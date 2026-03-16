Цена на российскую нефть в Индии выросла почти до 100 долларов за баррель

Цена на российскую нефть, поставляемую в Индию, выросла до рекордных значений. Этот учитывая тот факт, что с 2022 года российские компании перенаправили в эту страну значительные объёмы нефти.

Фото: forbesindia.com by Reliance Industries, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Индийский НПЗ

По данным Argus Media, 13 марта цена барреля с доставкой до западного побережья Индии достигла 98,93 долларов. Выше этот сорт в Азии не стоил никогда.

Цены резко пошли вверх из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и проблем с проходом судов через Ормузский пролив.

Из-за этого скидка на российскую нефть для Индии стала самой маленькой за полгода. Теперь она стоит всего на 4,80 дешевле эталонной марки Brent, отмечает издание "Нефть и капитал".

Весьма заметно подорожала Urals, которую отгружают из западных портов России. В минувшую пятницу цена при погрузке на судно выросла до 73,73 долларов за баррель. Такого не было с середины июля 2024 года.

Конечно, при всём том нужно учитывать и тот факт, что значительная часть средств уходит на фрахтование танкеров. Например, аренда танкера типа Aframax для рейса из Балтики в Индию выросла с 10-12 миллионов долларов в феврале до 15 миллионов в марте.

Крупнейшие индийские компании, владеющие нефтеперерабатывающими заводами — государственная Indian Oil Corporation и частная Reliance Industries — воспользовались ситуацией и скупили большие объёмы российской нефти.

Эти компании закупили примерно по десять миллионов баррелей российских сортов нефти Urals, ESPO и Varandey. Причём сделки заключались уже с наценкой к Brent от двух до восьми за баррель, хотя ещё в феврале российскую нефть продавали с дисконтом около 13 долларов.

Всего индийские заводы с тех пор, как США на прошлой неделе смягчили санкции, купили около 30 миллионов баррелей российской нефти, выбрав с рынка почти всё, что было в свободной продаже.

Стоит напомнить, что импортом российской нефти живо интересуются не только индийские НПЗ. А намерении начать переговоры о поставках на прошлой недели заявили представители Таиланда и Филиппин.

Конечно, намерения могут так и остаться намерениями. Но в некоторых государствах Азии ситуация уже сейчас близка если и не к критической, то весьма и весьма сложной.

Например, власти Шри-Ланки обратились к Москве через российской посольство в срочном порядке организовать поставки нескольких партий энергоресурсов. Это островное государство не располагает значительными запасами нефти и газа.

А в Бангладеш власти обратились к США с просьбой снять санкции на поставки из России. Это государство на 95 процентов зависит от импорта энергоресурсов. И других вариантов быстро решить возникшую проблему там, похоже, не нашли.

Стоит заметить, что ослабление американских санкций коснулось не только сырой нефти, но нефтепродуктов. По данным агентства Bloomberg, под разблокировку попали около 310 тысяч тонн топлива (в основном дизеля и нафты) на 30 судах.

А российские нефтепродукты, стоит отметить, в больших объёмах экспортируются в Бразилию и страны Африки.

Надо ещё добавить, что если американские власти ослабили антироссийские санкции с расчётом на снижение цен на нефть, то этого не произошло. Она по-прежнему находится в районе ста долларов за баррель.

Не исключено, что влияние на ситуацию окажет поставка более 400 миллионов баррелей из запасов, которые координирует Международное энергетическое агентство. Решения об этом также было принято на прошлой неделе. Но пока определённо об этом говорить было бы преждевременно.