Валерий Козлов

Заводской блеск при пустых кошельках: Китай нашел способ маскировать упадок рекордами

Китайская экономика в начале 2026 года выдала бодрый старт, который больше похож на попытку реанимации старого двигателя качественным присадками. Промышленное производство подскочило на 6,3%, оставив позади и унылые прогнозы аналитиков, и декабрьские показатели.

Председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин

Промышленный рывок на фоне внешних угроз

Заводы Поднебесной работают на износ. Резкий рост экспорта стал тем самым топливом, которое позволило показать лучшие темпы роста с осени прошлого года. Пока Китай уходит в отрыв по ключевым показателям, его оппоненты на Западе нервно пересчитывают убытки. Однако это движение вперед напоминает бег по пересеченной местности с полным рюкзаком камней — давление извне только растет.

"Промышленный подъем Китая сейчас во многом держится на инерции внешнего спроса, но глобальная нестабильность может вызвать резкое короткое замыкание в экспортных цепочках", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Конфликты на Ближнем Востоке бьют по энергетической безопасности. Хотя Пекин и пытается вписать Силу Сибири — 2 в новый госплан, зависимость от поставок сырья через Персидский залив остается его ахиллесовой пятой. Любой сбой в логистике превращает точные производственные графики в груду макулатуры.

Внутреннее потребление: праздник со слезами на глазах

Розничные продажи выросли на 2,8%, что на первый взгляд кажется победой. Но если присмотреться, это лишь ювелирная огранка дефекта: рост обеспечили аномально длинные новогодние каникулы. Китайцы охотно тратились на билеты и еду, но при этом средний чек на одну поездку упал. Люди экономят на мелочах, опасаясь за завтрашний день.

Показатель (январь-февраль 2026) Динамика / Значение
Промышленное производство +6,3% (выше прогноза 5,0%)
Розничные продажи +2,8% (декабрь — 0,9%)
Продажи легковых авто -26% (обвал спроса)
Уровень безработицы 5,3% (рост с 5,1%)

Особенно показателен провал авторынка: продажи машин рухнули на четверть. Пока в российских регионах идет откат цен на "китайцев", сами жители КНР не спешат обновлять личный транспорт. Это явный признак фантомных болей среднего класса, который еще помнит времена бурного роста доходов, но сегодня видит лишь пустой бак своих финансовых возможностей.

"Потребительская уверенность в Китае сейчас напоминает старую коммуналку: соседи шумят, ресурсы ограничены, а ремонт делать страшно. Без реального роста доходов населения внутренний рынок не станет драйвером", — объяснил ситуацию финансовый аналитик Никита Волков.

Инвестиционный перекос и риски недвижимости

Инвестиции в основной капитал внезапно выросли на 1,8%. Это выглядит как попытка залатать дыры в гнилом фундаменте строительного сектора за счет госинъекций в инфраструктуру. Власти пытаются создать мощный внутренний рынок административными методами, но безработица неумолимо ползет вверх, достигнув 5,3%.

Китайские лидеры ведут себя как опытные мастера маникюра: аккуратно удаляют ороговевшие части старой политики, боясь задеть живое мясо экономики. Цель по росту ВВП снижена до скромных 4,5-5%. Это самая низкая планка за десятилетия, признание того, что эпоха двузначных цифр ушла навсегда. Сейчас Пекин стоит перед железнодорожной стрелкой: либо жесткие реформы, либо долгое сползание в стагнацию.

"Рост инвестиций в промышленность на 3,1% — это хороший знак, но нужно понимать, что это работа на склад, если внешний спрос упадет из-за санкций или новых торговых войн", — подчеркнул макроэкономист Артём Логинов.

Пока российский бизнес изучает тактику китайских инвесторов в регионах РФ, сам Китай пытается справиться с аллергической реакцией на глобальную инфляцию. Дорогое сырье и логистические затыки съедают маржу производителей. В итоге мы видим гиганта на глиняных ногах: сверху блестящие цифры промпроизводства, снизу — шаткая опора из долгов и падающего потребления.

Ответы на популярные вопросы об экономике Китая

Почему данные за январь и февраль объединяют?

Это делается для устранения искажений, связанных с китайским Новым годом. Праздник "плавает" по календарю, вызывая резкие заторы в статистике из-за остановки заводов. Объединение дает более чистую картину реальности.

Насколько опасна безработица в 5,3%?

Для Китая это критический маркер социальной стабильности. Рост числа безработных в городах означает, что молодежь не находит места в новой технологической экономике, что чревато системными сбоями в будущем.

Спасет ли экспорт китайскую экономику?

Только временно. Без реанимации внутреннего спроса Китай останется заложником глобальной конъюнктуры. Если мировая торговля столкнется с "сердечным приступом", китайские заводы окажутся у разбитого корыта.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, финансовый аналитик Никита Волков, макроэкономист Артём Логинов
Автор Валерий Козлов
Валерий Владимирович Козлов — региональный экономист, специалист по бюджетам субъектов РФ и социально-экономическому развитию территорий, кандидат экономических наук.
Темы ввп китай экспорт экономика безработица
Новости Все >
Красная планета отдаст свои тайны: Китай начинает строить корабли для доставки марсианского грунта
Двойной чек для Волгограда: объявлен хитрый график роста тарифов ЖКХ
Вешние воды — осям не товарищи: Нижний затворяет трассы для этих авто с 23 марта
Сырная лихорадка на юге: производство деликатесов в Ставропольском крае совершило резкий рывок
График тепла в Омске: когда в 2026 году батареи в квартирах станут холодными
Прощай простор — привет студия: рынок недвижимости Барнаула вошёл в фазу аномального перегрева
Польская разведка в шоке: все больше военных демонстрируют несогласие с русофобией вопреки госполитике
Сбитый прицел приоритетов: в Ижевске огромный волонтерский конвейер принесли в жертву регламентам
Электричество превратилось в рычаг: Словакия делает ход, который меняет баланс сил в регионе
Деньги из пустоты: Лариса Долина пытается получить 176 миллионов через новый громкий иск
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Розовые очки дали трещину: фон дер Ляйен впервые признала критический удар по благополучию ЕС
Розовые очки дали трещину: фон дер Ляйен впервые признала критический удар по благополучию ЕС
У ЕС закончились деньги для поддержки населения
У ЕС закончились деньги для поддержки населения
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану

Глава Пентагона перешел на открытые угрозы в адрес Москвы из-за ситуации в регионе, однако реакция российской стороны заставила западных аналитиков нервничать.

Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Холодильник победил телевизор: большинство болгар требует мира на условиях Москвы
Холодильник победил телевизор: большинство болгар требует мира на условиях Москвы
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Русские в Ливане: оспариваемое прошлое и современная борьба за выживание под угрозой бомбардировок Анхар Кочнева Цена на российскую нефть в Индии выросла почти до 100 долларов за баррель Олег Артюков Без Starlink, но с интеллектом: Ланцеты с ИИ совершили атаку на Киев Любовь Степушова
Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок
Тихий убийца наносит удар в спину: болезнь Лерчек перешла в стадию системного разрушения
У ЕС закончились деньги для поддержки населения
У ЕС закончились деньги для поддержки населения
Двойной чек для Волгограда: объявлен хитрый график роста тарифов ЖКХ
Хозяйский замах на 6,6 триллиона: правительство перепишет судьбу сотен малых городов
Сахарный гигант на даче: как вырастить арбуз в открытом грунте из обычного семечка
Вешние воды — осям не товарищи: Нижний затворяет трассы для этих авто с 23 марта
Сырная лихорадка на юге: производство деликатесов в Ставропольском крае совершило резкий рывок
Водоплавающие атлеты в меховых шубах: почему некоторые кошки прыгают в воду раньше хозяина
Дерзость в нежных тонах: магия одного оттенка, который этой весной скупают все стилисты мира
30 тысяч тонн камня против здравого смысла: зачем в XV веке пытались вырубить скалу высотой с небоскреб
Ёж появился на участке — жди беды: почему милый гость может принести серьёзные проблемы
Шёлковый путь к блеску и силе: именно этот привычный ритуал гигиены незаметно разрушает структуру волос
