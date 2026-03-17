Олег Артюков

В Британии задумались об ограничении продаж топлива

Ещё две-три недели конфликта на Ближнем Востоке и власти Британии могут начать вводить ограничения на продажу топлива, говорится в материале издания The Times.

Заправка автомобиля
Заправка автомобиля

Об этом заявил бывший глава стратегического департамента нефтегазовой компании BP Ник Батлер.

"Правительство должно будет гарантировать поставки продовольствия, работу больниц, школ, общественного транспорта. Фактически это означает нормированное распределение. Затем они должны будут решить, что делать с нами", — сказал он.

По словам Батлера, "нормированное распределение будет необходимо в той или иной форме, это нелёгкое решение". И подчеркнул, что британскому правительству "стоит готовить людей" к этому.

В свою очередь, профессор Института энергетического перехода Пол де Леув заявил, что Британия рискует столкнуться с сокращением поставок нефти, несмотря на то, что большая часть экспорта приходится на Норвегию и США.

По его словам, танкеры из этих стран могут быть перенаправлены в другие государства, готовые платить наиболее высокие цены за энергоресурсы.

Как отметил эксперт, Британия особенно сильно подвержена "флуктуациям международных цен" на нефть, поскольку в стране имеется лишь четыре нефтеперерабатывающих завода, в то время как в 1970-е годы их было семнадцать.

В свою очередь представитель автомобильной компании RAC Саймон Уильямс обратил внимание на то, что за последние две недели стоимость заправки полного бака автомобиля в королевстве выросла более чем на десять фунтов (более 1073 рублей).

Он отметил, что впервые с ноября 2023 года средняя цена дизельного топлива превысила 1,61 фунтов (более 167 рублей) за литр.

Ранее сообщалось, что из-за скачка цен на топливо около полутора миллионов британских домохозяйств оказались в весьма сложном положении.

Особенно серьёзная ситуация в сельских районах, жители которых не имеют доступа к централизованному газоснабжению. Из-за скачка цен на мазут они вынуждены отказываться от отопления. Стоимость горючего за считаные дни выросла вдвое.

Ситуация с запасами газа в стране также стала объектом пристального внимания.

По данным National Gas, на 7 марта в хранилищах находилось 6999 ГВт·ч газа. Для сравнения, годом ранее было 9105 ГВт·ч. А техническая мощность хранения в Британии оценивается примерно в 49151 ГВт·ч .

По данным энергетического регулятора Ofgem, ежедневное потребление газа составляет примерно в 2700 ГВт·ч. То есть текущих запасов хватило бы на 2,6 дня при условии, что они будут единственным источником.

По другим оценкам, основанным на среднем потреблении в 2000 ГВт·ч в день, запасов газа хватит на 3,5 дня. Не сказать, что радикально больше.

Разумеется, подобные подсчёты оптимизма не добавляют. Хотя кому как. Представители National Gas и министерства энергетической безопасности заявляют, что сообщения о "всего двух днях запасов" вводят в заблуждение.

Чиновники уверяют, что хранилища являются лишь малой частью диверсифицированной системы поставок. Которая, соответственно, работает как часы.

Основной объём газа поступает из Северного моря, по трубопроводам из Норвегии, а также в виде сжиженного природного газа и через интерконнекторы с Европой. Уровень запасов также считается нормальным для этого времени года.

Хотя было странно полагать, что соответствующие ведомства начнут выдавать комментарии в духе "спасайся кто может". Некоторый запас времени ещё есть. Расчёт на то, что нынешняя ситуация надолго не затянется.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
