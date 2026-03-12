Ржавый скальпель в руках: Минфин режет расходы бюджета без жалости в марте 2026 года

Государство за два месяца 2026-го спустило вдвое больше, чем собрало налогов. Дефицит бьет рекорды. Минфин хватает ржавый скальпель — режет расходы без жалости.
Налоги подняли до небес. Сборы выросли. Но расходы рванули вдвое быстрее.
ФНБ тает. К зиме — пустой бак. Власти на перепутье, как стрелка на железной дороге — назад не встанешь.
|Направление
|Сокращение
|Лекарства для онкобольных
|Дешевые аналоги вместо дорогих
|Пособия
|Имущественные цензы
|Поддержка регионов
|Ремонт школ, ЖКХ, транспорт
|Экология
|Приостановка проектов
Таблица бьет в точку. Ржавый скальпель режет живое мясо бюджета.
"Дефицит — это сигнал перегрузки. Резервы кончаются быстрее прогнозов", — отметил в беседе с Артём Логинов, макроэкономист.
Льготники без дорогих лекарств. Орфанные болезни — на дешевой замене.
Пособия урежут по имуществу. Формально сумма та же. Получателей — меньше.
Минфин дергает стрелку. Курс на жесткую экономию. Без оглядки.
Субъектам — ноль помощи. Губернаторы рубят ЖКХ и школы.
Проезд в автобусах — за свой счет. Ремонт дорог — отложен.
Пустой бак в столице. Регионы корчатся первыми.
"Регионы всегда плачут первыми при секвестре. Федералы перекладывают удар", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Никита Волков, финансовый аналитик.
Экология в топку. Реки и воздух подождут. Кассовые дыры важнее.
Налоговое давление — пик. Дальше сборы не поспевают.
Зимой жди непопулярных мер. Эмбарго? Новые налоги? Стрелка повернута.
Бюджет как танкер в пробке — логистика трещит. Каждый рубль — битва.
"ФНБ иссякнет к концу года при таких темпах. Нужен разворот", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Михаил Егоров, геолог по поиску и разведке нефти и газа.
Секвестр — ржавый топор. Бьет по слабым местам. Власти дерутся с пустым баком.
Рубль штормит. Инфляция затихла. Но дефицит жрет все. Зарплаты в нефтегазе — космос. Остальным — крохи. Энергоцизис давит. Европа в панике. Мы — на своей волне. Пенсии растут. Но секвестр их съест.
Военные траты. Соцобязательства. Резервы тают на операционку.
Онкобольные. Орфанные пациенты. Доступ к импортным препаратам сузят.
Урезание ЖКХ. Школы без ремонта. Транспорт — платный.
При текущих темпах — да. Жди новых налогов или перераспределения.
