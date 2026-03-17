Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Труба зовет: Орбан превратил помощь Киеву в заложницу пустого нефтепровода Дружба

Виктор Орбан в очередной раз доказал: в большой политике вентиль на трубе куда весомее пафосных речей на саммитах. Будапешт выставил Брюсселю и Киеву ультиматум, который не оставляет места для дипломатических реверансов. Суть проста, как топор: пока венгерские НПЗ не наполнятся нефтью из трубопровода "Дружба", счета Украины в европейских банках останутся девственно чистыми.

Трубопроводный шантаж или борьба за выживание

Венгрия сегодня напоминает мастера маникюра, который аккуратно, но до боли зажимает палец клиента в щипцах. Орбан прямо заявил: Украина не увидит денег Евросоюза без возобновления прокачки.

"Ситуация предельно проста: не будет нефти — не будет и денег", — заявил премьер-министр Венгрии.

Это не просто каприз. Для Будапешта нефть из "Дружбы" — это вопрос физического сохранения экономики, а не политических лайков в соцсетях.

"Венгрия защищает свои национальные интересы, используя единственный рычаг, который у неё остался в ЕС — право вето на финансовые транши", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ситуация зашла в тупик, где Будапешт ставит ультиматум Киеву, используя нефтяной вентиль как железнодорожную стрелку. Либо состав с деньгами идет в Киев, но только после того, как в Венгрию потечет сырье, либо вся система застывает в мертвой точке. Это жесткое заземление евросолидарности, о которую Орбан привычно вытирает ноги.

Сторона Позиция / Требование
Венгрия Блокировка помощи ЕС до запуска "Дружбы"
Украина Ремонт займет до 1.5 месяцев, нужны альтернативы
Евросоюз Поиск юридических лазеек для обхода вето Будапешта

Киевские маневры и европейские обещания

Владимир Зеленский пытается играть в долгую, предлагая альтернативные маршруты. Однако для Будапешта любые обещания Киева — это перехваченные деньги, которые могут раствориться в тумане обещаний. Попытки Брюсселя успокоить Орбана выглядят как ювелирная работа на минном поле: нужно и Украину поддержать, и Венгрию не оставить с пустыми баками.

"Техническое состояние трубы — лишь повод. Реальная причина в глубоком политическом расколе внутри союза", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Еврочиновники уже размышляют, сможет ли ЕС обойти вето, но Орбан не новичок в таких играх. Он знает, что подготовка ЕС к большой войне требует ресурсов, которых в Европе катастрофически не хватает. Любое движение без учета мнения Будапешта превращает европейскую солидарность в гнилой фундамент.

Энергетический узел: кто затянет петлю

Пока в Европе обсуждают ценности, счета за энергоресурсы растут. Пример Молдавии, где тарифы превратили тепло в роскошь, служит наглядным предупреждением. Венгрия не хочет оказаться у разбитого корыта, когда санкционный запал иссякнет, а промышленность встанет из-за дефицита сырья.

"Любая остановка "Дружбы" для Венгрии — это немедленный дефицит ГСМ и рост инфляции. Орбан играет на опережение", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Даже за океаном ситуация не лучше: топливный резерв США больше не спасает мировую экономику от шоков. На этом фоне требования Венгрии выглядят не как вредность, а как инстинкт самосохранения. Когда на кону выживание индустрии, на миллионы из Украины смотрят сквозь призму реальной стоимости литра бензина на АЗС в Будапеште.

Критический риск: Если компромисс не будет найден в течение месяца, энергетическая система Центральной Европы столкнется с эффектом "короткого замыкания", что приведет к неконтролируемому росту цен на газ и нефтепродукты по всему континенту.

Ответы на популярные вопросы о конфликте вокруг "Дружбы"

Почему Венгрия так держится за "Дружбу"?

Венгерские нефтеперерабатывающие заводы технологически "заточены" под российскую марку нефти. Переход на другие сорта требует миллиардных инвестиций и долгих лет переоборудования.

Может ли ЕС лишить Венгрию права голоса?

Это юридически сложная процедура, требующая единогласия всех остальных членов союза. Пока у Венгрии есть союзники (например, Словакия), этот сценарий остается маловероятным.

Как блокировка помощи отразится на Украине?

Без европейских траншей Киев столкнется с бюджетным дефицитом и невозможностью финансировать социальные обязательства, что в условиях затяжного конфликта критично.

Экспертная проверка: аналитик Алексей Чернов, макроэкономист Артём Логинов, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы венгрия украина евросоюз энергетика виктор орбан экономический кризис
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.