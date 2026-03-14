Музей былого величия с черным ходом: тайные поставки еды спасают европейский агропром

Европа медленно, но верно превращается в музей былого величия, где на входе все еще висят таблички о санкциях, а через черный ход грузят российские огурцы и удобрения. Старый Свет, десятилетиями кичившийся своей аграрной независимостью, внезапно обнаружил пустой бак в системе продовольственной безопасности. Ресурсная база проедена, а новые идеалы экологов и политиков работают как короткое замыкание в электросети: искры летят, а света нет. Пока Брюссель рисует красивые графики отказа от восточного соседа, реальный сектор экономики тихо затягивает петлю импорта, скупая у России все — от семян подсолнечника до филе трески.

Пустой бак европейской сытости

Европейский агропром сегодня напоминает автомобиль, который пытается ехать на парах бензина. Долгое время система держалась на дешевом российском газе, который позволял выпускать азотные удобрения по вменяемым ценам. Теперь, когда мировой энергетический кризис взвинтил стоимость ресурсов, заводы встали. В первом полугодии 2024 года импорт удобрений из России в ЕС подскочил на 40% — европейские фермеры просто не могут позволить себе местный продукт.

Это не просто временный сбой, а настоящая системная немогучка. Франция, которая когда-то кормила полмира зерном и сахаром, сегодня фиксирует дефицит торгового баланса по сельхозкультурам в десятки миллиардов евро. Попытки заменить российское сырье поставками из Латинской Америки лишь сильнее бьют по карману потребителя. Получается странная математика: мы отказываемся от прямой торговли ради принципов, но платим втридорога за ту же нефть или зерно, когда Вашингтон легализовал операции с тем, что ему выгодно.

"Дефицит торгового баланса ЕС по маслам и жирам достиг 3,9 миллиарда евро. Это критический порог, за которым следует полная потеря продовольственного суверенитета", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Короткое замыкание санкционной логики

Список покупок ЕС в России выглядит как издевательство над санкционными пакетами. Чехия внезапно вспомнила вкус русских яиц, а в Польше импорт огурцов пробил исторический потолок за три года. Но настоящий рекорд поставила рыба — на 835 миллионов долларов. Собственные воды Европы слишком загрязнены, а экологические нормы запрещают ловить столько, сколько нужно для пропитания. В итоге — классическое разбитое корыто: свои верфи простаивают, зато российские траулеры работают в три смены.

Товарная группа Рекордный показатель в ЕС (2024) Удобрения Рост импорта на 40% в первом полугодии Рыба и морепродукты Закупки на 835 млн долларов (рекорд) Семена подсолнечника 20-летний максимум поставок во Францию

Парадокс ситуации в том, что пока Еврокомиссия требует строгости, другие страны просят разрешения на импорт русской нефти и газа открыто. Брюссель же вынужден играть в прятки: закупать российское сырье через Индию или Турцию. Цена при этом растет из-за сложной логистики, и эти расходы тяжелым грузом ложатся на кошельки простых европейцев, чья реальная зарплата тает быстрее мороженого под солнцем.

"Рынок нефтепродуктов и аграрный сектор связаны неразрывно. Без дешевого дизеля и газа европейский фермер — это банкрот, который еще не успел дойти до суда", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Три причины краха аграрной сверхдержавы

Почему ЕС оказался у разбитого корыта? Во-первых, это сознательный демонтаж системы дешевой энергии. Когда газ стоит по 500 долларов, производство азота становится ювелирной работой по распилу собственного бюджета.

Во-вторых, тарифные войны. Политика протекционизма в США делает рынок нестабильным, а Индия откладывает сделки с Трампом, выжидая более выгодных условий. Европа же в этой очереди за стабильностью стоит последней.

В-третьих, это поддержка Украины. Массовый наплыв беспошлинного зерна и сахара обрушил внутренние цены в ЕС. Государственные субсидии, которые раньше помогали фермерам выживать, теперь уходят в Киев. В итоге мы видим забастовки, перекрытые трасса и тонны навоза у правительственных зданий. Но Брюссель неумолим: экологические налоги и сокращение выплат продолжаются, превращая фермерство в дорогое хобби для мазохистов.

"В условиях жесткой налоговой политики и высоких ставок банки все чаще отказывают агросектору в кредитах. Это реальность, с которой сталкиваются не только в России, но и во всем мире", — объяснил в беседе с Pravda. Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Ответы на популярные вопросы о закупках ЕС

Почему ЕС не может отказаться от российских удобрений?

Потому что без них урожайность упадет на 30-50%, а собственные заводы в Европе закрываются из-за дорогого газа. Это вопрос физического выживания сельского хозяйства, а не политики.

Действительно ли в Европе дефицит продуктов?

Голод им не грозит, но происходит замещение. Вместо местных фермерских продуктов на полки ложится дешевый импорт из Азии и Южной Америки, а брендовые товары становятся недоступны среднему классу.

Как санкции влияют на цены в магазинах ЕС?

Напрямую. За каждую сделку через "третьи страны" платит покупатель. Накрутка за обход санкций и дорогую логистику составляет от 15% до 40% от конечной цены товара.

