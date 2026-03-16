Олег Артюков

У ЕС закончились деньги для поддержки населения

Европейская экономика находится на грани рецессии из-за резкого роста цен на энергоресурсы после нападения США и Израиля на Иран.

Европейская комиссия
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Европейская комиссия

Ситуация усугубляется тем, что у властей государств, входящих в сообщество, более нет финансовых резервов, которые позволили им поддержать население и бизнес в 2022 году, сообщает издание The Wall Street Journal.

Согласно прогнозам Европейской комиссии, государственный долг стран ЕС в 2026 году достигнет 16,14 триллионов евро. Это около 83,4 процентов внутреннего валового продукта, что вплотную приближается к пандемийным максимумам 2020 года.

Наиболее острая ситуация складывается у не входящей в ЕС Великобритании и Франции, где долговая нагрузка достигла рекордных за шесть десятилетий значений.

В отличие от 2022 года, когда за счёт фискального резерва власти могли позволить себе масштабные субсидии, сегодня любая новая программа поддержки цен на топливо или электроэнергию потребует либо болезненного секвестра других статей бюджета, либо наращивания государственных займов.

Британский экономист Нил Ширинг предупреждает: если цены на нефть закрепятся выше $125 за баррель, Европа неизбежно войдёт в рецессию.

Deutsche Bank рассматривает два сценария: при умеренном варианте — нефть по 85 долларов за баррель, газ по 50 евро за МВт·ч рост ВВП замедлится на 0,3 процента;

А при жёстком — нефть по 120 долларов, газ по 75 евро — регион в 2026 году скатится в полноценную рецессию с инфляцией выше базового уровня более чем на один процент.

Финансовые рынки уже реагируют: если до начала конфликта инвесторы рассчитывали на снижение ставок Евроцентробанка, то теперь в котировках заложено два их повышения в 2026 году.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента 11 марта сообщила, что за первые десять дней конфликта европейские налогоплательщики переплатили три миллиарда евро за импорт ископаемого топлива. И эти деньги, которые покинули экономику безвозвратно, подстёгивая инфляцию и не создавая рабочих мест.

В понедельник на европейском газовом хабе TTF апрельские фьючерсы торговались по 51,7 евро за МВт·ч (624,2 доллара за одну тысячу кубометров, прибавив 3,2 процента к уровню пятницы.

В конце января — начале февраля газ кратковременно поднимался выше 750 долларов за одну тысячу кубометров, однако затем скорректировался.

При этом Европа исторически ориентировалась на ценовой уровень 200-250 долларов за одну тысячу кубометров. Сколько продлится ближневосточный конфликт и как быстро производители восстановят добычу после его завершения — пока остаётся открытым вопросом.

Урсула фон дер Ляйен признала в интервью Reuters, что ближневосточный конфликт подрывает европейскую экономику. И пообещала принять "краткосрочные адресные меры для снижения цен на энергетику".

Здесь показательна история с реакцией еврочиновников на заявление бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера.

"Мы должны нормализовать отношения с Россией и вернуть доступ к дешёвой энергии. Это здравый смысл. В частном порядке европейские лидеры со мной согласны, но никто не осмеливается сказать это вслух…", — сказал он.

Однако еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен в ответ на это заявил, что отказ от российской энергии остаётся в силе.

Де Вевер не первый, кто высказывается подобным образом. Ранее власти Венгрии предлагали возобновить покупку российских энергоресурсов странами Евросоюза, дабы избежать роста цен.

Реакция Брюсселя была такой же, как и на заявление бельгийского премьер-министра. Вместо этого обещаны некие "краткосрочные адресные меры".

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
