Золото почернело от наглости: баррель нефти Brent пробил потолок в 102,74

Нефтяной рынок лихорадит. Котировки Brent подскочили на 2,5%, пробив психологическую отметку в $102 за баррель. Майские фьючерсы в Лондоне торгуются по $102,74 — инвесторы судорожно пересчитывают риски после новостей из Ормузского пролива.
Ормузский пролив превратился в инженерный узел, где избыточное давление геополитики привело к критическому износу международных договоренностей. Транспортная артерия перекрыта. Союзники США демонстративно игнорируют призывы Вашингтона отправить военные корабли для сопровождения танкеров.
Дональд Трамп уже перешел на язык бытовых претензий. Он обвинил партнеров в неблагодарности. В то же время блокада танкеров в проливе реально угрожает США глубокой рецессией. Без флота сопровождения нефтяной поток превращается в тонкую струйку, не способную утолить голод НПЗ.
"Ситуация в Персидском заливе демонстрирует критический износ системы безопасности. Запад распечатывает закрома, но это лишь временная заплатка", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.
Визит Трампа в Пекин сорван. Китай продолжает закупать иранское сырье, игнорируя американские окрики. Трамп в ответ отложил поездку на месяц. Это классическое короткое замыкание в дипломатических цепях — амбиции Белого дома столкнулись с прагматизмом Поднебесной.
Иран не просто экспортирует нефть. Он делает это в значительных объемах. На этом фоне санкции против Ирана выглядят как попытка заделать пробоину в плотине скотчем. Пекин видит в этом слабость и продолжает свою игру, пока Вашингтон готовится высвободить нефть из экстренных резервов.
|Марка нефти
|Актуальная цена ($)
|Brent (май)
|102,74
|WTI (апрель)
|95,52
"Мировая экономика сегодня — это старая коммуналка. Соседи враждуют, но кухня у всех общая, и дефицит ресурсов бьет по каждому", — объяснил макроэкономист Артём Логинов.
Пока американская администрация мечется, другие игроки ищут тихие гавани. Индонезия уже заявила, что готова покупать российское сырье. Российская нефть становится спасительным кругом для стран, не желающих участвовать в ценовых войнах.
Индия тоже не отстает. Цена на наше сырье там выросла до $100. Весь этот процесс напоминает разбитое корыто американской санкционной политики: хотели изолировать одного поставщика, а в итоге получили бесконтрольный рост цен и укрепление связей между Москвой и Азией.
"Рынок нефти сейчас напоминает затор на трассе. Старые правила мешают, а новые еще не написаны. Но нефть всегда находит путь", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.
Основная причина — страх перед полной блокировкой Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового потребления. Любой инцидент в этой точке мгновенно взвинчивает котировки.
Это сигнал о невозможности договориться. Рынок расценивает это как продолжение торгового хаоса, что закладывает премию за риск в цену каждого барреля.
Это движение на инерции при пустом баке. Стратегические запасы не бесконечны, а сокращение добычи в ОАЭ наполовину перекрывает любой эффект от интервенций.
Биржевые котировки на топливо показывают резкий взлет, но на обычных заправках сохраняется странное спокойствие благодаря скрытым защитным мерам государства.