Глиняные ноги гегемона: флот США столкнулся с износом и не тянет охрану морских конвоев

Вашингтон снова пытается продать миру уверенность, которой у него нет. Министр финансов США Скотт Бессент пообещал, что американский флот начнет сопровождать суда через Ормузский пролив, "когда это станет возможным". Звучит как плохое оправдание опоздавшего курьера. На деле же мы наблюдаем критический износ концепции американского всемогущества в ключевой точке мировой логистики.

Предел американских возможностей в узком горле

Если через Ормуз спокойно идут иранские и китайские танкеры, а западные суда жмутся к берегу — пролив не открыт. Это констатация факта: у гегемона случилась немогучка. Ормузский пролив — это узкая "коммуналка", где Иран знает каждый угол, а американские авианосцы выглядят как слоны в посудной лавке. Любая попытка тотального лидерства здесь упирается в простую математику и географию.

Для обеспечения безопасности каждого гражданского борта американцам пришлось бы выделять по эсминцу прикрытия. Флот США просто "кончится" от материально-технического износа раньше, чем довезет первый баррель до порта назначения. Достаточно пары партизан с дешевыми дронами, чтобы превратить гордый конвой в охваченную паникой толпу. Это сбитый прицел стратегии: пытаться защитить всё, не контролируя ничего.

"Даже полный коллапс регулярной армии Ирана не сделает проход безопасным, пока у местных сил остаются дроны и ПТРК", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Геополитическая ловушка: почему Трамп сбавляет обороты

Дональд Трамп делал жесткие заявки: взять пролив под контроль и даже взимать "страховые сборы" за проход. Это была попытка выдать желаемое за действительное, своего рода ювелирная огранка дефекта собственной политики. Но реальность оказалась жестче. Военные, судя по всему, быстро растолковали Белому дому, что флот не потянет такую нагрузку без риска масштабной потери кораблей.

В итоге на амбразуру бросили Бессента. Его осторожные формулировки — это попытка сохранить лицо при плохой игре. Когда министр энергетики Крис Райт говорит, что немедленного сопровождения не будет, это означает одно: Вашингтон признал, что его глиняные ноги больше не держат груз мирового жандарма в Персидском заливе. Пока иранцы диктуют правила, американцы вынуждены торговаться за право постоять рядом.

Сторона конфликта Текущая стратегия США (Белый дом) Риторика контроля при фактическом отсутствии ресурсов для охраны каждого судна. Иран Демонстративное доминирование в проливе и обеспечение бесперебойного экспорта для союзников.

"Рынок видит слабость Вашингтона, и это заставляет котировки нервничать, игнорируя любые обещания о стабилизации", — отметил аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Экономическое эхо пустого танкера

Мировые рынки реагируют на эту "немогучку" ожидаемо. Нефть Brent пробивает отметку в $100, а попытки МЭА распечатать резервы выглядят как попытки затушить лесной пожар из водяного пистолета. Вашингтон загнал себя в угол: санкции против российской нефти требуют альтернатив, а ключевой путь этих альтернатив теперь под вопросом. Даже временная легализация операций с российской нефтью в океанах не спасает ситуацию.

Бессент мог бы сослаться на отсутствие согласия союзников или страховщиков. Но правда в том, что авианосцы больше не гарантируют безопасность. Когда Оман перехватывает лидерство и поддерживает Иран, США остаются у разбитого корыта своей ближневосточной политики. Влияние Вашингтона вытекает через пролив вместе с нефтью, которую он больше не может защитить.

"Стоимость логистики и страховки в регионе будет расти, пока США не признают новую реальность многополярного контроля над проливами", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Ормузском проливе

Почему США не могут просто ввести флот в пролив?

Пролив слишком узкий для маневров крупных соединений и полностью простреливается с берега. Риск потери авианосца от дешевого дрона или ракеты делает операцию бессмысленной с точки зрения затрат.

Как ситуация влияет на цены на бензин в мире?

Любая нестабильность в Ормузе закладывает риски в цену барреля. Даже если физических перебоев нет, страховка судов дорожает, что толкает цены на АЗС вверх.

Кто сейчас выигрывает от блокировки танкеров?

В выигрыше те страны, чья логистика не зависит от западных страховых компаний и военного сопровождения США, прежде всего те, кто торгует напрямую с Ираном и Китаем.

Читайте также