Олег Артюков

Нефть будет дорогой ещё долго, даже если атаки на Иран прекратятся прямо сейчас

Экономика » Сырье » Нефть

Цены на нефть на мировых рынках могут оставаться высокими в течение как минимум нескольких месяцев. Причём даже в том случае, если конфликт на Ближнем Востоке завершится в ближайшее время, утверждает издание Politico.

Фото: Desingned by Freepik by kotkoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вашингтон стремится преуменьшить значение резкого роста стоимости энергоресурсов, который был в том числе спровоцирован нарушением поставок через Ормузский пролив. Американская администрация уверяет, что цены будут повышенными в течение непродолжительного времени.

Однако опрошенные изданием аналитики отметили, что на рынках энергоносителей в некоторых странах Персидского залива перебои "столь значительны, что быстрое восстановление уже невозможно".

Нефтегазовой инфраструктуре Бахрейна, Ирака, Катара и Саудовской Аравии нанесён серьёзный ущерб, который "нельзя легко устранить".

В материале также отмечается, что в регионе действует много вооруженных формирований, которые не связаны напрямую с властями Ирана, но хотят отомстить за смерть верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.

И они могут организовать атаки на нефтегазовую инфраструктуру ближневосточных государств, а также на танкеры.

Накануне цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE поднималась до 101,35 долларов за баррель (+10,19 процентов).

Впрочем, в пятницу цены на нефть начали немного снижаться. Произошло это поле того, как Минфин США выпустил лицензию, которая позволяет завершить поставки российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года.

Документ разрешает операции, связанные с продажей, доставкой и разгрузкой такого топлива до 11 апреля 2026 года.

В лицензии уточняется, что под разрешение подпадают также сопутствующие услуги: управление судами, страхование, бункеровка, регистрация, пилотаж и другие операции, необходимые для доставки и разгрузки груза.

К слову, после этого заместитель премьер-министра Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан заявил, что его страна готова начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти.

Напомним, ранее с просьбой вывести поставки российской нефти из-под санкций к США обратились власти Бангладеш.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что ослабление нефтяных санкций США коснется около ста миллионов баррелей российской нефти.

По его мнению, США фактически признали, что без российской нефти мировой рынок не может оставаться стабильным.

Между тем, The New York Times уже поспешила известить, что решение американской администрации смягчить санкции в отношении нефти из России может усугубить раскол между Европой и США.

Американское издание полагает, что Европа скептически отнеслась к решению Вашингтона начать операцию против Ирана, которая ударила по рынку энергоносителей.

Если это и так, то европейские политики явно не торопятся донести это своё мнение до Вашингтона. Разве что Испания. А вот канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон уже после нападения США и Израиля на Иран во время переговоров с Дональдом Трампом только и делал, что ему поддакивал.

Брюссель также не хочет, чтобы экономическое давление на Россию ослабло. В США заверяют, что не ослабнет. Но очевидно, что решения в Вашингтоне будут принимать без оглядки на мнение европейских политиков и чиновников.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
