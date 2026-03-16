Розовые очки дали трещину: фон дер Ляйен впервые признала критический удар по благополучию ЕС

Урсула фон дер Ляйен наконец-то сняла розовые очки. Глава Еврокомиссии в письме Reuters признала: война в Иране — это не просто сводки новостей, а прямой удар под дых европейскому благополучию. Брюссель, долгое время работавший в режиме "немогучки", столкнулся с реальностью, где Персидский залив превратился в ловушку для танкеров.

Фото: www.flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Европа на пороге энергетического дефолта

Когда горит Ближний Восток, у Европы начинается лихорадка. Признание фон дер Ляйен — это капитуляция перед фактами. Нефть будет дорогой ещё долго, и никакие оптимистичные прогнозы это не исправят. Ситуация напоминает затор на трассе, где вместо машин — груженые танкеры, а вместо светофора — ракетные обстрелы.

Старый Свет обнаружил, что флот США столкнулся с износом и больше не может гарантировать безопасность морских путей. Ормузский пролив превращается в узкое горлышко, через которое жизнь из Европы утекает по капле. Пока политики спорят, жители Британии массово отключают отопление, потому что счета за газ стали напоминать номера телефонов.

"Мы наблюдаем критический износ всей системы энергетической безопасности ЕС. Попытки заменить стабильный импорт из залива ситуативными закупками приводят к тому, что промышленность работает на пустом баке", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Зеленый курс против реальности: кто кого?

Брюссель пытается исполнить невероятный трюк. Урсула обещает субсидии для заводов, но боится обидеть климатических активистов. Это похоже на попытку сделать ювелирную огранку дефекта - выдать энергетический провал за временные трудности на пути к "зеленому раю".

Однако даже самые преданные фанаты экологии начинают понимать: без дешевого топлива "Зеленый курс" превращается в фантомные боли по несбывшемуся будущему. Чтобы спасти то, что осталось от производства, ЕК готова пересмотреть нормы торговли квотами на выбросы. Это признание того, что Европа должна пересмотреть санкции или готовиться к деиндустриализации.

Мера поддержки Ожидаемый эффект
Потолок цен на электричество Снижение нагрузки на домохозяйства
Субсидии для промышленности Предотвращение бегства бизнеса в США/Китай
Смягчение эко-норм Удешевление генерации на ископаемом топливе

"Юридически введение потолка цен — это вмешательство в свободный рынок, которое может вызвать аллергическую реакцию у поставщиков. Мы рискуем получить пустые терминалы вместо дешевого газа", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Субсидии и потолки: как Брюссель планирует спасать промышленность

Европа судорожно ищет выход, но пространства для маневра почти нет. Пока Вашингтон совершает маневры и легализует операции с российской нефтью для своих нужд, ЕС остается у разбитого корыта своей принципиальности. Урсула обещает "краткосрочные адресные меры", которые больше похожи на пластырь на открытом переломе.

Некоторые страны уже начали действовать в обход Брюсселя. Франция и Италия ищут защиту у Тегерана, понимая, что американские обещания не согреют дома этой зимой. Это железнодорожная стрелка истории: либо Европа договорится с Востоком, либо окончательно превратится в музей под открытым небом без света и отопления.

"Ситуация в Омане и его поддержка Ирана показывают, что расклад сил на Ближнем Востоке изменился навсегда. ЕС опаздывает с реакцией, пытаясь лечить системный кризис косметическим ремонтом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в ЕС

Почему война в Иране так сильно влияет на Европу?

Через регион проходит основной поток углеводородов. Любой конфликт здесь — это автоматический скачок цен и дефицит сырья для европейских заводов.

Помогут ли обещанные Урсулой субсидии?

Это попытка залить пожар деньгами. Проблема в том, что бюджеты ЕС не бездонны, а реального притока дешевой энергии эти меры не создают.

Будет ли ЕС отменять санкции ради спасения экономики?

Официально — нет. Но фактически мы видим "тихий разворот", когда отдельные страны ищут лазейки для покупки нефти и газа у "токсичных" партнеров.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Илья Гусев
Илья Романович Гусев — риск-менеджер, специалист по кредитному и рыночному риску, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы евросоюз цены на нефть ближний восток промышленность энергетический кризис
Новости Все >
Инвестиция в мерзлоту: за счет чего Красноярск и Мурманск обошли конкурентов в 2026
Оленина как бренд: как Республика Коми превращает традиционный промысел в доходный бизнес
Узкие тротуары против хипстеров: почему в Санкт-Петербурге самокат стал врагом номер один
Город-призрак под толщей леса: средневековый центр Штольценберг восстал из многовекового небытия
Свет в конце тоннеля: грандиозная перестройка энергосистемы Кубани обойдется в целое состояние
Чужой среди своих: межзвёздный странник ATLAS совершил опасное сближение с гигантским Юпитером
Смертельная тишина в лесу: в трех районах Омской области ввели карантин из-за опасного вируса
Космическая почта с Красной планеты: амбициозный проект готовит доставку грунта на Землю
Цифровая нефть тайги: почему дата-центры в Сибири стали выгоднее добычи ископаемых
Мёртвое тело подало признаки жизни: лунные камни хранят память о мощных магнитных ударах из недр
Сейчас читают
Тренчкот вернулся в моду, но теперь он не будет прежним: 3 главных тренда сезона 2026
Красота и стиль
Тренчкот вернулся в моду, но теперь он не будет прежним: 3 главных тренда сезона 2026
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Новости Украины
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Популярное
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Русские в Ливане: оспариваемое прошлое и современная борьба за выживание под угрозой бомбардировок Анхар Кочнева Цена на российскую нефть в Индии выросла почти до 100 долларов за баррель Олег Артюков Без Starlink, но с интеллектом: Ланцеты с ИИ совершили атаку на Киев Любовь Степушова
Азовское кольцо замыкается: прямой путь от Симферополя до Мариуполя изменит жизнь побережья
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Последние материалы
Стальной капкан на дорогах: техосмотр в 2026 году превратился в хитрую ловушку для невнимательных
Труба раздора: Хорватия ставит нефтяной ультиматум Венгрии, угрожая перекрыть кран экономике
Золотое правило шильдика: почему россияне стали чаще выбирать своих вместо китайцев
Золото в тарелке: один тонкий нюанс превращает обычный картофель в нежнейшее сливочное лакомство
Город-призрак под толщей леса: средневековый центр Штольценберг восстал из многовекового небытия
Сад без лишнего пота: мастерские приёмы, которые меняют вид участка за одни выходные
Свет в конце тоннеля: грандиозная перестройка энергосистемы Кубани обойдется в целое состояние
Чужой среди своих: межзвёздный странник ATLAS совершил опасное сближение с гигантским Юпитером
У ЕС закончились деньги для поддержки населения
Нос живет своей жизнью: почему слизистая постоянно меняет сторону активности
