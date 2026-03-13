Индия решила повременить заключать сделку с Трампом

Индия решила отложить на несколько месяцев заключение торговой сделки с США, сообщает индийское издание The Economic Times.

Фото: Government of India by Prime Minister's Office, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Поводом стало новое расследование, которое администрация Трампа запустила в рамках статьи 301 Закона о торговле 1974 года.

Вашингтон проверяет, насколько эффективно торговые партнёры США борются с импортом товаров, произведённых с использованием принудительного труда.

Индийские власти предпочитают дождаться результатов этого расследования и оценить возможные последствия для своей экономики, прежде чем подписывать итоговый документ.

Хотя в феврале обе страны объявили о завершении работы над первой частью соглашения и планировали оформить её юридически уже в марте.

Надо заметить, что переговоры о торговом соглашении между двумя странами активизировались после визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон в феврале 2025 года.

Цели были заявлены весьма амбициозные. В частности, речь шла об увеличении торгового оборота между двумя странами до 500 миллиардов долларов к 2030 году.

В течение прошлого года стороны активно вели переговоры на уровне министров и торговых представителей. Хотя и не сказать, что они шли гладко.

Президент США активно использовал пошлины как рычаг давления. Например, 2 апреля 2025 года Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на индийские товары. Но через неделю ввёл 90-дневный мораторий и переговоры продолжились.

Это излюбленная манера президента США вести переговоры о торговых соглашения, заключать сделки, как он выражается. И коснулась она не только Индии.

Пошлины Вашингтон использовал также для того, чтобы заставить Нью-Дели отказаться от закупок российской нефти. В июле и августе прошлого года США ввели против Индии дополнительные 25-процентные пошлины, доведя общую ставку до 50 процентов. И это было напрямую увязано с закупками Индией российской нефти.

Кульминацией первого этапа стало заявление Трампа 2 февраля 2026 года о достижении рамочного соглашения, в рамках которого США снизили пошлины для Индии с 25 до 18 процентов.

Взамен Индия обязалась обнулить пошлины на ряд американских товаров и увеличить закупки энергоносителей и другой продукции США на 500 миллиардов долларов.

Трамп также заявил, что Моди пообещал прекратить закупки российской нефти, хотя индийская сторона вскоре дезавуировала это заявление, подтвердив приверженность стратегической автономии.

Можно констатировать, что сейчас переговоры вновь застопорились. К тому же 20 февраля Верховный суд США признал незаконным введение президентом импортных пошлин под предлогом закона о чрезвычайных экономических полномочиях.

Вслед за этим Трамп подписал указ о введении единой десятипроцентной пошлины на импорт из всех стран, а затем заявил о намерении поднять её до 15 процентов. Пошлина в десять процентов вступила в силу 24 февраля и будет действовать 150 дней, до 24 июля.

Индия между тем приняла решение отложить визит делегации в Вашингтон для подписания итогового документа.

Расследование США, в котором речь шла выше, вполне может рассматриваться в Нью-Дели как дополнительный инструмент давления, чтобы заставить страну выполнить ранее взятые на себя обязательства, несмотря на изменение правовых условий.

Потому власти Индии могли решить притормозить процесс, до прояснения ситуации.