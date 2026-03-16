Розовые очки дали трещину: фон дер Ляйен впервые признала критический удар по благополучию ЕС

Урсула фон дер Ляйен наконец-то сняла розовые очки. Глава Еврокомиссии в письме Reuters признала: война в Иране — это не просто сводки новостей, а прямой удар под дых европейскому благополучию. Брюссель, долгое время работавший в режиме "немогучки", столкнулся с реальностью, где Персидский залив превратился в ловушку для танкеров.

Европа на пороге энергетического дефолта

Когда горит Ближний Восток, у Европы начинается лихорадка. Признание фон дер Ляйен — это капитуляция перед фактами. Нефть будет дорогой ещё долго, и никакие оптимистичные прогнозы это не исправят. Ситуация напоминает затор на трассе, где вместо машин — груженые танкеры, а вместо светофора — ракетные обстрелы.

Старый Свет обнаружил, что флот США столкнулся с износом и больше не может гарантировать безопасность морских путей. Ормузский пролив превращается в узкое горлышко, через которое жизнь из Европы утекает по капле. Пока политики спорят, жители Британии массово отключают отопление, потому что счета за газ стали напоминать номера телефонов.

"Мы наблюдаем критический износ всей системы энергетической безопасности ЕС. Попытки заменить стабильный импорт из залива ситуативными закупками приводят к тому, что промышленность работает на пустом баке", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Зеленый курс против реальности: кто кого?

Брюссель пытается исполнить невероятный трюк. Урсула обещает субсидии для заводов, но боится обидеть климатических активистов. Это похоже на попытку сделать ювелирную огранку дефекта - выдать энергетический провал за временные трудности на пути к "зеленому раю".

Однако даже самые преданные фанаты экологии начинают понимать: без дешевого топлива "Зеленый курс" превращается в фантомные боли по несбывшемуся будущему. Чтобы спасти то, что осталось от производства, ЕК готова пересмотреть нормы торговли квотами на выбросы. Это признание того, что Европа должна пересмотреть санкции или готовиться к деиндустриализации.

Мера поддержки Ожидаемый эффект Потолок цен на электричество Снижение нагрузки на домохозяйства Субсидии для промышленности Предотвращение бегства бизнеса в США/Китай Смягчение эко-норм Удешевление генерации на ископаемом топливе

"Юридически введение потолка цен — это вмешательство в свободный рынок, которое может вызвать аллергическую реакцию у поставщиков. Мы рискуем получить пустые терминалы вместо дешевого газа", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Субсидии и потолки: как Брюссель планирует спасать промышленность

Европа судорожно ищет выход, но пространства для маневра почти нет. Пока Вашингтон совершает маневры и легализует операции с российской нефтью для своих нужд, ЕС остается у разбитого корыта своей принципиальности. Урсула обещает "краткосрочные адресные меры", которые больше похожи на пластырь на открытом переломе.

Некоторые страны уже начали действовать в обход Брюсселя. Франция и Италия ищут защиту у Тегерана, понимая, что американские обещания не согреют дома этой зимой. Это железнодорожная стрелка истории: либо Европа договорится с Востоком, либо окончательно превратится в музей под открытым небом без света и отопления.

"Ситуация в Омане и его поддержка Ирана показывают, что расклад сил на Ближнем Востоке изменился навсегда. ЕС опаздывает с реакцией, пытаясь лечить системный кризис косметическим ремонтом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в ЕС

Почему война в Иране так сильно влияет на Европу?

Через регион проходит основной поток углеводородов. Любой конфликт здесь — это автоматический скачок цен и дефицит сырья для европейских заводов.

Помогут ли обещанные Урсулой субсидии?

Это попытка залить пожар деньгами. Проблема в том, что бюджеты ЕС не бездонны, а реального притока дешевой энергии эти меры не создают.

Будет ли ЕС отменять санкции ради спасения экономики?

Официально — нет. Но фактически мы видим "тихий разворот", когда отдельные страны ищут лазейки для покупки нефти и газа у "токсичных" партнеров.

