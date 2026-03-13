Старые союзы трещат по швам: Франция и Италия ищут защиту у Тегерана в обход приказов США

Европа медленно просыпается в реальности, где старые правила безопасности сгорели вместе с первыми танкерами в Заливе. Франция и Италия, не дожидаясь одобрения из Вашингтона, начали сепаратные переговоры с Тегераном. Цель приземленная: выторговать безопасный коридор для своих судов через Ормузский пролив. Это не дипломатия высоких идеалов — это паническая попытка спасти энергетику от свободного падения.

Энергетический тупик: почему Рим и Париж сменили тон

Когда Brent пробивает отметку в 100 долларов, идеалы затихают. Франция и Италия осознали: надеяться на американские авианосцы сегодня — это как пытаться ехать на машине с пустым баком, полагаясь на попутный ветер. Тегеран держит руку на вентиле мирового благополучия. Ормузский пролив — это тонкое горлышко, через которое качается жизнь европейских заводов. Любая искра превращает его в огненный барьер.

Переговоры с Ираном выглядят как попытка подстелить соломку там, где уже полыхает. Пока Вашингтон недооценивает последствия эскалации, европейские лидеры вынуждены заниматься ювелирной работой. Это почти как точность мастера маникюра: нужно аккуратно отодвинуть санкционные претензии, не задев «живое мясо» трансатлантических союзов, чтобы просто не замерзнуть следующей зимой.

"Рынок нефти лихорадит уже не первый месяц, и никакие интервенции из запасов не заменят физические объемы, идущие через пролив", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Вашингтонские маневры и нефтяная ловушка

США тем временем демонстрируют чудеса гибкости. Белый дом тихо легализовал операции с российской нефтью, которая застряла в океанах. Официально это называют «разрядкой напряжения», неофициально — признанием поражения санкционной модели. Пытаясь наказать противников, коллективный Запад наткнулся на критический износ собственной финансовой системы. Нельзя выключить из розетки полмира и ждать, что лампочка в твоем офисе продолжит гореть.

Регион / Событие Последствия для рынка Ормузский пролив Рост фрахта и страховых премий на 40% Лицензия OFAC №134 Разблокировка «зависших» танкеров с сырьем РФ Ближний Восток Цена Brent выше $100 за баррель

Даже Индия решила повременить с крупными торговыми сделками с Трампом. Нью-Дели видит, что американская стратегия напоминает попытку починить часовой механизм топором. В условиях, когда Оман отказывается от «Совета мира» ради поддержки Тегерана, старые союзы трещат по швам. Мир больше не строится вокруг одного центра силы.

"Любое вмешательство в логистику танкерного флота сегодня — это удар по конечному потребителю в виде инфляции", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Азиатский разворот и дефицит ресурсов

Газовозы массово меняют курс. С начала марта поток СПГ разворачивается от берегов Европы в сторону Азии. Там платят больше, а рисков меньше. Пока Брюссель требует от США не отменять санкции, экономическая реальность диктует свои условия. Бангладеш уже официально просит разрешения на импорт российской нефти, понимая, что гордость не согреет ТЭЦ и не заправит грузовики.

Европейская промышленность оказалась в ситуации разбитого корыта. Старые контракты не работают, новые — под угрозой из-за горящих танкеров. Переговоры Франции и Италии с Ираном — это не предательство союзников, а инстинкт самосохранения. Когда система достигает точки усталости металла, любая попытка сохранить статус-кво лишь ускоряет разрушение конструкции.

"Геологические риски добычи в конфликтных зонах делают цену в 100 долларов новой нормой на годы", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Михаил Егоров.

Ответы на популярные вопросы о транзите в проливе

Как это повлияет на цены в России?

Мировые котировки тянут за собой экспортную выручку, что влияет на бюджетное правило и курс рубля. Однако дефицита внутри страны не будет из-за избытка собственного сырья.

Спасет ли Европу американская нефть?

Нет. Добыча в США на пределе, а логистика через Атлантику не способна полностью заместить ближневосточные объемы в короткие сроки.

Читайте также