Виктор Дементьев

Блестящая ловушка для жадных: котировки золота оторвались от реальности и здравого смысла

Золото всегда считалось тихой гаванью, но сегодня этот актив больше напоминает перегретый паровой котел. Цены оторвались от реальности. Фундаментальные показатели — инфляция, ставки, объемы добычи — остались далеко позади, пока спекулятивный капитал раздувает паруса. Мы наблюдаем классический системный сбой: рыночная стоимость металла диктуется не дефицитом, а азартом игроков.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
В ловушке ETF: как фонды раскачивают рынок

Главный драйвер нынешнего ралли — биржевые фонды ETF. Это своего рода "доставщик еды" для инвесторов: быстро, удобно, но внутри может оказаться совсем не то, что заказывали. В 2025 году приток золота в такие фонды составил сумасшедшие 801 тонну. Для сравнения: годом ранее наблюдался отток. Такой резкий разворот создает иллюзию бесконечного роста, игнорируя тот факт, что реальный сектор экономики не поспевает за аппетитами финансистов.

"Инвесторы часто забывают, что ETF — это не физическое владение слитком в подвале, а высоколиквидный инструмент. При малейшем шоке на рынках этот капитал испаряется первым, провоцируя эффект домино", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Когда золото растет в цене на фоне геополитических столкновений, это объяснимо. Но сейчас мы видим работу на инерции при пустом баке. Реальный спрос со стороны ювелиров и промышленности падает из-за заоблачных цен. Рынок держится на честном слове спекулянтов, которые в любой момент могут нажать кнопку "продать".

Золотой отлив: почему спекулянты бегут из актива

Первые тревожные звонки уже прозвучали в марте 2026 года. Всего за одну неделю из ETF утекло более 20 тонн золота. Это максимальный сброс актива за последние два года. Похоже на железнодорожную стрелку: направление движения поменялось внезапно, и состав несется по новым рельсам. Если в январе рынок еще переваривал остатки оптимизма, то к весне золото и серебро падают под тяжестью собственного веса.

Период (2025-2026) Движение золота в ETF (тонны)
Январь +43,4 (Приток)
Февраль +27,9 (Замедление)
Март (1-я неделя) -20,3 (Рекордный отток)

Ситуация напоминает разбитое корыто. Те, кто заходил в актив на пике, надеясь на вечный рост, теперь вынуждены фиксировать убытки. Институциональные игроки мастерски "бреют" толпу, выходя из позиций раньше всех. Пока частные инвесторы изучают, куда вложить 100 тысяч рублей, крупные фонды уже перекладываются в более доходные облигации.

"Рынок золота сейчас демонстрирует критический износ доверия. Мы видим, как технические факторы перевешивают здравый смысл, создавая опасный пузырь", — отметил в интервью Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Будущее металла: коррекция или полет в бездну?

Ждать спасения от центробанков не стоит. Их интерес к слитку велик, но они не станут покупать по любым ценам. Сейчас золото — это золото прогноз которого зависит исключительно от настроения крупных американских и европейских фондов. А они крайне волатильны.

Любая попытка выдать этот спекулятивный пузырь за устойчивый тренд — это лишь ювелирная огранка дефекта. Основание у этой конструкции шаткое. Если инфляция в США замедлится или доходность трежерис вырастет, золото посыплется вниз со скоростью курьера, опаздывающего на смену. Те, кто верил в "вечные ценности", рискуют остаться с переоцененным металлом на руках.

"Когда цены на сырье, включая нефть Brent, ведут себя непредсказуемо, золото теряет статус единственного мерила стабильности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

В конечном счете, рынок всегда возвращается к средним значениям. Пустой бак спекулятивного энтузиазма скоро заставит машину остановиться. Вопрос лишь в том, насколько болезненной будет эта остановка для тех, кто запрыгнул в последний вагон уходящего поезда.

Ответы на популярные вопросы о рынке золота

Почему цена золота так сильно выросла в 2025 году?

Основной причиной стал массовый приток капитала в золотые фонды ETF, который в десятки раз превысил показатели предыдущего года.

Стоит ли сейчас покупать золото для долгосрочных инвестиций?

Эксперты предупреждают о перегретости рынка. Текущие цены значительно превышают фундаментальные показатели, что увеличивает риск глубокой коррекции.

Как отток из ETF влияет на обычных инвесторов?

Отток создает избыточное предложение на бирже, что толкает котировки вниз. Для частных лиц это означает снижение рыночной стоимости их активов.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
