Любовь Степушова

Оман перехватывает лидерство на Ближнем Востоке, поддержав Иран и бросая вызов Вашингтону

Экономика » Правила игры » Регионы

Оман неожиданно отказался присоединяться к "Совету мира" Трампа, демонстрируя поддержку Тегерану. Это меняет в корне расклад сил на Ближнем Востоке.

CGI Oman Flag
Фото: commons.wikimedia.org by Aerra Carnicom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Оман с проиранской позицией перехватывает инициативу у ОАЭ

Оман заявил о нежелании впредь сближаться с "Советом мира" президента США.

"Мы подтверждаем нашу солидарность со странами Совета сотрудничества стран Персидского залива, Иорданией, Ираком и Ливаном… мы не будем нормализовывать отношения с Израилем и не присоединимся к "Совету мира", — говорится в заявлении МИД страны.

Решение султана Омана говорит о том, что страна не боится охлаждения отношений с Вашингтоном в самый критический момент войны с Ираном, фактически демонстрируя поддержку Тегерану.

Как мы знаем, Восток — дело тонкое, поэтому суть не только в политическом нейтралитете (Оман был посредником переговоров Ирана с США) и желании избежать ударов иранских БПЛА, но и в стремлении перехватить региональное лидерство у Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) — "второй Швейцарии". Дело в том, что из Абу-Даби и Дубая, которые находятся под непрестанными ударами ВВС Ирана, побежали инвесторы, а реализация стратегии Oman Vision 2040 предусматривает шаги по превращению страны в альтернативный финансовый и логистический хаб, конкурирующий с ОАЭ.

Оман своими заявлениями позиционирует себя как стабильное и безопасное место для капитала, не вовлечённое в военные альянсы, с независимой правовой системой. Маскат рассчитывает стать воротами для инвестиций из стран, которые хотят избежать геополитических рисков, связанных с политикой США и Израиля в регионе. А это все страны мира.

Оман поддержат Кувейт, Катар и Саудовская Аравия

К Оману могут присоединиться другие страны региона. Это, прежде всего, Кувейт, где сильны антиизраильские настроения как в парламенте, так и среди населения. Они только будут увеличиваться после ударов Ирана по американским базам "Али Аль-Салем" и "Кэмп-Бюринг", в результате которых погибли кувейтские военнослужащие.

Это Катар, который может отказаться от американской базы "Аль-Удейд", она уже и так стёрта с лица земли. К тому же из-за атак Ирана компания QatarEnergy была вынуждена объявить форс-мажор по ряду контрактов, а международный аэропорт Хамад временно приостанавливал работу. Это также подорвало имидж Катара как абсолютно безопасного мирового финансового и логистического узла.

И, наконец, Саудовская Аравия, которая так и не объявила войну Ирану, несмотря на давление США. Эр-Рияд заморозил реализацию "Авраамовых соглашений" и начал сигнализировать, что не позволит использовать своё воздушное пространство для ударов по Ирану. Все перечисленные страны крайне недовольны неспособностью США защитить их от ударов БПЛА и ракет Ирана, что дестабилизирует регион и превращает их население в заложников.

Монархи Залива — неглупые люди

Для США нейтралитет, а тем более дрейф стран Залива в сторону Ирана, означает крупнейшее военное и геополитическое поражение в регионе со времён исламской революции в Иране 1979 года. США годами выстраивали единую сеть противовоздушной и противоракетной обороны (MEAD), которая объединяла бы радары и перехватчики Израиля и арабских монархий. Теперь ей пришёл крах. Скорее всего, Оман, Катар и Саудовская Аравия по итогам войны с Ираном закроют своё воздушное пространство для ВВС и ликвидируют их базы с радарами. Никто не захочет вновь рисковать главными источниками существования — нефтью, газом, туризмом, инвестициями.

Также не будет выполнена главная задача США в регионе — полная интеграция Израиля через "Авраамовы соглашения". Они будут заморожены и тихо канут в Лету, как и обещания монархий вложить в США триллионы долларов инвестиций. Израиль же рискует остаться осаждённой крепостью, окружённой странами, которые формально нейтральны, но фактически координируют свою безопасность с Тегераном.

Отказ стран региона от американского военного присутствия ("Зачем нам оно, если есть дружба с Ираном?"), поставит под сомнение глобальное лидерство Вашингтона. Нейтралитет будет сопровождаться сближением с БРИКС. Если Саудовская Аравия или ОАЭ начнут активнее торговать нефтью в юанях или других валютах (что уже обсуждается в БРИКС), это нанесёт прямой удар по нефтедоллару.

При этом у монархов Залива хватит ума не заявлять об этом громко, всё будет происходить кулуарно и постепенно, вызывая в Вашингтоне бешенство. Что же, гордыня якобы "избранных Богом" наций наказывается свыше не сразу, но неотвратимо и с оглушительным эффектом.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
