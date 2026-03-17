Олег Артюков

IMO: конвои в Ормузском проливе не помогут

Сопровождение танкеров, сухогрузов и прочих судов военными кораблями не помогут восстановить полноценное движение через Ормузский пролив, заявили в Международной морской организации (IMO).

Ормузский пролив
Фото: commons.wikimedia.org by Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ормузский пролив

Генеральный секретарь этого учреждения ООН, занимающегося вопросами обеспечения безопасности на море, Арсенио Домингес усомнился в том, что прикрытие из военных кораблей будет эффективным. По его мнению, это не исключит полностью угрозу для торговых кораблей.

По словам Домингеса, использование конвоев временная мера, которая проблему не решает.

Хотя патрулирование снижает вероятность нападений, опасность для моряков и грузовых судов остаётся высокой, сказал он Financial Times.

Ещё одним предметом беспокойства для IMO стала судьба экипажей, оказавшихся в ловушке в акватории Персидского залива.

Из-за обстрелов прибрежных объектов суда лишены возможности заходить в порты для пополнения запасов. Ситуация усугубляется риском нехватки у моряков питьевой воды, продовольствия и топлива, отмечает издание "Нефть и капитал".

По данным организации, в ловушке в Персидском заливе оказались около 20000 моряков из разных стран.

А стоимость страховки для прохода судов через Ормузский пролив выросла в пять раз.

Напомним, президент США требует от европейских государств, а также Японии, Южной Кореи, Австралии и даже Китая направить свои корабли, дабы обеспечить проход торговых судов.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что собираются обеспечить это своими силами. Но не уточняли, когда начнут. Но уже понятно, что в одиночку американским ВМС это сделать не под силу. Ведь для сопровождения одного танкера и его надёжно защиты от атак требуется как минимум два эсминца. Таких возможностей у США нет.

А 16 марта стало известно, что американские суда по разминированию USS Tulsa и USS Santa Barbara покинули базу в Бахрейне и перебазировались в порт Пенанг в Малайзии.

Греческое издание Kathimerini сообщает, что Американский авианосец USS Gerald R. Ford, на борту которого случился пожар, вернется на военно-морскую базу НАТО на Крите на следующей неделе.

По словам источника, корабль прибудет для дозаправки и расследования причин пожара в прачечной авианосца. По одной из версий, кстати, пожар устроили члены экипажа, которым надоел длительный поход.

Понятно, что в таких условиях страны, которым адресовал своё воззвание Трамп, не проявляют особого энтузиазма. Да что там энтузиазма, отказы следуют один за другим.

Правда, в Лондоне, если верить сообщениям прессы, вроде бы разработали план по созданию коалиции. Но отклика эта британская идея от европейских государств не получила.

Хотя нет, это не совсем верно. Эстония изъявла желание поучаствовать. И министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что считает возможным обсуждение создание подобной коалиции.

Уточнив правда, что это по его мнению. То есть непонятно даже, представляет ли он мнение всего правительства Польши. Которое обычно подхватывает любую идею, исходящую от американской администрации.

А вот президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ВМС страны не будут участвовать в операции по разблокировке Ормузского пролива. По его словам, Франция готова после окончания конфликта заняться созданием системы сопровождения судов в проливе, но в сотрудничестве с Ираном.

Хотя ранее Дональд Трамп сообщил, что Франция, скорее всего, поможет США в разблокировке. В отличие, по его словам, от Британии.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
