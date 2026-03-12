США недооценили последствия нападения на Иран для рынка нефти. И теперь мечутся

В Вашингтоне недооценили последствия нападения на Иран для нефтяного рынка. Несмотря на почти рекордные объёмы добычи нефти в США, цены на бензин на заправках выросли на 60 центов за галлон менее чем за две недели, говорится в материале издания Politico.

Конечно, американские нефтяные компании от скачка цен выиграли. Однако рост стоимости нефти по сравнению с уровнем до нападения США и Израиля на Иран (около 60 долларов за баррель) пока не убедил их увеличить объёмы бурения.

По словам главы Petroleum Alliance of Oklahoma Брука Симмонса, американским нефтяным компаниям нужен более чёткий сигнал того, что рынку нужна дополнительная нефть, прежде чем они начнут запускать новые буровые установки.

На фоне роста цен на американскую нефть и бензин министр энергетики Крис Райт и министр внутренних дел Дуг Бергам заявили, что рекордная добыча нефти в США служит своего рода буфером, который не позволяет ценам расти ещё сильнее.

По их словам, что война с Ираном в конечном итоге приведёт к большей стабильности на мировых энергетических рынках.

Однако первоначальные заявления о стабилизации глобальных энергетических рынков по мере ослабления Ирана в среду сменились поддержкой решения о высвобождении до 400 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов, созданных 32 государствами (всего таких запасов 1,2 миллиарда баррелей).

В среду Райт объявил, что министерство энергетики США извлечет 172 миллиона баррелей из Стратегического нефтяного резерва в течение 120 дней в рамках инициативы Международного энергетического агентства.

Однако нефтяные рынки практически проигнорировали эту новость и продолжили рост, начавшийся ранее в течение дня.

Есть недоумение по поводу общей коммуникационной стратегии американской администрации. По мнению аналитиков, противоречивые заявления (или вовсе отсутствие каких-либо комментариев) способствовали историческому уровню волатильности на рынке. На этой неделе цены на нефть колебались в диапазоне около 40 долларов за баррель.

"Министерство энергетики фактически не участвовало во всей этой истории, несмотря на то что энергетика — важная часть всей картины. И их первая попытка сделать громкое заявление обернулась для них провалом", — заявил специалист по сырьевым рынкам компании Mizuho Securities Боб Явгер.

Практически нет признаков того, что Национальный совет по энергетическому доминированию активно участвовал в подготовке к возможным перебоям с поставками нефти или в формировании ответа администрации США на нынешнюю ситуацию.

Стоит заметить, что вышеупомянутым высвобождением 400 миллионов баррелей нефти тоже было не всё гладко. По данным The Wall Street Journal, глава Минэнерго США сначала говорил коллегам из стран Группы семи, что такой шаг преждевременен, поскольку цена нефти недавно опускалась ниже 90 долларов за баррель.

Однако менее чем через два часа американская сторона изменила позицию после того, как президент США Дональд Трамп изменил своё мнение по этому поводу.

И в завершение следует добавить, всё тот же Крис Райт заявил, что американские санкции с российской нефти сняты не будут. Но опять же, пока неясно, окончательное это решение или здесь тоже не исключены какие-то варианты.

Понятно, что многое зависит от того, как будет развиваться ситуация на мировом рынке энергоресурсов. Так что от категоричных заявлений следовало бы воздержаться.