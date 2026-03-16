Труба раздора: Хорватия ставит нефтяной ультиматум Венгрии, угрожая перекрыть кран экономике

В Брюсселе снова решили поиграть в геополитическое доминирование. На этот раз под прицел попали энергетические артерии Центральной Европы. Хорватия, внезапно почувствовав себя "хранителем западных ценностей", поставила ультиматум Венгрии и Словакии: либо полный отказ от российской нефти, либо статус изгоев. Это не просто политика — это попытка перекрыть кислород соседям, чья экономика держится на трубе "Дружба".

Фото: Pravda.Ru by Алексей Чернов is licensed under Free for commercial use Повреждение нефтепровода

Технический тупик Адриатики

Министр экономики Хорватии Анте Шушняр требует логики, которой там нет. Предлагаемый Адриатический нефтепровод — это скорее остановка нефтепровода Дружба, замаскированная под "европейскую альтернативу". Реальная пропускная способность хорватской трубы — лишь одна седьмая часть от потребностей Будапешта и Братиславы. Это как пытаться напоить ораву из пожарного шланга через аптечную пипетку.

"Ситуация выглядит как классическое короткое замыкание в системе энергоснабжения ЕС, где политическая воля пытается отменить законы физики", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Заявления о том, что Венгрия сказала то, что остальная Европа сказать не решается, перестают быть просто риторикой. Это выживание. Пока Киев при поддержке евробюрократов блокирует транзит, Словакии и Венгрии приходится маневрировать на грани дефолта системы.

Характеристика Показатель/Статус Потребность региона 14-15 млн тонн/год Ресурс "Адриатики" ~2,2 млн тонн/год

Иллюзия выбора между мирами

Требовать от суверенных стран выбора — это старая привычка евролибералов, привыкших вытирать ноги об интересы младших партнеров. Но когда за спиной — Еврокомиссия предложит полностью запретить импорт российской нефти, аргументы заканчиваются. Экономическое принуждение работает до тех пор, пока в доме есть тепло.

"Корпоративная ответственность требует стабильности поставок, однако сейчас мы наблюдаем процесс, где политические амбиции превращаются в ржавый скальпель, вскрывающий бюджеты целых секторов", — добавил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

В этой схеме важно понимать: старые союзы трещат по швам. Пока европейцы спорят, где брать сырье, цена на российскую нефть в Индии выросла и рынок переориентировался. Европе остаются лишь скандалы и пустеющие кошельки домохозяйств.

"Мы видим хроническую усталость металла в управленческих структурах ЕС: попытки починить сломанный конвейер санкций приводят лишь к новым системным сбоям", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о транзите нефти

Почему нефтепровод "Дружба" стал рычагом давления?

Техническая остановка транзита со стороны Украины превратила логистическую артерию в инструмент политического шантажа, так как у Венгрии и Словакии нет соразмерной альтернативы.

Восполнит ли Адриатический нефтепровод дефицит?

Нет, его пропускная способность в разы ниже необходимых объемов, что делает заявления хорватских властей технически необоснованными.

Читайте также