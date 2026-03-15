Петр Дерябин

Золотой дождь над Техасом: американская нефтянка ловит волну сверхприбыли на фоне ракетных атак

Американская нефтянка снова сорвала куш. Пока Персидский залив превращается в зону боевых действий, сланцевые гиганты США готовятся переварить лишние 63 миллиарда долларов прибыли. Математика здесь циничная и простая: война в чужом доме — это лучший стимул для акций Exxon и Chevron. Но есть нюанс.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Американский джекпот на фоне чужой беды

Если нефть закрепится на отметке в 100 долларов, американские производители станут главными бенефициарами хаоса. Инвестиционный банк Jefferies уже подсчитал: только за этот месяц компании из Штатов получат дополнительные 5 миллиардов долларов. Это результат взрывного роста цен, который составил почти 50% с начала конфликта.

Ситуация напоминает железнодорожную стрелку: история резко свернула в сторону сверхприбылей для тех, кто находится далеко от ракетных ударов. Пока одни считают убытки от разрушенной инфраструктуры, другие фиксируют рекордные притоки кэша. США, фактически переставшие зависеть от арабской нефти, теперь просто наблюдают за тем, как рынок нефти лихорадит от неопределенности.

"Рост цен на черное золото — это всегда палка о двух концах. Для добывающих компаний это праздник, но для переработки и конечного потребителя на АЗС — настоящий удар по карману", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ловушка Ормузского пролива для мировых гигантов

Однако не стоит думать, что все западные корпорации в восторге. Для таких монстров как BP, Shell и ExxonMobil ситуация выглядит как короткое замыкание в глобальной системе поставок. У этих компаний огромные активы завязаны именно на Ближнем Востоке. Пятая часть их денежного потока идет из региона, который сейчас охвачен огнем.

Закрытие Ормузского пролива для них — это не просто новость в газете, а физическая невозможность доставить товар покупателю. Получается парадокс: цена на нефть растет, но продать ее становится труднее и дороже из-за рисков. В итоге флот США не справляется с охраной танкеров, и страховки на перевозку взлетают до небес.

Компания / Регион Влияние кризиса
Сланцевые компании США Чистая прибыль за счет роста мировых котировок
BP и Shell (Европа) Риск блокировки активов и срыв поставок из Залива
Exxon и Chevron Смешанный эффект: выигрыш в США, потери на Ближнем Востоке

"Мы видим, как старые союзы и логистические цепочки демонстрируют критический износ. Любое обострение в проливах мгновенно перекраивает карту прибылей", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Сланцевый щит и его пределы

Главный победитель здесь — американский сланец. Эти ребята работают у себя дома, им не страшны хуситы или иранские катера. Однако и здесь виден сбитый прицел стратегии Вашингтона. Высокие цены на нефть радуют нефтяников, но бесят избирателей, которые видят ценники на заправках.

Вашингтон пытается маневрировать, даже разрешая операции с подсанкционной нефтью, лишь бы сбить накал. Но рынок не обманешь: пока в Персидском заливе пахнет порохом, дешевого бензина не будет. Нефть будет дорогой долго — это реальность, в которой приходится жить всем, от Лондона до Дели.

"Геологические риски в регионе сейчас максимальные. Даже если пушки замолчат сегодня, страховые премии и опасения инвесторов будут держать цену высоко еще месяцы", — добавил геолог Михаил Егоров.

Ответы на популярные вопросы о ценах на нефть

Почему американские компании зарабатывают больше всех?

Они добывают нефть на своей территории, где нет боевых действий. При этом продают её по мировым ценам, которые растут из-за дефицита и страха поставок с Востока.

Как долго продержится цена 100 долларов за баррель?

Аналитики считают, что это долгосрочный тренд. Даже если горячая фаза конфликта закончится, восстановить безопасность морских путей быстро не получится.

Пострадают ли европейские нефтяные гиганты?

Да, у них гораздо больше заводов и контрактов в самом Персидском заливе. Для них физическая потеря доступа к сырью перекрывает выгоду от высокой цены.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Георгий Чернов, финансовый аналитик Никита Волков, геолог Михаил Егоров
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Чешка на стероидах: растянутая версия легендарного лифтбека стала доступнее отечественных авто
Лотерея в ярком пакетике: каждая четвёртая пачка семян в магазинах для садоводов оказалась пустышкой
633 миллиона на пеленки и прокат: донские власти пересобрали схему поддержки молодых семей
Мягкие лапы весеннего тепла: Ярославль застыл в ожидании редкой метеорологической идиллии
Вместо дюн — стройплощадка: хитрый способ обновить берег, довел местных до ярости
Сам себе инспектор: как водители Владивостока научились разруливать ДТП быстрее, чем закипит чайник
Забайкалье замерло в ожидании: Сергей Лазарев везёт в Читу шоу, которое нельзя пропустить
Дачная охота на личинок комаров успокаивает только нервы: настоящий секрет борьбы оказался другим
Тридцать одна тысяча рублей: почему рекордная пенсия 2028 года обернется пшиком для приморцев
Секрет выживания лозы: как крымские фермеры обманывают климат ради рекордных сборов
Сейчас читают
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Красота и стиль
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Популярное
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа
Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа
Вместо сокровищ — 265 тел: как случайная трещина в стене выдала самый жуткий секрет Венгрии
Огурцы как из рекламы: секреты сочных плодов без горечи и титанических усилий
Фары на бампере, мотор-легенда: чем МАЗ-5549 сразу выделился среди грузовиков Сергей Милешкин Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами Андрей Николаев Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию Любовь Степушова
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Миллиардеры голосуют долларом: корпоративный сектор США массово переходит в лагерь Трампа
Миллиардеры голосуют долларом: корпоративный сектор США массово переходит в лагерь Трампа
Последние материалы
Морская артерия Севастополя ожила: катера снова связывают берега бухты ради удобства горожан
Мягкие лапы весеннего тепла: Ярославль застыл в ожидании редкой метеорологической идиллии
Абсолютные глаза внезапно ослепли: удар по американским радарам выбил главный козырь гегемона
Соседские кошки исчезнут из сада за пару дней: помогает то, что обычно летит в мусор
Охота за тайнами мироздания: небо Калмыкии может стать главным окном России в глубокий космос
Архитектура на голове: почему популярная стрижка превращается в хаос из-за простых ошибок
Йеменский рубильник отключает Суэцкий канал: морская петля затягивается на горле планеты
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Вместо дюн — стройплощадка: хитрый способ обновить берег, довел местных до ярости
Сам себе инспектор: как водители Владивостока научились разруливать ДТП быстрее, чем закипит чайник
