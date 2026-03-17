Петр Ермилин

Дырявый бак регулятора: российская экономика пытается ехать в гору на пустых фильтрах и дефиците

Ставка замёрзла, а цены приготовились к прыжку. Пока весь мир следит за тем, как горят танкеры в Ормузском проливе, российский ЦБ оказался в ловушке между желанием притормозить инфляцию и страхом окончательно обескровить реальный сектор экономики.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мировой пожар и пустой бак регулятора

Западные агентства рисуют мрачную картину: десятки стран готовятся закручивать гайки, повышая ставки. Причина банальна — риски нефтедобычи из-за войны на Ближнем Востоке. Когда нефть пробивает потолок, цены на всё остальное летят следом. Но есть нюанс. Развитые страны делают это на фоне относительного здоровья экономики, тогда как у нас налицо критический износ инвестиционной активности.

ЦБ получил сигнал: смягчения не будет. Это как пытаться ехать в гору, когда у тебя пустой бак и забитые фильтры. Регулятор опасается, что любой шаг навстречу бизнесу обернётся не ростом производства, а мгновенным взлётом ценников. Особенно учитывая, что мировой продовольственный голод уже не кажется сценарием из дешёвого кино.

"Инфляционные ожидания остаются высокими, а внешние шоки вроде ситуации в Ормузском проливе только подливают масла в огонь", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Банковский аппетит: кредитный затор и реальные проценты

Разрыв между теорией и практикой стал неприличным. Ключевая ставка может снижаться, но в банках вы этого не почувствуете. Реальные ставки по займам улетели за 31%. Это не просто дорого, это заградительно. Банки ведут себя как опытный мастер маникюра: они ювелирно отрезают всё "лишнее" — то есть небогатых клиентов — закладывая в каждый договор риск невозврата.

Пока проценты по кредитам снизились на жалкие 3,2 п. п., доходность вкладов рухнула в два раза быстрее. В итоге мы имеем классический затор на трассе: деньги в системе есть, но они не текут в реальное производство из-за страха банков перед просрочками. Система работает на самосохранение, а не на развитие.

Показатель Текущее состояние
Реальная ставка по кредитам До 31% годовых
Средняя ставка по вкладам Около 13,5%
Снижение процентов по займам Всего 3,2 п. п. за год

"Банки перестраховываются, видя рост закредитованности населения, и прибыль сектора будет поддерживаться за счет высокой маржи", — отметил в беседе с Pravda. Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Будущее с двузначными цифрами

Ждать "дешёвых денег" в ближайшие годы не стоит. Прогнозы неутешительны: двузначные ставки сохранятся вплоть до 2027 года. Это значит, что жильё в рассрочку отложено для миллионов семей. Мы входим в эпоху, где каждый рубль инвестиций должен быть оправдан сверхэффективностью, которой в условиях стагнации взяться неоткуда.

ЦБ продолжает держать оборону, игнорируя стоны промышленников. Но без вливаний в производство мы рискуем остаться с "бумажной" стабильностью при пустых прилавках. Импорт становится золотым, а новая система контроля грузов только добавляет издержек. Впереди — долгая дистанция на инерции.

"Бизнесу пора привыкать к реальности, где кредит — это экзотика, а не рабочий инструмент", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о ставках и кредитах

Почему кредиты не дешевеют вслед за ключевой ставкой?

Банки закладывают в стоимость займов высокие риски невозврата и инфляционные ожидания. Если они видят, что доходы населения не растут, они страхуются сверхвысоким процентом.

Когда ставки по кредитам станут однозначными?

Согласно текущим макроэкономическим прогнозам, ждать этого раньше 2027-2028 годов не приходится из-за внешнего давления на энергоносители и внутреннюю инфляцию.

Стоит ли сейчас открывать вклад?

Ставки по вкладам (около 13,5%) сейчас едва покрывают реальную инфляцию, но остаются одним из немногих доступных инструментов сохранения средств.

Читайте также

Экспертная проверка: Макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, банковский аналитик Алина Корнеева
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы кредиты финансы инфляция экономика ключевая ставка
Новости Все >
Денежный дождь в омских семьях: региональные предприятия удваивают стандартный маткапитал
Тонкая грань между авто и грузовиком: скрытые возможности обычной пластиковой карточки водителя
Адское одеяло для планеты: плотная сероводородная атмосфера не дает остыть океану жидкой магмы
Уют за порогом квартиры: новая программа благоустройства изменит облик Забайкалья в 2026 году
Километры замершего времени: федеральная трасса М-5 превратилась в гигантскую стоянку фур
Деньги на ветер или колеса под танк: китайские автомобили теряют почти половину цены за первый год
Дальние поездки по новым правилам: сколько теперь придётся отдавать за проезд в Сортавале
Миллиарды вливаются в стаканы: прикамское молоко готовится к рекордному прыжку в производстве
Экономика на пустом баке: промышленный паралич заставляет Запад снова искать пути к Москве
Лесное затишье в шаге от города: в Карелии готовят уютное пристанище для семейного отдыха
Сейчас читают
Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок
Экономика и бизнес
Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок
Польская разведка в шоке: все больше военных демонстрируют несогласие с русофобией вопреки госполитике
Евросоюз
Польская разведка в шоке: все больше военных демонстрируют несогласие с русофобией вопреки госполитике
Популярное
Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок

Биржевые котировки на топливо показывают резкий взлет, но на обычных заправках сохраняется странное спокойствие благодаря скрытым защитным мерам государства.

Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Холодильник победил телевизор: большинство болгар требует мира на условиях Москвы
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Поезд входит в поворот как по рельсам: секрет колёс, о котором мало кто знает Сергей Милешкин Русские в Ливане: оспариваемое прошлое и современная борьба за выживание под угрозой бомбардировок Анхар Кочнева Цена на российскую нефть в Индии выросла почти до 100 долларов за баррель Олег Артюков
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
У ЕС закончились деньги для поддержки населения
Тихий убийца наносит удар в спину: болезнь Лерчек перешла в стадию системного разрушения
Тихий убийца наносит удар в спину: болезнь Лерчек перешла в стадию системного разрушения
Последние материалы
Дракон затаил дыхание: Пекин поставил Белый дом в очередь и заставляет Трампа ждать ответа
Покупают БАДы вместо лекарств — а потом сталкиваются с неожиданной проблемой
Километры замершего времени: федеральная трасса М-5 превратилась в гигантскую стоянку фур
Деньги на ветер или колеса под танк: китайские автомобили теряют почти половину цены за первый год
Дальние поездки по новым правилам: сколько теперь придётся отдавать за проезд в Сортавале
Миллиарды вливаются в стаканы: прикамское молоко готовится к рекордному прыжку в производстве
Экономика на пустом баке: промышленный паралич заставляет Запад снова искать пути к Москве
Лесное затишье в шаге от города: в Карелии готовят уютное пристанище для семейного отдыха
Лампа Ельцина горит — вождь страной руководит... — писала газета Аргументы и факты 17 марта 1999 года
Посылка из бездны прибыла: астероид Рюгу доставил на Землю полный комплект запчастей для ДНК
