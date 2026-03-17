Заводской блеск при пустых кошельках: Китай нашел способ маскировать упадок рекордами

Китайская экономика в начале 2026 года выдала бодрый старт, который больше похож на попытку реанимации старого двигателя качественным присадками. Промышленное производство подскочило на 6,3%, оставив позади и унылые прогнозы аналитиков, и декабрьские показатели.

Председатель КНР Си Цзиньпин

Промышленный рывок на фоне внешних угроз

Заводы Поднебесной работают на износ. Резкий рост экспорта стал тем самым топливом, которое позволило показать лучшие темпы роста с осени прошлого года. Пока Китай уходит в отрыв по ключевым показателям, его оппоненты на Западе нервно пересчитывают убытки. Однако это движение вперед напоминает бег по пересеченной местности с полным рюкзаком камней — давление извне только растет.

"Промышленный подъем Китая сейчас во многом держится на инерции внешнего спроса, но глобальная нестабильность может вызвать резкое короткое замыкание в экспортных цепочках", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Конфликты на Ближнем Востоке бьют по энергетической безопасности. Хотя Пекин и пытается вписать Силу Сибири — 2 в новый госплан, зависимость от поставок сырья через Персидский залив остается его ахиллесовой пятой. Любой сбой в логистике превращает точные производственные графики в груду макулатуры.

Внутреннее потребление: праздник со слезами на глазах

Розничные продажи выросли на 2,8%, что на первый взгляд кажется победой. Но если присмотреться, это лишь ювелирная огранка дефекта: рост обеспечили аномально длинные новогодние каникулы. Китайцы охотно тратились на билеты и еду, но при этом средний чек на одну поездку упал. Люди экономят на мелочах, опасаясь за завтрашний день.

Показатель (январь-февраль 2026) Динамика / Значение Промышленное производство +6,3% (выше прогноза 5,0%) Розничные продажи +2,8% (декабрь — 0,9%) Продажи легковых авто -26% (обвал спроса) Уровень безработицы 5,3% (рост с 5,1%)

Особенно показателен провал авторынка: продажи машин рухнули на четверть. Пока в российских регионах идет откат цен на "китайцев", сами жители КНР не спешат обновлять личный транспорт. Это явный признак фантомных болей среднего класса, который еще помнит времена бурного роста доходов, но сегодня видит лишь пустой бак своих финансовых возможностей.

"Потребительская уверенность в Китае сейчас напоминает старую коммуналку: соседи шумят, ресурсы ограничены, а ремонт делать страшно. Без реального роста доходов населения внутренний рынок не станет драйвером", — объяснил ситуацию финансовый аналитик Никита Волков.

Инвестиционный перекос и риски недвижимости

Инвестиции в основной капитал внезапно выросли на 1,8%. Это выглядит как попытка залатать дыры в гнилом фундаменте строительного сектора за счет госинъекций в инфраструктуру. Власти пытаются создать мощный внутренний рынок административными методами, но безработица неумолимо ползет вверх, достигнув 5,3%.

Китайские лидеры ведут себя как опытные мастера маникюра: аккуратно удаляют ороговевшие части старой политики, боясь задеть живое мясо экономики. Цель по росту ВВП снижена до скромных 4,5-5%. Это самая низкая планка за десятилетия, признание того, что эпоха двузначных цифр ушла навсегда. Сейчас Пекин стоит перед железнодорожной стрелкой: либо жесткие реформы, либо долгое сползание в стагнацию.

"Рост инвестиций в промышленность на 3,1% — это хороший знак, но нужно понимать, что это работа на склад, если внешний спрос упадет из-за санкций или новых торговых войн", — подчеркнул макроэкономист Артём Логинов.

Пока российский бизнес изучает тактику китайских инвесторов в регионах РФ, сам Китай пытается справиться с аллергической реакцией на глобальную инфляцию. Дорогое сырье и логистические затыки съедают маржу производителей. В итоге мы видим гиганта на глиняных ногах: сверху блестящие цифры промпроизводства, снизу — шаткая опора из долгов и падающего потребления.

Ответы на популярные вопросы об экономике Китая

Почему данные за январь и февраль объединяют?

Это делается для устранения искажений, связанных с китайским Новым годом. Праздник "плавает" по календарю, вызывая резкие заторы в статистике из-за остановки заводов. Объединение дает более чистую картину реальности.

Насколько опасна безработица в 5,3%?

Для Китая это критический маркер социальной стабильности. Рост числа безработных в городах означает, что молодежь не находит места в новой технологической экономике, что чревато системными сбоями в будущем.

Спасет ли экспорт китайскую экономику?

Только временно. Без реанимации внутреннего спроса Китай останется заложником глобальной конъюнктуры. Если мировая торговля столкнется с "сердечным приступом", китайские заводы окажутся у разбитого корыта.

