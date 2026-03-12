Горящие танкеры превращают залив в огненный барьер: нефть Brent пробивает отметку в $100 за баррель

Мировой рынок нефти сегодня напоминает старую коммуналку, где жильцы начали кидаться друг в друга горящими спичками прямо на общей кухне. Утренние торги в четверг превратились в соревнование по скорости переписывания ценников. Brent в моменте пробивала психологический барьер в $100 за баррель, а майские фьючерсы в Лондоне подскочили более чем на 6%. Это не просто рыночная волатильность — это симптом системного отказа всех предохранителей.

Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нефтяной танкер MV Sirius Star под флагом Либерии стоит на якоре

Огненный капкан Персидского залива

Причиной резкого скачка стала ночная атака иранского подводного беспилотника на два танкера. Взрывы в Персидском заливе — это всегда короткое замыкание для мировой логистики. Горящие суда Zefyros и Safesea Vishnu под мальтийским и маршалловым флагами четко показали: безопасных зон больше нет. Инцидент мгновенно парализовал работу иракских портов, а соседний Оман в экстренном порядке выводит суда с терминала Мина-аль-Фахал. Когда с рынка ежедневно исчезает миллион баррелей из-за "мер предосторожности", нервы трейдеров сдают первыми.

"Ситуация в регионе критическая, и фактическая блокировка ключевого логистического узла заставляет инвесторов игнорировать любые другие факторы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Иранские военные уже открыто говорят о перспективе нефти по $200. Это не просто бравада, а констатация факта: безопасность в регионе разрушена. В условиях, когда страховые компании останавливают движение, любая попытка прогнозировать цены превращается в гадание на кофейной гуще. Если Ормузский пролив не будет разблокирован в ближайшее время, отрасль ждет эффект домино, где каждый следующий костяшка будет дороже предыдущей.

Резервы МЭА: попытка заклеить пробоину пластырем

Международное энергетическое агентство (МЭА) пытается играть роль спасателя, выбрасывая на рынок рекордные 400 млн баррелей из стратегических запасов. Однако в нынешних условиях это напоминает железнодорожную стрелку, которую пытаются перевести вручную перед летящим локомотивом. Объемы впечатляют, но сроки их реального появления на заправках туманны. Каждая страна будет решать сама, когда открывать свои закрома, что превращает единый фронт Запада в лоскутное одеяло.

"Высвобождение резервов — это временное решение, напоминающее попытку ехать на пустом баке за счет паров бензина", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Рынок уже отыграл новость о резервах и пошел дальше. Инвесторы понимают: эскалация вокруг Ирана может создать долгосрочный дефицит, который не перекроешь никакими запасами. Пока политики в Брюсселе и Вашингтоне обсуждают коалиции по безопасности, стоимость авиатоплива бьет рекорды, а логистические цепочки рвутся там, где раньше была монолитная уверенность в завтрашнем дне.

Марка нефти Рост за сессию (%) Brent (май) +6,62% WTI (апрель) +6,06%

Американская статистика против ближневосточного фатализма

В этой постановке есть и элемент абсурда. Пока танкеры горят, Минэнерго США рапортует о росте коммерческих запасов нефти до максимума с мая 2025 года. Казалось бы, нефти в избытке. Но рынок смотрит не на цифры в хранилищах Техаса, а на дым над Персидским заливом. Это классический пример того, как реальная угроза физическим поставкам обнуляет любую бумажную отчетность. Сейчас мы наблюдаем сбитый прицел мировой энергобезопасности: строили терминалы СПГ, а столкнулись с примитивными подводными дронами.

"Индия и Китай уже начинают менять маршруты, пытаясь обезопасить свои грузы, что окончательно ломает привычную карту поставок", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Итог печален для всех, кто привык к дешевому перемещению товаров и людей. Энергетический кризис перестает быть прогнозом и становится повседневностью. Мир оказался у разбитого корыта глобализации: ресурсы есть, но доставить их через зоны боевых действий становится дороже, чем добыть. Пока дипломаты пытаются сохранить лицо, экономика утирает нос и готовится к новым ценовым шокам, где $100 за баррель покажется лишь кратким перекуром перед настоящим затяжным подъемом.

Ответы на популярные вопросы о ценах на нефть

Почему нефть дорожает, если запасы в США растут?

Рынок торгует ожиданиями и рисками. Рост запасов в США — это локальный фактор, в то время как угроза блокировки Ормузского пролива может лишить мир 20% всех поставок нефти мгновенно.

Спасет ли ситуацию выброс нефти из резервов МЭА?

Это может успокоить спекулянтов на несколько дней, но не решит проблему физической безопасности танкеров. Как только интервенции закончатся, дефицит проявится с новой силой.

Стоит ли ждать бензин по заоблачным ценам?

Прямая корреляция между стоимостью Brent и ценами на АЗС существует всегда. Рост нефти до $100 и выше неизбежно потянет за собой инфляцию во всех секторах экономики.

