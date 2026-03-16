Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок

Биржевые котировки на топливо в России сорвались с цепи. С конца февраля АИ-92 и АИ-95 прибавили в весе 10%, а дизель и вовсе совершил рывок на 16,7%. На фоне пылающего Ближнего Востока и цен на нефть Brent, которые штурмуют новые высоты, обыватель приготовился к худшему. Однако ситуация в нашей "энергетической коммуналке" выглядит куда сложнее, чем просто ценник на табло АЗС.

Почему биржа лихорадит, а заправки молчат

Рост оптовых цен — это всегда критический износ нервной системы трейдеров. Но розничный рынок живет по другим законам. Пока на бирже кипят страсти, ценники на заправках демонстрируют нордическое спокойствие. Это не чудо, а тонкий расчет крупных игроков, которые понимают: резкий скачок в рознице вызовет моментальную аллергическую реакцию у населения и регуляторов.

"Стоимость бензина повышается именно на бирже, в рознице такого пока нет. Наоборот, высокие цены на внешних рынках скорее создают благоприятные условия для стабильности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Для нефтяных гигантов розница — это витрина, а не основной источник сверхприбыли. Сейчас они работают с точностью мастера маникюра, стараясь не задеть "живое мясо" потребительского спроса. Дорогое сырье за рубежом парадоксальным образом страхует наши внутренние цены от взлета.

Налоговый буфер: кто оплатит банкет

В основе нашей топливной стабильности лежит механизм демпфера. Это своего рода ювелирная огранка дефекта рыночной экономики. Когда мир сходит с ума и нефть дорожает, государство доплачивает нефтяникам из бюджета, чтобы те не задирали цены внутри страны. Получается гигантский страховой полис, где премию платит казна.

Инструмент влияния Последствия для рынка Демпферные выплаты Сдерживание цен на АЗС при росте котировок Brent Запрет на экспорт Экстренное насыщение внутреннего рынка товаром Биржевые нормативы Обязательная продажа объемов для стабилизации опта

Если мировые цены падают, механизм работает в обратную сторону. Но сейчас мы видим обратную картину: нефть Brent пробивает отметку в $100, и это включает бюджетный "пылесос" на полную мощность. Нефтяникам выгоднее получить компенсацию от Минфина, чем пытаться выжать копейки из обедневшего автолюбителя.

"Чем выше цена на внешних рынках, тем больше выплаты из бюджета. Сейчас стимула для роста цен на внутреннем рынке у компаний просто нет", — отметил аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Сезонная немогучка и аграрный дизель

Зимняя спячка закончилась, и рынок проснулся с головной болью. Низкая база января-февраля сменилась весенним обострением спроса. Для дизеля это момент истины — начинается посевная. Трактор не поедет на обещаниях, ему нужно реальное топливо здесь и сейчас. Это создает временный локальный затор на трассе спроса и предложения.

Однако правительство держит руку на пульсе. Если вдруг запахнет реальным дефицитом, у власти припасен ржавый скальпель — полный запрет на экспорт бензина. Это грубый, но эффективный метод купирования проблемы. В условиях, когда США недооценили последствия атак на Иран, Россия старается сохранить свой "энергетический кокон" в неприкосновенности.

"Рост стоимости бензина пока укладывается в уровень инфляции. А на бирже цена растет из-за сезонного фактора и оживления аграриев", — объяснил в интервью Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

В итоге мы имеем классическую ситуацию "шторма в стакане". Биржевые спекулянты играют на повышение, закладывая риски длительного периода дорогой нефти, но до кошелька рядового водителя этот гром доносится лишь слабым эхом. Пока демпфер работает, а экспортный кран можно перекрыть одним движением, топливный апокалипсис откладывается на неопределенный срок.

Ответы на популярные вопросы о ценах на топливо

Почему оптовые цены растут быстрее розничных?

Опт реагирует на мировые котировки мгновенно. Розничные цены в России фактически регулируются государством "в ручном режиме", не позволяя им обгонять инфляцию.

Поможет ли запрет экспорта снизить цены?

Запрет экспорта — это экстренная мера для предотвращения дефицита. Он останавливает рост цен, наполняя внутренний рынок излишками, которые не ушли за рубеж.

Зачем государство платит нефтяникам демпфер?

Чтобы компаниям было так же выгодно продавать топливо внутри России, как и в Европу или Азию, не перекладывая разницу в цене на граждан.

