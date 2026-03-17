Труба зовет: Орбан превратил помощь Киеву в заложницу пустого нефтепровода Дружба

Виктор Орбан в очередной раз доказал: в большой политике вентиль на трубе куда весомее пафосных речей на саммитах. Будапешт выставил Брюсселю и Киеву ультиматум, который не оставляет места для дипломатических реверансов. Суть проста, как топор: пока венгерские НПЗ не наполнятся нефтью из трубопровода "Дружба", счета Украины в европейских банках останутся девственно чистыми.
Венгрия сегодня напоминает мастера маникюра, который аккуратно, но до боли зажимает палец клиента в щипцах. Орбан прямо заявил: Украина не увидит денег Евросоюза без возобновления прокачки.
"Ситуация предельно проста: не будет нефти — не будет и денег", — заявил премьер-министр Венгрии.
Это не просто каприз. Для Будапешта нефть из "Дружбы" — это вопрос физического сохранения экономики, а не политических лайков в соцсетях.
"Венгрия защищает свои национальные интересы, используя единственный рычаг, который у неё остался в ЕС — право вето на финансовые транши", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Ситуация зашла в тупик, где Будапешт ставит ультиматум Киеву, используя нефтяной вентиль как железнодорожную стрелку. Либо состав с деньгами идет в Киев, но только после того, как в Венгрию потечет сырье, либо вся система застывает в мертвой точке. Это жесткое заземление евросолидарности, о которую Орбан привычно вытирает ноги.
|Сторона
|Позиция / Требование
|Венгрия
|Блокировка помощи ЕС до запуска "Дружбы"
|Украина
|Ремонт займет до 1.5 месяцев, нужны альтернативы
|Евросоюз
|Поиск юридических лазеек для обхода вето Будапешта
Владимир Зеленский пытается играть в долгую, предлагая альтернативные маршруты. Однако для Будапешта любые обещания Киева — это перехваченные деньги, которые могут раствориться в тумане обещаний. Попытки Брюсселя успокоить Орбана выглядят как ювелирная работа на минном поле: нужно и Украину поддержать, и Венгрию не оставить с пустыми баками.
"Техническое состояние трубы — лишь повод. Реальная причина в глубоком политическом расколе внутри союза", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Еврочиновники уже размышляют, сможет ли ЕС обойти вето, но Орбан не новичок в таких играх. Он знает, что подготовка ЕС к большой войне требует ресурсов, которых в Европе катастрофически не хватает. Любое движение без учета мнения Будапешта превращает европейскую солидарность в гнилой фундамент.
Пока в Европе обсуждают ценности, счета за энергоресурсы растут. Пример Молдавии, где тарифы превратили тепло в роскошь, служит наглядным предупреждением. Венгрия не хочет оказаться у разбитого корыта, когда санкционный запал иссякнет, а промышленность встанет из-за дефицита сырья.
"Любая остановка "Дружбы" для Венгрии — это немедленный дефицит ГСМ и рост инфляции. Орбан играет на опережение", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
Даже за океаном ситуация не лучше: топливный резерв США больше не спасает мировую экономику от шоков. На этом фоне требования Венгрии выглядят не как вредность, а как инстинкт самосохранения. Когда на кону выживание индустрии, на миллионы из Украины смотрят сквозь призму реальной стоимости литра бензина на АЗС в Будапеште.
Венгерские нефтеперерабатывающие заводы технологически "заточены" под российскую марку нефти. Переход на другие сорта требует миллиардных инвестиций и долгих лет переоборудования.
Это юридически сложная процедура, требующая единогласия всех остальных членов союза. Пока у Венгрии есть союзники (например, Словакия), этот сценарий остается маловероятным.
Без европейских траншей Киев столкнется с бюджетным дефицитом и невозможностью финансировать социальные обязательства, что в условиях затяжного конфликта критично.
Биржевые котировки на топливо показывают резкий взлет, но на обычных заправках сохраняется странное спокойствие благодаря скрытым защитным мерам государства.