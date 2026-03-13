Олег Артюков

Жители Британии массово отключают отопление — слишком дорогое удовольствие

Из-за скачка цен на топливо около полутора миллионов британских домохозяйств оказались в весьма сложном положении.

Радиатор
Фото: unsplash.com by e24 is licensed under Free to use under the Unsplash License
Радиатор

Особенно сложная ситуация в сельских районах, жители которых не имеют доступа к централизованному газоснабжению. Из-за скачка цен на мазут они вынуждены отказываться от отопления. Стоимость горючего за считаные дни выросла вдвое, сообщает издание "Нефть и капитал".

Масштаб ценового удара наглядно иллюстрируют реальные истории. Одна из жительниц сообщила, что в начале февраля платила 63 пенса за литр (67 руб/л), тогда как сейчас поставщики выставляют счёт уже в 1,25 фунта (132 рубля).

Другой покупатель получил предложение на 500 литров мазута за 720 фунтов (около 76 тысяч рублей) — против 302 фунтов (около 32 тысяч рублей), которые тот же объём стоил в январе.

Люди открыто пишут, что просто не включают котлы и ждут потепления, хотя те, кому нужна горячая вода, вынуждены платить.

Жители южных графств — Арундела и Саут-Даунс — уже обратились к депутатам с официальными жалобами. В социальных сетях главным объектом критики стала компания Certas Energy, которую называют монополистом рынка.

Один из пользователей из Йорка отметил, что за одну неделю цена поднялась с 58 (62 рубля) до 118 (125 рублей) пенсов за литр, а многие продавцы и вовсе убрали прайс-листы из открытого доступа.

Британское антимонопольное ведомство выступило с предупреждением в адрес поставщиков, призвав не использовать обострение ситуации на Ближнем Востоке как повод для спекулятивного роста цен.

Кризис затронул и автомобильный сектор. По данным RAC, дизельное топливо достигло 148,35 пенса за литр (157 рублей) — максимума за последние 16 месяцев, бензин подорожал до 136,53 пенса (145 рублей).

Надо заметить, что цена на дизель и бензин в Британии ещё не самая высокая. Средняя цена бензина АИ-95 по 27 странам Евросоюза по состоянию на 9 марта составляла 1,65 за литр евро (около 165 рублей), дизеля — 1,75 евро за литр (около 175 рублей).

Самый дорогой бензин — в Нидерландах (2,17 евро/л, около 217 рублей), Германии и Дании (свыше 2,00 евро/л, примерно 184 рубля). Самое дешёвое топливо — в Болгарии: 1,27 евро/л (около 127 рублей).

Понятно, что цена различается ещё и из-за акцизов и сборов в разных государствах. Но никто не отрицает, что за почти уже две недели с момента нападения США и Израиля на Иран стоимость топлива существенно выросла.

В Германии расходы на газовое отопления для типовой квартиры выросли ещё в январе на 263-311 евро в год (примерно 24 200-28 600 рублей). Но это из-за перехода к аукционной продаже CO₂-сертификатов

В конце февраля — начале марта 2026 года биржевые цены на газ резко пошли вверх. И, например, аналитики компании ING допускают рост до 80-100 евро за МВт·ч при затяжном кризисе. И если прогноз сбудется, то новые счета за отопление будут сопоставимы с 2022 годом.

Так что европейские правительства снова обсуждают экстренные меры поддержки, а потребители готовятся к новым счетам за отопление. В экспертной среде уже довольно распространено мнение, что Европа может столкнуться с повторением энергокризиса 2022 года. Вот только ставки теперь куда выше.

А потому вполне понятно, почему главы стран Группы семи настоятельно просили президента США Дональда Трампа побыстрее завершить историю с Ираном. Трамп, впрочем, никаких обязательств на сей счёт не давал. По крайней мере, по той информации, что доступна.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
