Золотой дождь над Техасом: американская нефтянка ловит волну сверхприбыли на фоне ракетных атак

Американская нефтянка снова сорвала куш. Пока Персидский залив превращается в зону боевых действий, сланцевые гиганты США готовятся переварить лишние 63 миллиарда долларов прибыли. Математика здесь циничная и простая: война в чужом доме — это лучший стимул для акций Exxon и Chevron. Но есть нюанс.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Добыча нефти

Американский джекпот на фоне чужой беды

Если нефть закрепится на отметке в 100 долларов, американские производители станут главными бенефициарами хаоса. Инвестиционный банк Jefferies уже подсчитал: только за этот месяц компании из Штатов получат дополнительные 5 миллиардов долларов. Это результат взрывного роста цен, который составил почти 50% с начала конфликта.

Ситуация напоминает железнодорожную стрелку: история резко свернула в сторону сверхприбылей для тех, кто находится далеко от ракетных ударов. Пока одни считают убытки от разрушенной инфраструктуры, другие фиксируют рекордные притоки кэша. США, фактически переставшие зависеть от арабской нефти, теперь просто наблюдают за тем, как рынок нефти лихорадит от неопределенности.

"Рост цен на черное золото — это всегда палка о двух концах. Для добывающих компаний это праздник, но для переработки и конечного потребителя на АЗС — настоящий удар по карману", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ловушка Ормузского пролива для мировых гигантов

Однако не стоит думать, что все западные корпорации в восторге. Для таких монстров как BP, Shell и ExxonMobil ситуация выглядит как короткое замыкание в глобальной системе поставок. У этих компаний огромные активы завязаны именно на Ближнем Востоке. Пятая часть их денежного потока идет из региона, который сейчас охвачен огнем.

Закрытие Ормузского пролива для них — это не просто новость в газете, а физическая невозможность доставить товар покупателю. Получается парадокс: цена на нефть растет, но продать ее становится труднее и дороже из-за рисков. В итоге флот США не справляется с охраной танкеров, и страховки на перевозку взлетают до небес.

Компания / Регион Влияние кризиса Сланцевые компании США Чистая прибыль за счет роста мировых котировок BP и Shell (Европа) Риск блокировки активов и срыв поставок из Залива Exxon и Chevron Смешанный эффект: выигрыш в США, потери на Ближнем Востоке

"Мы видим, как старые союзы и логистические цепочки демонстрируют критический износ. Любое обострение в проливах мгновенно перекраивает карту прибылей", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Сланцевый щит и его пределы

Главный победитель здесь — американский сланец. Эти ребята работают у себя дома, им не страшны хуситы или иранские катера. Однако и здесь виден сбитый прицел стратегии Вашингтона. Высокие цены на нефть радуют нефтяников, но бесят избирателей, которые видят ценники на заправках.

Вашингтон пытается маневрировать, даже разрешая операции с подсанкционной нефтью, лишь бы сбить накал. Но рынок не обманешь: пока в Персидском заливе пахнет порохом, дешевого бензина не будет. Нефть будет дорогой долго — это реальность, в которой приходится жить всем, от Лондона до Дели.

"Геологические риски в регионе сейчас максимальные. Даже если пушки замолчат сегодня, страховые премии и опасения инвесторов будут держать цену высоко еще месяцы", — добавил геолог Михаил Егоров.

Ответы на популярные вопросы о ценах на нефть

Почему американские компании зарабатывают больше всех?

Они добывают нефть на своей территории, где нет боевых действий. При этом продают её по мировым ценам, которые растут из-за дефицита и страха поставок с Востока.

Как долго продержится цена 100 долларов за баррель?

Аналитики считают, что это долгосрочный тренд. Даже если горячая фаза конфликта закончится, восстановить безопасность морских путей быстро не получится.

Пострадают ли европейские нефтяные гиганты?

Да, у них гораздо больше заводов и контрактов в самом Персидском заливе. Для них физическая потеря доступа к сырью перекрывает выгоду от высокой цены.

