Петр Дерябин

Золото почернело от наглости: баррель нефти Brent пробил потолок в 102,74

Нефтяной рынок лихорадит. Котировки Brent подскочили на 2,5%, пробив психологическую отметку в $102 за баррель. Майские фьючерсы в Лондоне торгуются по $102,74 — инвесторы судорожно пересчитывают риски после новостей из Ормузского пролива.

Фото: https://commons.wikimedia.org by roy.luck, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блокада пролива и бессилие коалиций

Ормузский пролив превратился в инженерный узел, где избыточное давление геополитики привело к критическому износу международных договоренностей. Транспортная артерия перекрыта. Союзники США демонстративно игнорируют призывы Вашингтона отправить военные корабли для сопровождения танкеров.

Дональд Трамп уже перешел на язык бытовых претензий. Он обвинил партнеров в неблагодарности. В то же время блокада танкеров в проливе реально угрожает США глубокой рецессией. Без флота сопровождения нефтяной поток превращается в тонкую струйку, не способную утолить голод НПЗ.

"Ситуация в Персидском заливе демонстрирует критический износ системы безопасности. Запад распечатывает закрома, но это лишь временная заплатка", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Срыв визита Трампа в Пекин: нефтяной ультиматум

Визит Трампа в Пекин сорван. Китай продолжает закупать иранское сырье, игнорируя американские окрики. Трамп в ответ отложил поездку на месяц. Это классическое короткое замыкание в дипломатических цепях — амбиции Белого дома столкнулись с прагматизмом Поднебесной.

Иран не просто экспортирует нефть. Он делает это в значительных объемах. На этом фоне санкции против Ирана выглядят как попытка заделать пробоину в плотине скотчем. Пекин видит в этом слабость и продолжает свою игру, пока Вашингтон готовится высвободить нефть из экстренных резервов.

Марка нефти Актуальная цена ($)
Brent (май) 102,74
WTI (апрель) 95,52

"Мировая экономика сегодня — это старая коммуналка. Соседи враждуют, но кухня у всех общая, и дефицит ресурсов бьет по каждому", — объяснил макроэкономист Артём Логинов.

Мировой рынок в поисках альтернатив

Пока американская администрация мечется, другие игроки ищут тихие гавани. Индонезия уже заявила, что готова покупать российское сырье. Российская нефть становится спасительным кругом для стран, не желающих участвовать в ценовых войнах.

Индия тоже не отстает. Цена на наше сырье там выросла до $100. Весь этот процесс напоминает разбитое корыто американской санкционной политики: хотели изолировать одного поставщика, а в итоге получили бесконтрольный рост цен и укрепление связей между Москвой и Азией.

"Рынок нефти сейчас напоминает затор на трассе. Старые правила мешают, а новые еще не написаны. Но нефть всегда находит путь", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о ценах на нефть

Почему нефть Brent стоит дороже $100?

Основная причина — страх перед полной блокировкой Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового потребления. Любой инцидент в этой точке мгновенно взвинчивает котировки.

Как срыв визита Трампа в Китай повлияет на рынок?

Это сигнал о невозможности договориться. Рынок расценивает это как продолжение торгового хаоса, что закладывает премию за риск в цену каждого барреля.

Поможет ли распечатывание резервов США?

Это движение на инерции при пустом баке. Стратегические запасы не бесконечны, а сокращение добычи в ОАЭ наполовину перекрывает любой эффект от интервенций.

Экспертная проверка: аналитик Геннадий Чернов, макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы энергетика
Биржевые котировки на топливо показывают резкий взлет, но на обычных заправках сохраняется странное спокойствие благодаря скрытым защитным мерам государства.

Визит Трампа в Пекин сорван: Китай отказывается помогать США после атаки на нефтяные маршруты
