Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

США недооценили последствия нападения на Иран для рынка нефти. И теперь мечутся

Экономика » Сырье » Нефть

В Вашингтоне недооценили последствия нападения на Иран для нефтяного рынка. Несмотря на почти рекордные объёмы добычи нефти в США, цены на бензин на заправках выросли на 60 центов за галлон менее чем за две недели, говорится в материале издания Politico.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by Marek Studzinski is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

Конечно, американские нефтяные компании от скачка цен выиграли. Однако рост стоимости нефти по сравнению с уровнем до нападения США и Израиля на Иран (около 60 долларов за баррель) пока не убедил их увеличить объёмы бурения.

По словам главы Petroleum Alliance of Oklahoma Брука Симмонса, американским нефтяным компаниям нужен более чёткий сигнал того, что рынку нужна дополнительная нефть, прежде чем они начнут запускать новые буровые установки.

На фоне роста цен на американскую нефть и бензин министр энергетики Крис Райт и министр внутренних дел Дуг Бергам заявили, что рекордная добыча нефти в США служит своего рода буфером, который не позволяет ценам расти ещё сильнее.

По их словам, что война с Ираном в конечном итоге приведёт к большей стабильности на мировых энергетических рынках.

Однако первоначальные заявления о стабилизации глобальных энергетических рынков по мере ослабления Ирана в среду сменились поддержкой решения о высвобождении до 400 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов, созданных 32 государствами (всего таких запасов 1,2 миллиарда баррелей).

В среду Райт объявил, что министерство энергетики США извлечет 172 миллиона баррелей из Стратегического нефтяного резерва в течение 120 дней в рамках инициативы Международного энергетического агентства.

Однако нефтяные рынки практически проигнорировали эту новость и продолжили рост, начавшийся ранее в течение дня.

Есть недоумение по поводу общей коммуникационной стратегии американской администрации. По мнению аналитиков, противоречивые заявления (или вовсе отсутствие каких-либо комментариев) способствовали историческому уровню волатильности на рынке. На этой неделе цены на нефть колебались в диапазоне около 40 долларов за баррель.

"Министерство энергетики фактически не участвовало во всей этой истории, несмотря на то что энергетика — важная часть всей картины. И их первая попытка сделать громкое заявление обернулась для них провалом", — заявил специалист по сырьевым рынкам компании Mizuho Securities Боб Явгер.

Практически нет признаков того, что Национальный совет по энергетическому доминированию активно участвовал в подготовке к возможным перебоям с поставками нефти или в формировании ответа администрации США на нынешнюю ситуацию.

Стоит заметить, что вышеупомянутым высвобождением 400 миллионов баррелей нефти тоже было не всё гладко. По данным The Wall Street Journal, глава Минэнерго США сначала говорил коллегам из стран Группы семи, что такой шаг преждевременен, поскольку цена нефти недавно опускалась ниже 90 долларов за баррель.

Однако менее чем через два часа американская сторона изменила позицию после того, как президент США Дональд Трамп изменил своё мнение по этому поводу.

И в завершение следует добавить, всё тот же Крис Райт заявил, что американские санкции с российской нефти сняты не будут. Но опять же, пока неясно, окончательное это решение или здесь тоже не исключены какие-то варианты.

Понятно, что многое зависит от того, как будет развиваться ситуация на мировом рынке энергоресурсов. Так что от категоричных заявлений следовало бы воздержаться.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы нефть бензин вашингтон экономика
Новости Все >
Ракеты летят из Израиля, а стратегия читается в США: за атакой на Иран стоит иной расчёт
Сердце Краснодара тонет в рухляди: ветхий фонд более чем в 100 кварталах требует полного коврового сноса
Тайга выдохнула облегченно: долги по зарплате в Иркутской области уходят в прошлое после мартовских выплат
Казанский квадрат обрёл королевский статус: новостройки ворвались в тройку самых дорогих по цене за метр
Кошельки под прицелом: неожиданные причины, по которым банки могут заблокировать ваш счёт
Новый кризис может накрыть проливы Ближнего Востока: назван потенциальный участник обострения
Чешуя выдала трещины: рыба Вологодской области провалила проверки на химию и микробов в ключевых пробах
Военный потенциал Ирана встревожил Запад: главный просчет США и Израиля уже не скрыть
Хрущевки ржавеют в цене: спецпроекты Екатеринбурга лидируют с разрывом в полтора раза по стоимости
Память планеты стёрта в порошок: тайна гигантской дыры в истории Земли длиной в миллиард лет
Сейчас читают
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Садоводство, цветоводство
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Гардеробы больше не будут прежними: мода весны-2026 выбрала вещи, которые захватывают улицы
Красота и стиль
Гардеробы больше не будут прежними: мода весны-2026 выбрала вещи, которые захватывают улицы
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Красота и стиль
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
Поражение Трампа: о грядущем коллапсе в поставках энергоресурсов и их добыче Любовь Степушова Бангладеш просит у США разрешить импорт нефти из России Олег Артюков Москвич-433 кормил школы пирожками: почему советский фургон прозвали стиралкой Сергей Милешкин
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Последние материалы
Сердце Краснодара тонет в рухляди: ветхий фонд более чем в 100 кварталах требует полного коврового сноса
Код красной тревоги: семь из девяти критических лимитов Земли уже окончательно нарушены
Тайга выдохнула облегченно: долги по зарплате в Иркутской области уходят в прошлое после мартовских выплат
Солнце на тарелке среди зимы: этот один штрих в кексах заставляет аромат цедры звучать ярче
Лицо вместо проездного: петербургское метро завершило масштабный переход на биометрические входы
Казанский квадрат обрёл королевский статус: новостройки ворвались в тройку самых дорогих по цене за метр
Связь оборвалась — парковка осталась: петербургский сервис вошел в защищенный цифровой список
Билет в один конец: одна позорная улика в квартире лишит вас и жилья, и любимых питомцев
Салонные процедуры уходят в сторону: густые брови возвращает смесь из трёх капель
Территория снова станет общественной: демонтаж ТЦ у метро "Приморская" перешёл в финальный этап
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.