Олег Артюков

Власти ОАЭ хотят удержать богатых иностранцев

Власти Объединённых Арабских Эмиратов пытаются удержать богатых иностранцев, которые покинули страну после нападения США и Израиля на Иран.

Фото: commons.wikimedia.org by Darthjipsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
В частности, они готовы не лишать их налогового статуса. Он перестаёт действовать, если человек в течение определённого времени отсутствует в стране.

В ОАЭ рассчитывают, что таким образом удастся стимулировать возвращение экспатов.

"Недавние события уже нанесли ущерб привлекательности Дубая как города с точки зрения безопасности и защищённости. Для экономики и имиджа города крайне важно удержать этих экспатов", — рассказала британскому изданию Financial Times партнёр по налоговому праву в BDO, занимающаяся консультациями состоятельных мигрантов Эльза Литлвуд.

По её мнению, для ОАЭ есть большой риск в том, если уехавшие экспаты потеряют статус резидентов и будут платить дополнительные налоги в других странах. Той же Британии, например.

Главное преимущество налогового статуса в Объединённых Арабских Эмиратах — отсутствие подоходного налога: резиденты не платят налог с зарплаты, процентов, дивидендов и прироста капитала.

А ещё низкий корпоративный налог, сеть соглашений об избежании двойного налогообложения, позволяющая легально снижать общую налоговую нагрузку.

В ОАЭ иностранцы могут получить налоговое резидентство двумя путями: проведя в стране 183 дня подряд в течение года либо 90 дней при наличии там работы или постоянного места жительства.

Согласно информации от двух юристов, имеющих инструкции от Федерального налогового управления ОАЭ, высокопоставленные чиновники не склонны предоставлять общие льготы. Однако они заверяют, что заявления будут рассматриваться в индивидуальном порядке после окончания конфликта.

Позиция правительства ОАЭ заключается в том, что оно будет реагировать на ситуацию по мере необходимости, принимая во внимание сбои в поездках в каждом конкретном случае, сообщил старший партнёр дубайской юридической фирмы BSA Law Майкл Кортбави.

На этом фоне некоторые состоятельные жители покинули ОАЭ в марте, и из-за продолжительности боевых действий их решимость вернуться ослабевает.

Уехавшие после нападения США и Израиля на Иран рискуют потерять свой налоговый статус, если не вернутся в ближайшие месяцы или правила не будут смягчены.

Стоит отметить, что население Объединённых Арабских Эмиратов составляет около 11,5 миллионов человек. При этом общее число иностранцев оценивается примерно в 10,1 миллиона человек. То есть порядка 88 процентов населения страны.

Разумеется, далеко не все они миллионеры, которых власти страны надеются вернуть после окончания конфликта, размышляя о льготах для таких людей.

Да не то что "далеко не все": больше всего в ОАЭ выходцев из Индии (почти 4,4 миллиона человек) и Пакистана (примерно 1,9 миллиона человек). Также много граждан Бангладеш (более 800 тысяч человек) и Филиппин (почти 800 тысяч человек). Заметное число составляют также выходцы из Ирана и Египта — в общем сложности около миллиона человек.

Понятно, что все (или почти все) из этих девяти миллионов человек находятся в ОАЭ на заработках. И на них льготы, пока ещё гипотетические впрочем, распространятся не будут.

Но показательно, что власти этого государства думают над тем, как поддержать реноме "тихой гавани". Ведь из-за этого многие богатые иностранцы в ОАЭ и ехали.

А оказалось, что гавань может быть не такой уж и тихой.

Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
