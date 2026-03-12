Вероника Кузякина: Дизайнер, который понимает контекст бизнеса, создает более эффективные решения, которые высоко ценятся на рынке

История Вероники Кузякиной показывает, как развивается профессиональный графический дизайнер: через сочетание визуального мышления, системного подхода и работы в разных профессиональных средах.

Фото: из личного архива Вероники Кузякиной is licensed under Pravda.Ru Графический дизайнер Вероника Кузякина

Уже 10 лет графический дизайнер Вероника Кузякина работает с крупными российскими и международными компаниями, включая Adidas, FIFA World Cup 2018, TikTok, Campari, Philip Morris, PepsiCo и Brunello Cucinelli. За это время она создала дизайн для десятков образовательных и корпоративных проектов, а параллельно участвовала в профессиональных конкурсах, выступала на конференциях и вела образовательную деятельность.

Ее опыт показывает, что дизайн — это комплексная профессия, где важны не только технические навыки, но и системное мышление, понимание контекста, коммуникация и ответственность за результат.

Образование: что закладывает основу успеха

Вероника считает художественное образование фундаментом, который формирует у дизайнера способность мыслить системно, понимать композицию, пластический язык, цветовые связи и принципы взаимодействия визуальных элементов. "Когда понимаешь, как работает композиция, почему определенный цвет ведет зрителя, как построена типографика, ты начинаешь видеть дизайн не как украшения, а как структурный инструмент", — говорит она.

Свое обучение Кузякина начала в колледже ПМОК (бывш. ТК №14) — одном из сильнейших колледжей Москвы с профессиональной программой по графическому дизайну, рекламе и визуальным коммуникациям. После колледжа она поступила в Московский художественно-промышленный институт, где работала с практикующими дизайнерами и арт-директорами.

Уже во время обучения она взяла первые коммерческие проекты, что позволило соединить теоретические знания с практикой. Этот опыт помог ей на старте карьеры осознать важный момент, который стоит понимать каждому начинающему дизайнеру: дизайн формируется не только через изучение дисциплин, но и через реальную работу с заказчиками, брифами, дедлайнами и обязательствами.

"Для меня образование стало основой, на которой появилась возможность строить стиль и принимать решения. Когда появилась практика, начала появляться уверенность", — отмечает Вероника.

Карьера: как получать признание в индустрии

Adidas

Одним из важных профессиональных этапов для Вероники стала компания Adidas, где она работала в должности старшего графического дизайнера. Среди масштабных проектов того периода особое место занимает подготовка к FIFA World Cup 2018. Кузякина разрабатывала визуальные концепты розничных зон на стадионах, материалы для персонала и адаптацию глобальных бренд-активов к российскому рынку. Графика должна была работать в десятках сценариев — от бейджей и постеров до физической среды магазинов.

"Для дизайнеров такой опыт особенно важен. Работа с большими проектами учит мыслить через процессы, понимать длительные жизненные циклы решений и оценивать не только финальный визуальный результат, но и то, какую важную роль он играет в общем процессе", — объясняет она.

В Adidas Вероника также создала полную визуальную идентичность для Women's Community — внутренней инициативы компании, направленной на объединение женщин вокруг общих интересов в спорте и образовании. Она разработала логотип, цветовую систему и ключевые брендинговые элементы, которые стали узнаваемой частью стратегии бренда работодателя.

BTG Consult

Следующим этапом карьерного пути Вероники стало агентство BTG Consult, где с 2021 года она в качестве старшего графического дизайнера работала с проектами, совмещающими дизайн и обучение. Здесь визуальный язык становится частью методологии: он помогает обучать сотрудников, сопровождать изменения, поддерживать корпоративную культуру и обеспечивать коммуникацию между разными уровнями системы — от HR и руководителей до наставников и линейных сотрудников.

"В агентстве дизайн работает вместе с продюсерами, методологами, сценаристами и аналитиками. Такая работа формирует способность видеть задачу шире и понимать, какой результат должен получить бизнес и люди внутри него", — говорит она.

В BTG Consult Вероника работала над дизайном для таких клиентов, как Philip Morris (IQOS), TikTok, Philips, British American Tobacco, Райффайзенбанк, МТС, "Норникель", Severstal, PepsiCo, Campari, Brunello Cucinelli, Yandex, VK, Т-Банк. Вот лишь несколько ее проектов.

TikTok — разработала e-learning курс для сотрудников в России, посвященный эмоциональному интеллекту;

— разработала e-learning курс для сотрудников в России, посвященный эмоциональному интеллекту; МТС — создала полную визуальную концепцию стратегической бизнес-симуляции для топ-менеджеров — настольной игры для обучения стратегическому мышлению и лидерским навыкам;

— создала полную визуальную концепцию стратегической бизнес-симуляции для топ-менеджеров — настольной игры для обучения стратегическому мышлению и лидерским навыкам; "Норникель" - руководила арт-дирекшном масштабного проекта по обучению и внутренним коммуникациям, включавшего десятки офлайн-мероприятий, воркшопов и конференций с участием нескольких тысяч сотрудников.

"Работа с такими брендами дает еще один важный профессиональный навык — видеть клиента не как заказчика, а как систему. Дизайнер, который понимает контекст бизнеса, создает более эффективные решения, которые высоко ценятся на рынке", — считает Кузякина.

Social Animals

Параллельно с работой в BTG Consult Вероника сотрудничала с креативным агентством Social Animals — компанией, базирующейся в Тбилиси и специализирующейся на брендинге и коммуникациях для международных клиентов. Именно здесь были реализованы проекты, которые получили профессиональные награды на конкурсах национального и международного уровня.

Для крупной американской химической компании, производителя технических и промышленных газов, Кузякина на протяжении трех лет отвечала за разработку и развитие визуальной системы бренда работодателя и корпоративных коммуникаций в регионе Центральной Азии. Проект включал офлайн и онлайн носители: корпоративный транспорт, выставочные стенды, наружную рекламу, печатные материалы, социальные сети, анимационные ролики и визуальную поддержку CSR-программ.

Для NGCO (New Gas Company) Вероника участвовала в разработке логотипа и визуальной системы бренда, а также адаптации дизайна на ключевые носители: наружную рекламу, корпоративный транспорт, фирменную документацию, рабочую форму сотрудников, визуалы для социальных сетей и коммуникационные материалы.

Для NSCO (New Service Company) — нового направления внутри группы NGCO — она участвовала в разработке логотипа и визуальной системы бренда, а также в визуальной поддержке запуска проекта в команде с арт-директором Виолеттой Бережной.

Конкурсы и профессиональное признание

Вероника регулярно получает награды в отраслевых премиях и профессиональных конкурсах, включая Brand of the Year Award, EMBRAS Award & Summit и AmCham CSR Awards.

"Конкурсы помогают понять, насколько твой подход резонирует с индустрией. Для меня важны не только результаты, но и процесс подачи, описания, анализа и подготовки кейса, поскольку именно он раскрывает стратегическую суть проекта", — говорит она.

Конкурсные практики важны дизайнерам, потому что стимулируют повышение планки качества, дисциплинируют и заставляют думать о проектах глубже. Этот опыт развивает навык формулирования ценности своей работы, что критически важно на зрелых этапах карьеры.

Кроме того, награды помогают выстраивать диалог с крупными клиентами и командами на равных. Когда за решениями стоит опыт работы с глобальными брендами и международное профессиональное признание, дизайнера чаще воспринимают как партнера, а не просто исполнителя.

Выступления и обучение: что графическому дизайнеру дает преподавательский опыт

Помимо практики и проектов Вероника регулярно проводит лекции и мастер-классы, участвует в конференциях и образовательных программах. "Когда ты объясняешь студентам, что такое композиция, цвет или визуальная коммуникация, ты невольно начинаешь формулировать для себя принципы, по которым работаешь много лет. Это делает мышление чище и помогает избавиться от автоматизма", — отмечает она.

В марте 2025 года она была приглашена для проведения гостевой лекции "Нейросети в графическом дизайне" для студентов направления графического дизайна в Московском художественно-промышленном институте. Приглашение поступило от ректора и заведующей кафедрой графического дизайна в знак признания ее экспертизы в интеграции искусственного интеллекта в креативные процессы, стратегиях геймификации и современных визуальных коммуникациях.

В мае 2024 года Кузякина выступила на Positive Hack Days Fest — одном из крупнейших международных фестивалей по кибербезопасности и цифровым инновациям, организованном компанией Positive Technologies. Ее доклад "Как AI-дизайн ускоряет создание продуктов и повышает эффективность команды" был представлен в треке Business & Creative Applications. Она поделилась практическими инсайтами о том, как AI-инструменты интегрируются в креативные процессы для оптимизации работы, сокращения времени производства и создания эффективных визуальных решений для брендинга, маркетинга и дизайна продуктов.

Образовательная деятельность также способствует развитию культуры обсуждения дизайна. "В России постепенно формируется профессиональное сообщество, в котором дизайн перестает быть только технической или эстетической функцией и становится частью стратегических задач бизнеса, культуры и образования. Лекции и выступления дают возможность поддерживать такие процессы и формировать профессиональные стандарты", — резюмирует Вероника.