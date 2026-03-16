Олег Артюков

Каллас осознала значение Ормузского пролива. ЕС готовится присоединиться к Трампу

Экономика » Правила игры » Бизнес

Блокировка Ормузского пролива угрожает недостатком продовольствия и удобрений на мировом рынке.

Трактор в поле
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трактор в поле

К такому открытию пришла глава евродипломатии Кая Каллас, чем и поспешила поделиться перед заседанием Совета Евросоюза по иностранным делам.

"Ситуация в Ормузском проливе ведет не только к недостатку нефти, но и к недостатку удобрений, что может привести к недостатку продовольствия на мировом рынке", — цитирует Каллас ТАСС.

Констатацией очевидных фактов дело не ограничилось. Кая Каллас особа воинственная, на словах по крайней мере. А потому потребовала от стран сообщества направить военные корабли для разблокирования пролива.

Этого, напомним, добивается и президент США Дональд Трамп. Британское издание Financial Times приводит слова президента США, который подчеркнул, что Европа и Китай зависят от поставок нефти из Персидского залива куда сильнее, чем сами США. А поэтому должны подключиться к операции.

"Это вполне справедливо, что те, кто получает выгоду от пролива, помогут сделать так, чтобы там не произошло ничего плохого", — сказал он. Трамп добавил, что в случае отказа или негативного ответа "это будет очень плохо для будущего НАТО".

Пока европейские страны, в частности Великобритания и Германия, отказываются посылать свои корабли. Но это пока. Вышеупомянутая Кая Каллас сообщила, что главы МИД ЕС обсуждают отправку военных кораблей в Ормузский пролив. Для чего может быть изменен мандат европейской военно-морской операции Aspides в Красном море.

Напомним, эта операция была начата в феврале 2024 года как ответ стран Евросоюза на атаки йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда в Красном море. В миссии участвуют восемь стран: Италия, Греция, Франция, Бельгия, Швеция, Латвия, Эстония и Германия.

Что там делают Латвия и Эстония, не очень понятно, но что-то делают.

Но вернёмся к теме, из-за которой начала, пусть и с некоторым запозданием, переживать Кая Каллас.

По данным аналитической компании Kpler, на более чем двух десятках судов, которые сейчас заперты в Персидском заливе, находится порядка 463 тысяч тонн мочевины, 303 тысячм тонн серы и более 200 тысяч тонн фосфатов.

Как считают в Kpler, в результате длительного закрытия Ормузского пролива годовые объёмы поставок компонентов удобрений могут сократиться на 30-50 процентов.

Более конкретно, порядка 49 процентов мирового экспорта карбамида поступает из Катара, Саудовской Аравии и Ирана.

Доля аммиака составляет 25-30 процентов, фосфаты — порядка 18 процентов, серы — около 44 процентов.

От поставок из стран Персидского залива в наибольшей степени зависят производители фосфатных удобрений в Марокко, Китае и Индонезии.

Соответственно, есть серьёзные опасения, что возникнет каскадный эффект, когда выпадение одного или нескольких звеньев из поставок отразится на производителях во всём мире. И, соответственно, спровоцирует рост цен.

Что касается Евросоюза, то в прошлом году там приняли решение ограничить импорт минеральных удобрений из России. До того европейские производители постоянно жаловались, что не могут конкурировать с российскими компаниями, ссылаясь на более значительные затраты.

Ограничили. Теперь вот пытаются придумать, как бы сделать так, чтобы не возник дефицит. И судя по словам Каллас, пока не придумали ничего лучше, как поучаствовать в конфликте. На словах, конечно, против, но то на словах.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
