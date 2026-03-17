Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать

Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что его страна открыта к закупкам российской нефти. В рамках диверсификации источников энергоснабжения, уточнил министр.

"Возможны все страны. Самое важное для нас сейчас — это наличие товара и его конкурентная цена. Это главный приоритет… Импорт нефти из России стал возможен после того, как США вновь открыли доступ к закупкам российской нефти, ранее находившейся под санкциями", — сказал министр.

По его словам, власти Индонезии не ограничивают себя одним поставщиком и рассматривает различные варианты на фоне нестабильной геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Он отметил, что возможность закупок российской нефти рассматривается в том числе в контексте изменения глобальной конъюнктуры и смягчения ограничений на поставки, сообщает РИА "Новости".

Стоит заметить, что Индонезия и сама добывает нефть, однако далеко не тех масштабах, что нужны для самообеспечения. Ежедневно добывается порядка 600 тысяч баррелей, тогда как потребление составляет около 1,7 миллиона баррелей.

Ежегодно это государство потребляет более 620 миллионов баррелей нефти.

Важно заметить, что Индонезия не столь сильно зависит от импорта ближневосточной нефти, как некоторые другие государства (та же Япония, например). Доля энергоресурсов из этого региона составляет в импорте страны порядка 20-25 процентов.

К тому же это государство в рамках торгового соглашения с США взяло на себя обязательство увеличить импорт американской нефти, на сумму порядка семи миллиардов долларов ежегодно.

Напомним, на прошлой неделе США объявили о смягчении ограничений в отношении российской нефти до 11 апреля. Речь идёт о нефти, которая уже находится в танкерах. По некоторым данным, речь о 30 миллионах баррелей.

Вашингтон заинтересован в том, чтобы цены на нефть сильно не выросли, потому и ведёт такую игру. Американские чиновники клянутся, что в дальнейшем санкции будут восстановлены в полном объёме.

Хотя понятно, что многое будет зависеть от того, сколько ещё продлится конфликт на Ближнем Востоке и насколько долгим окажется ограничение экспорта энергоресурсов из ближневосточных государств.

После объявления об смягчении ограничений количество желающих приобрести российскую нефть заметно увеличилось. Об этом заявляли в Бангладеш, Шри-Ланке, Таиланде, на Филиппинах. Теперь вот ещё и Индонезия.

В Индии с дополнительными заявлениями на сей счёт выступать не стали. Индийские компании просто скупили несколько миллионов баррелей. Да и в самом деле, зачем по этому поводу лишний раз выступать.

Тем более, что Россия оставалась одним из главных поставщиков нефти на индийский рынок даже после того, как США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла" осенью прошлого года.

В попытках стабилизировать цены на рынок в ближайшие дни обещают выбросить более 400 миллионов баррелей нефти из запасов 32 государств. Координацией занимается Международное энергетическое агентство.

Возможно, это повлияет на цены, хотя и не факт. Сейчас они стабильно держатся на отметке свыше ста долларов за баррель. Заявления политиков и чиновников, прежде всего американских, влияния уже не оказывают.