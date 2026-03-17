Дырявый бак регулятора: российская экономика пытается ехать в гору на пустых фильтрах и дефиците

Ставка замёрзла, а цены приготовились к прыжку. Пока весь мир следит за тем, как горят танкеры в Ормузском проливе, российский ЦБ оказался в ловушке между желанием притормозить инфляцию и страхом окончательно обескровить реальный сектор экономики.
Западные агентства рисуют мрачную картину: десятки стран готовятся закручивать гайки, повышая ставки. Причина банальна — риски нефтедобычи из-за войны на Ближнем Востоке. Когда нефть пробивает потолок, цены на всё остальное летят следом. Но есть нюанс. Развитые страны делают это на фоне относительного здоровья экономики, тогда как у нас налицо критический износ инвестиционной активности.
ЦБ получил сигнал: смягчения не будет. Это как пытаться ехать в гору, когда у тебя пустой бак и забитые фильтры. Регулятор опасается, что любой шаг навстречу бизнесу обернётся не ростом производства, а мгновенным взлётом ценников. Особенно учитывая, что мировой продовольственный голод уже не кажется сценарием из дешёвого кино.
"Инфляционные ожидания остаются высокими, а внешние шоки вроде ситуации в Ормузском проливе только подливают масла в огонь", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Разрыв между теорией и практикой стал неприличным. Ключевая ставка может снижаться, но в банках вы этого не почувствуете. Реальные ставки по займам улетели за 31%. Это не просто дорого, это заградительно. Банки ведут себя как опытный мастер маникюра: они ювелирно отрезают всё "лишнее" — то есть небогатых клиентов — закладывая в каждый договор риск невозврата.
Пока проценты по кредитам снизились на жалкие 3,2 п. п., доходность вкладов рухнула в два раза быстрее. В итоге мы имеем классический затор на трассе: деньги в системе есть, но они не текут в реальное производство из-за страха банков перед просрочками. Система работает на самосохранение, а не на развитие.
|Показатель
|Текущее состояние
|Реальная ставка по кредитам
|До 31% годовых
|Средняя ставка по вкладам
|Около 13,5%
|Снижение процентов по займам
|Всего 3,2 п. п. за год
"Банки перестраховываются, видя рост закредитованности населения, и прибыль сектора будет поддерживаться за счет высокой маржи", — отметил в беседе с Pravda. Ru банковский аналитик Алина Корнеева.
Ждать "дешёвых денег" в ближайшие годы не стоит. Прогнозы неутешительны: двузначные ставки сохранятся вплоть до 2027 года. Это значит, что жильё в рассрочку отложено для миллионов семей. Мы входим в эпоху, где каждый рубль инвестиций должен быть оправдан сверхэффективностью, которой в условиях стагнации взяться неоткуда.
ЦБ продолжает держать оборону, игнорируя стоны промышленников. Но без вливаний в производство мы рискуем остаться с "бумажной" стабильностью при пустых прилавках. Импорт становится золотым, а новая система контроля грузов только добавляет издержек. Впереди — долгая дистанция на инерции.
"Бизнесу пора привыкать к реальности, где кредит — это экзотика, а не рабочий инструмент", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Банки закладывают в стоимость займов высокие риски невозврата и инфляционные ожидания. Если они видят, что доходы населения не растут, они страхуются сверхвысоким процентом.
Согласно текущим макроэкономическим прогнозам, ждать этого раньше 2027-2028 годов не приходится из-за внешнего давления на энергоносители и внутреннюю инфляцию.
Ставки по вкладам (около 13,5%) сейчас едва покрывают реальную инфляцию, но остаются одним из немногих доступных инструментов сохранения средств.
Биржевые котировки на топливо показывают резкий взлет, но на обычных заправках сохраняется странное спокойствие благодаря скрытым защитным мерам государства.