Вашингтон теряет рычаги: блокада танкеров в проливе всерьёз угрожает США рецессией

Экономика

Американская экономика напоминает атлета со скрытой спортивной травмой: внешне всё еще в форме, но любой резкий рывок грозит падением. Главный экономист Moody's Марк Занди бьет в набат. Если нефтяное ралли затянется еще на пару недель, США неминуемо сорвутся в рецессию. Ситуация критическая. Ормузский пролив фактически заблокирован, а это главная артерия мирового энергоснабжения.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нефтяной шок: почему свое топливо не спасает США

Вашингтон находится в ловушке собственных иллюзий о "энергетической независимости". Да, Штаты добывают рекордные объемы сырья. Но рынок един, и блокада танкеров в Персидском заливе бьет по кошельку американца так же больно, как по европейцу. Это короткое замыкание в глобальной цепи поставок, которое моментально взвинчивает инфляцию.

"Несмотря на внутреннюю добычу, американские НПЗ технологически завязаны на импортные сорта. Кризис в Ормузском проливе — это не просто геополитика, это прямой удар по себестоимости логистики внутри США", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Пока Белый дом пытается делать хорошую мину при плохой игре, союзники начинают сомневаться в силе патрона. Старые связи рушатся. Некоторые страны уже предпочитают договариваться с Тегераном напрямую, видя, как европейские лидеры ищут контакты в обход санкционных списков. Это признак системного сбоя в архитектуре безопасности.

Вероятность рецессии превысила 50%

Модели Moody's неумолимы. До эскалации с Ираном риск спада оценивали в 49%, теперь планка пробита. Главная проблема — рынок труда, который начал "остывать" быстрее, чем ожидалось. Экономика едет на пустом баке: потребительская активность падает, а стоимость жизни растет из-за цен на АЗС.

Показатель Текущий прогноз / Статус
Вероятность рецессии в США 50% и выше
Рост ВВП (4 квартал) 0,7% (стагнация)
Статус Ормузского пролива Фактическая блокада

Исторический опыт подсказывает: почти любому кризису в США предшествовал скачок нефтяных котировок. Сейчас Вашингтон пытается маневрировать, даже легализуя операции с российским сырьем, чтобы не допустить пустых полок и очередей на заправках. Но это лишь временная заплатка на проржавевшей трубе.

"Мы наблюдаем снижение устойчивости капитала крупнейших банков на фоне макроэкономической неопределенности. Инвесторы боятся, что ФРС не удержит баланс между борьбой с инфляцией и поддержкой роста", — отметил в беседе с Pravda. Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Мнение аналитиков о будущем рынка

Ситуация на Ближнем Востоке меняет правила игры. Оман, который десятилетиями считался нейтральным посредником, внезапно поддержал позицию Тегерана. Это выбивает табуретку из-под американской дипломатии в регионе. Контроль над ценами уплывает из рук Белого дома.

Даже если Техас зальет рынок сланцевой нефтью, логистический кошмар никуда не денется. Флот США, судя по всему, имеет глиняные ноги - он не в состоянии обеспечить безопасность каждого танкера в зоне конфликта. Из-за этого стоимость фрахта и страховки взлетает до небес, что моментально отражается на ценниках в супермаркетах Чикаго и Нью-Йорка.

"Если удары по инфраструктуре продолжатся, цена нефти Brent легко пробьет отметку в $120-150. Для американской экономики, привыкшей к дешевой энергии, это станет точкой невозврата", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик Геннадий Чернов.

В то же время, пока одни считают убытки, другие ловят момент. Американские гиганты вроде Exxon и Chevron могут зафиксировать сверхприбыли на фоне ракетных атак, но это радость пиратов на тонущем корабле. Рядовому американцу от этих рекордов не легче: цены на бензин продолжают свой полет, игнорируя отчеты о добыче.

Ответы на популярные вопросы о ценах на нефть

Почему США не могут использовать свои запасы?

Стратегический резерв не бесконечен, а его восполнение при текущих ценах — это разорение бюджета. К тому же, добытую нефть нужно доставить и переработать, что в условиях логистического хаоса становится дорогостоящим квестом.

Как ситуация влияет на обычных граждан?

Через инфляцию. Дорогая нефть — это дорогой пластик, дорогая логистика продуктов и заоблачные счета за отопление. В Европе уже начались проблемы: жители Британии массово отключают тепло, и США могут пойти по этому же пути.

Будет ли сделка с Индией или Бангладеш?

Развивающиеся страны не хотят платить за западные амбиции. Бангладеш просит нефть из РФ, а Индия откладывает торговые сделки с Трампом. Мир сегментируется, и Вашингтон теряет рычаги давления.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, банковский аналитик Алина Корнеева, аналитик рынка Алексей Чернов
Автор Артём Логинов
Артём Сергеевич Логинов — макроэкономист, специалист по инфляции, процентным ставкам и динамике ВВП, обозреватель Pravda.Ru.
Темы сша нефть рецессия инфляция экономика энергетический кризис
