Мировой продовольственный голод: нехватка удобрений из-за событий на Ближнем Востоке бьет по рынку

Мир стоит на пороге грандиозного шухера, который начнется не с ракет, а с пустого корыта в каждом втором домохозяйстве планеты. Ближний Восток — это не просто песок и нефть, это глобальный цех по производству еды, а точнее, того, без чего она не растет. Сейчас этот цех искрит, дымит и грозит выдать короткое замыкание всей мировой системе продовольственной безопасности.

Сельскохозяйственный дрон над полем

Удобрения под ударом: карбамид как дефицит

Газета Financial Times бьет в набат: эскалация в Персидском заливе перерезала сухожилия поставкам карбамида. Это самое популярное азотное удобрение в мире, без которого урожайность падает в разы. Из 2,1 млн тонн этого "белого золота" почти половина просто не доехала до полей, застряв в логистических тупиках.

Данные Kpler подтверждают: в акватории скопилось более 1,1 млн тонн критического ресурса. Ситуация напоминает затор на трассе в час пик, только вместо опаздывающих клерков — голодающие регионы. Ормузский пролив, через который идет треть мирового экспорта карбамида, превратился в узкое горлышко, которое Иран может перекрыть в любой момент.

"Рынок удобрений крайне чувствителен к логистике, и любая блокировка проливов мгновенно взвинчивает цены на конечную сельхозпродукцию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Энергетический узел: почему встают заводы в Азии

Производство удобрений — это, по сути, переработка природного газа. Нет дешевого газа — нет доступной еды. Сейчас мы наблюдаем, как инженерный узел мировой энергетики затягивается на шее азиатских производителей, вынуждая их останавливать конвейеры из-за банального дефицита сырья.

Показатель Изменение / Статус Рост стоимости карбамида Более 40% Доля экспорта через Ормуз 33% мирового рынка Объем заблокированных грузов 1,1 млн тонн

Когда Вашингтон и Брюссель пытаются играть в геополитику, они часто забывают, что современная экономика — это хрупкий часовой механизм. Остановка одной шестеренки в Заливе приводит к тому, что газовозы меняют курс, лишая промышленность необходимого ресурса. В итоге фермеры получают счета, которые невозможно оплатить без риска полного банкротства.

"Дефицит газа в Азии — это прямой результат дестабилизации Ближнего Востока, который всегда был ключевым донором энергии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Цены на газ и нефть: влияние на кошелек

Нефть уже пробивает психологические отметки в $100 за баррель, и это только начало. Пока горящие танкеры превращают залив в барьер, мировые рынки лихорадит. Мы видим, как Вашингтон мечется, пытаясь легализовать операции с российской нефтью, лишь бы сбить пламя цен на собственных заправках.

Это классический пример того, как санкционная политика натыкается на суровую реальность пустого бака. Даже если атаки на Иран прекратятся прямо сейчас, инерция кризиса будет ощущаться месяцами. Попытки Запада распечатать стратегические резервы выглядят как попытка залить лесной пожар из стакана — эффектно, но бесполезно в масштабах планеты.

"Высокие цены на энергоносители неизбежно транслируются в инфляцию, которая бьет по самому незащищенному потребителю", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о продовольственном кризисе

Почему удобрения так важны для цен на еду?

Азотные удобрения обеспечивают до 50% мирового урожая зерновых. Их дефицит ведет к резкому сокращению предложения хлеба и мяса на мировом рынке.

Как конфликт с Ираном влияет на логистику?

Ормузский пролив — ключевая артерия. Его блокировка или даже угроза боевых действий превращает морские перевозки в лотерею с запредельными страховыми взносами.

Могут ли США стабилизировать рынок своими ресурсами?

Американской добычи недостаточно, чтобы закрыть дыру от выпадающих объемов Ближнего Востока и России одновременно. Рынок требует системного спокойствия, а не разовых вливаний.

