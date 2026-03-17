Дырявый бак регулятора: российская экономика пытается ехать в гору на пустых фильтрах и дефиците

Ставка замёрзла, а цены приготовились к прыжку. Пока весь мир следит за тем, как горят танкеры в Ормузском проливе, российский ЦБ оказался в ловушке между желанием притормозить инфляцию и страхом окончательно обескровить реальный сектор экономики.

Банк России

Мировой пожар и пустой бак регулятора

Западные агентства рисуют мрачную картину: десятки стран готовятся закручивать гайки, повышая ставки. Причина банальна — риски нефтедобычи из-за войны на Ближнем Востоке. Когда нефть пробивает потолок, цены на всё остальное летят следом. Но есть нюанс. Развитые страны делают это на фоне относительного здоровья экономики, тогда как у нас налицо критический износ инвестиционной активности.

ЦБ получил сигнал: смягчения не будет. Это как пытаться ехать в гору, когда у тебя пустой бак и забитые фильтры. Регулятор опасается, что любой шаг навстречу бизнесу обернётся не ростом производства, а мгновенным взлётом ценников. Особенно учитывая, что мировой продовольственный голод уже не кажется сценарием из дешёвого кино.

"Инфляционные ожидания остаются высокими, а внешние шоки вроде ситуации в Ормузском проливе только подливают масла в огонь", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Банковский аппетит: кредитный затор и реальные проценты

Разрыв между теорией и практикой стал неприличным. Ключевая ставка может снижаться, но в банках вы этого не почувствуете. Реальные ставки по займам улетели за 31%. Это не просто дорого, это заградительно. Банки ведут себя как опытный мастер маникюра: они ювелирно отрезают всё "лишнее" — то есть небогатых клиентов — закладывая в каждый договор риск невозврата.

Пока проценты по кредитам снизились на жалкие 3,2 п. п., доходность вкладов рухнула в два раза быстрее. В итоге мы имеем классический затор на трассе: деньги в системе есть, но они не текут в реальное производство из-за страха банков перед просрочками. Система работает на самосохранение, а не на развитие.

Показатель Текущее состояние Реальная ставка по кредитам До 31% годовых Средняя ставка по вкладам Около 13,5% Снижение процентов по займам Всего 3,2 п. п. за год

"Банки перестраховываются, видя рост закредитованности населения, и прибыль сектора будет поддерживаться за счет высокой маржи", — отметил в беседе с Pravda. Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Будущее с двузначными цифрами

Ждать "дешёвых денег" в ближайшие годы не стоит. Прогнозы неутешительны: двузначные ставки сохранятся вплоть до 2027 года. Это значит, что жильё в рассрочку отложено для миллионов семей. Мы входим в эпоху, где каждый рубль инвестиций должен быть оправдан сверхэффективностью, которой в условиях стагнации взяться неоткуда.

ЦБ продолжает держать оборону, игнорируя стоны промышленников. Но без вливаний в производство мы рискуем остаться с "бумажной" стабильностью при пустых прилавках. Импорт становится золотым, а новая система контроля грузов только добавляет издержек. Впереди — долгая дистанция на инерции.

"Бизнесу пора привыкать к реальности, где кредит — это экзотика, а не рабочий инструмент", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о ставках и кредитах

Почему кредиты не дешевеют вслед за ключевой ставкой?

Банки закладывают в стоимость займов высокие риски невозврата и инфляционные ожидания. Если они видят, что доходы населения не растут, они страхуются сверхвысоким процентом.

Когда ставки по кредитам станут однозначными?

Согласно текущим макроэкономическим прогнозам, ждать этого раньше 2027-2028 годов не приходится из-за внешнего давления на энергоносители и внутреннюю инфляцию.

Стоит ли сейчас открывать вклад?

Ставки по вкладам (около 13,5%) сейчас едва покрывают реальную инфляцию, но остаются одним из немногих доступных инструментов сохранения средств.

