Золото и серебро падают в цене. А ведь был обещан рост и какой

Цены на драгоценные металлы в понедельник заметно снизились. Апрельские фьючерсы на золото на бирже Comex просели примерно на 1,3 процента, до 4995 долларов за унцию. Серебро упало ещё заметнее — почти на 4,4 процентов, до 77,78 долларов за унцию.

В чём же дело, ведь многими экспертами был обещан рост цен на драгоценные металлы? Вон нефть и газ стабильно дорожают по понятным причинам, а с золотом и серебром что не так?

А вот "не так" как раз из-за подорожания нефти. Инвесторы всерьёз обеспокоены тем, что дорогая нефть подтолкнёт потребительские цены вверх и вынудит Федеральную резервную систему США отложить снижение ключевой ставки.

Как раз на этой неделе пройдут заседания ведущих мировых Центробанков, в том числе и ФРС. Изменения ставки от американцев особо не ждут. Ждут пресс-конференцию главы ФРС Джером Пауэлла, будут ловить намёки на то, какой будет дальнейшая кредитно-денежная политика США.

Напомним о некоторых прогнозах банков и финансовых компаний о ценах на драгоценные металлы. Чего ждать, то бишь.

Например, J. P. Morgan ожидает цену на уровне 5 000-5055 долларов за унцию, Goldman Sachs называет 4900 долларов. Речь, напомним, о средней цене за год. То есть в момента она может быть сильно выше или ниже указанных.

Аналитики канадского банка CIBC полагают, что политика президента США Дональда Трампа — инфляционное давление, тарифы и геополитическая неопределённость — продолжит поддерживать рост цен на оба металла.

Что касается серебра, то во Всемирном банке ожидали роста цен на три процента в 2026 году.

Не является секретом, что в значительной степени рост цен на драгоценные металлы объясняется интересом со стороны мировых Центробанков. Речь о золоте в первую очередь.

В частности, в третьем квартале 2025 года они приобрели 220 тонн металла — на 28 процентов больше, чем во втором, и на шесть процентов выше среднего показателя за пять лет.

Лидировали Казахстан, Бразилия, Турция, для которых золото стало инструментом снижения долларовой зависимости в условиях геополитической нестабильности.

Опрос 2025 года показал, что 95 процентов центральных банков ожидают роста мировых золотых резервов в 2026 году, тогда как в 2021 году так думали лишь в 52 процентов из них.

Что касается цен на серебро, то центробанки интересовались им меньше. Зато оно оказалось весьма востребовано в высокотехнологичных производствах.

Между тем, в период низких цен на этот металл в 2020–2022 годах производители сократили инвестиции в новые месторождения.

А тем временем, например, спрос на солнечные фотоэлектрические технологии в 2024 году приходилось уже почти 29 процентов от общего промышленного потребления серебра против 11 процентов в 2014 году.

Так чем же объясняется нынешнее падение цен, помимо влияния стоимости нефти и заседаний Центробанков? А получается, что пока не происходит ничего такого, о чём бы ранее не говорили финансовые аналитики.

Аналитики германской группы компаний Heraeus полагают, что золото и серебро могут немного снизиться, прежде чем снова пойдут вверх. Падение цен эксперты расценивают скорее как передышку перед следующим витком роста, нежели как разворот тренда.

Так что нынешняя просадка цен является скорее реакцией на информационные поводы, нежели долгосрочным трендом. А большинство экспертов по-прежнему уверены, что рост цен на драгоценные металлы продолжится.