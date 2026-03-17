Мировой бак пробит: критический износ энергосистемы превращает газ в недоступную роскошь

Мировая энергетическая система вошла в стадию критического износа. Сдвиг дня очевиден: кризис перестал быть просто спором о цене "бочки" сырой нефти. Он мутировал в проблему физического выживания портов, газовозов и заводов. Азия, не дождавшись милости от рынка, совершает резкий разворот к углю. Поставки LNG через Ближний Восток пережаты, а спотовые цены на газ вышли на максимумы за три года.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use

Энергетический хаос: Азия выбирает уголь

Когда такие игроки, как Япония и Южная Корея, начинают экстренно корректировать энергобаланс в пользу атома и угля — это диагноз. В Южной и Юго-Восточной Азии ситуация еще острее. Бангладеш, Пакистан и Таиланд фактически расписываются в "немогучке" — газ стал непозволительной роскошью. Это не просто экономический маневр, а попытка избежать тотального блэкаута.

"Страны региона вынуждены возвращаться к грязному топливу, так как рынок СПГ превратился в поле битвы, где побеждает тот, у кого больше наличности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Вашингтон теряет рычаги управления ситуацией. Союзники США по НАТО не спешат входить в морскую операцию в Ормузском проливе. Ксения Руднева отмечает, что отсутствие единства среди западных стран лишь подчеркивает глиняные ноги флота США, который не справляется с охраной конвоев в одиночку.

Ловушка проливов и дефицит топлива

Кризис становится длиннее. Мы плавно переходим от ценового шока к дефициту физического снабжения. Китай подлил масла в огонь, фактически выключившись из внешнего рынка в качестве "swing supplier". Пекин запретил экспорт бензина и дизеля минимум до конца марта, что вызвало короткое замыкание в региональной логистике.

Вид топлива в Азии Цена за баррель ($) Авиакеросин 163.0 Дизельное топливо 150.0 Бензин 139.8

В США ситуация не лучше. Дизель по $5 за галлон — это прямой удар под дых агросектору и грузоперевозкам. Пока Вашингтон недооценивает последствия своих атак на нефтяные маршруты, реальная экономика начинает буксовать. Глобальная энергосеть искрит, а "пустой бак" регуляторов не позволяет залить этот пожар деньгами.

"Мы наблюдаем момент, когда логистические цепочки начинают плавиться под давлением геополитики, и старые схемы больше не работают", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Рыночный стресс: золото и доллар как убежище

Рынки живут в логике инфляционного стресса. Инвесторы ищут защиту одновременно в сырье и в долларовой ликвидности. Золото пробило отметку в $5,011 за унцию. Это не просто рост актива, это паническое бегство в убежище. Пока Brent балансирует в районе $102-103, мир готовится к худшему сценарию.

Российское сырье на этом фоне выглядит островком стабильности. Индонезия уже заявила о готовности покупать нашу нефть. Индия также продолжает закупки, несмотря на то что цена на российскую нефть выросла почти до $100. Глобальный рынок пересобирается, и старые союзы трещат по швам.

"Наценка на Urals к сорту Brent — это лучший показатель того, что скидки закончились, и теперь диктовать условия будет продавец", — подчеркнул аналитик Алексей Чернов.

Ответы на популярные вопросы о нефтяном кризисе

Почему Азия возвращается к углю?

Из-за блокировки путей поставки СПГ в районе Ормузского пролива и резкого роста цен на газ. Уголь остается самым доступным и надежным топливом для предотвращения энергокризиса в регионе.

Как кризис в Персидском заливе влияет на цены в США?

США столкнулись с резким ростом цен на дизельное топливо и бензин. Это провоцирует продовольственную инфляцию и увеличивает расходы на логистику внутри страны.

Что происходит с российской нефтью?

Она пользуется аномальным спросом. Страны Азии игнорируют западные санкции ради обеспечения своей энергетической безопасности, а скидки на марку Urals практически исчезли.

Читайте также