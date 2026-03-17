Визит Трампа в Пекин сорван: Китай отказывается помогать США после атаки на нефтяные маршруты

Иран продолжает экспортировать нефть в значительных объёмах, в том числе в Китай, на этом фоне Трамп отложил свой визит в Пекин на месяц.

Перевозка нефти

Иран продолжает экспорт нефти в Китай

Один из факторов, которые учитывались в Вашингтоне в пользу начала военной агрессии против Ирана, — это то, что Тегеран не захочет закрывать Ормузский пролив из-за опасений заблокировать собственный экспорт нефти. Но Иран закрыл пролив и, что удивительно, продолжает получать значительный доход от торговли энергоресурсами.

Иранские танкеры продолжают ежедневно перевозить миллионы баррелей нефти через Ормузский пролив. Главным импортёром остаётся Китай, на долю которого в последние годы приходилось от 50 до 90% (по разным данным) всего иранского экспорта сырой нефти. Экспорт продолжается даже через крупнейший терминал на острове Харк в Персидском заливе, несмотря на ракетные удары в этом районе.

Официальные лица США говорят, что на текущий момент не препятствуют проходу иранских танкеров, чтобы избежать резкого скачка мировых цен на энергоносители. Однако есть и другая причина. Иран пригрозил, что если США уничтожат инфраструктуру острова Харк, то он сотрёт с лица земли нефтяную промышленность той страны, откуда будет нанесён удар. Итог будет катастрофическим для союзников США в Заливе и для мировой торговли нефтью.

По данным Kpler, Иран поставляет до 1 млн баррелей в сутки (в прошлом году его средний объём экспорта составлял 1,69 млн б/с). В действительности, объёмы могут быть большими, так как иранские танкеры отключают транспондеры. Также Иран быстро продал миллионы баррелей, которые на танкерах вывез в море до начала конфликта.

Иранская нефть давно преодолела санкции, она продаётся не напрямую от иранской госкомпании (NIOC), а через цепочку посредников. В Китае часто деньги за иранскую нефть остаются в местных банках, чтобы затем использовать их для закупки оборудования, электроники, лекарств и потребительских товаров. Продовольствие, сталь Иран часто закупает по бартеру.

Иран также увеличил экспорт СПГ. Агентство Fars сообщило, что импорт природного газа из Ирана на прошлой неделе утроился и достиг 18 млн кубометров в сутки. Многие страны склонны решать вопрос прохождения Ормузского пролива на прямых переговорах с Ираном, и это не только Индия и Пакистан, но и Франция. Все союзники по НАТО отказали США в формировании конвоев по разблокированию Ормузского пролива.

Трамп потерял рычаги давления на Китай

Иран также заявил, что рассматривает возможность разрешения ограниченному числу нефтяных танкеров проходить через пролив при условии, что нефть будет торговаться в китайских юанях. Конечно, это решение принято, чтобы дать рычаг давления на США Китаю.

На этом фоне президент США Дональд Трамп отложил визит в Китай намеченный на начало апреля. В Пекине не возражают, так как Ормузский пролив для Китая не закрыт. Также в Пекине недовольны вводом взамен отменённых верховным судом новых 10% пошлин в соответствии со статьей 122 Закона о торговле 1974 года. В конце этого месяца китайский представитель на переговорах с США в Париже упомянул об ответных мерах, что привело к срыву подготовки визита Трампа.

Также китайские СМИ отмечают, что после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и агрессии против Ирана общественное мнение в Китае резко настроено против любых договорённостей с США. Пекин и другие столицы убеждаются, что с ними нельзя ни о чём договариваться, так как даже в процессе переговоров они могут нанести военный удар, как было с Ираном.

А Трамп вместо того, чтобы ехать в Пекин победителем, в результате множественных просчётов и недооценки Ирана оказался слабой стороной на переговорах с главным противником.

Читайте Telegram-канал автора.