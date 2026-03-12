Поражение Трампа: о грядущем коллапсе в поставках энергоресурсов и их добыче

Цена на нефть вернулась к порогу в 100 долларов за баррель. Стабилизационные меры США перекроют лишь половину необходимых объёмов поставок, но главная проблема — в добыче.

Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Добыча нефти

Стратегические запасы США не остановят рост цен на нефть

Рынок нефти очень волатилен в последние дни — зарегистрирован взлёт цены на фьючерсы на 28%, потом падение на 30%, а затем опять взлёт на 10%. Трейдеры отреагировали на словесную риторику президента США Дональда Трампа о поставках на рынок стратегических запасов и близости "победы" над Ираном. Но анализ показывает, что это не спасает рынок энергоносителей от коллапса.

По расчётам российского экономиста Павла Рябова, опубликованным на его канале в Telegram, при выпадении около 20 млн баррелей в день (б/д) мирового предложения нефти из-за перекрытия Ормузского пролива, около 3 млн б/д восполнения даст перекачка по трубопроводам Саудовской Аравии и ОАЭ. До 1 млн — частично освобождённая от санкций российская нефть, но этого хватит на один или полтора месяца, и до 5,5 млн б/д — общемировые интервенции на рынке нефти из стратегических запасов. Можно также рассчитывать на 1 млн б/д через наращивание добычи вне стран Ближнего Востока, но с большими задержками. То есть стабилизационные меры перекроют лишь половину необходимых объёмов.

Добыча на лучших нефтяных и газовых скважинах придёт в упадок

Главная же проблема, по словам эксперта, заключается в заморозке добычи нефти, так как идёт процесс критического заполнения нефтехранилищ. Через две недели сохранения статус-кво в Ормузском проливе грядёт закрытие высокодебитных нефтяных скважин, перезапуск которых требует до восьми недель. При этом миграция воды в нефтяной слой несёт падение давления в пласте, что при восстановлении добычи связано с потерями на 10-30% к изначальному дебету. Необратимые потери могут достичь 1-1,5 млн б/д — объём, который не сможет быть восстановлен, пишет Павел Рябов.

Подобные проблемы есть и на газовых месторождениях. Резкое закрытие высокодебитных скважин вызывает гидравлический удар и аномальный скачок внутрипластового давления. Это приводит к обрушению породы в призабойной зоне с потерей дебита при восстановлении. СПГ-заводы также нельзя быстро перезапустить, требуется до полутора месяцев на технологический цикл с потенциальными потерями.

Проиграли в войне на Ближнем Востоке все, кроме России

Эксперт делает вывод, что США уже проиграли в конфликте с Ираном, так как их сценарий по смене режима за три дня ко 2 марта провалился, а экономические последствия приведут к "гарантированному проигрышу республиканцев на промежуточных выборах в ноябре и инициализации импичмента Трампа". Ситуация в США, по словам аналитика, будет сопровождаться ростом инфляции, слабым рынком труда, истощением военных арсеналов, подрывом международного авторитета, внутриполитической дестабилизацией.

Павел Рябов считает, что конфликт выгоден России и только ей, так как рост цен на энергоносители позволяет пополнить бюджет, получить частичную разморозку санкций и ослабить Европу через связывание помощи Украине, особенно в средствах ПВО.

Также, по мнению экономиста, немаловажным для РФ являются ослабление и дискредитация ударной военной мощи США, внутренняя дестабилизация страны, в том числе через "эскалацию ошибок Трампа" и нарастание противоречий на "консолидированном" Западе. Добавим, что дискредитация лично Трампа закроет его проекты "Совет мира" и "Щит Америк", что ударит по Казахстану, Узбекистану, Азербайджану, Армении и другим постсоветским странам, сделавшим крупные ставки на Вашингтон. Они лишатся имиджа и денег.

Вчера, 11 марта, Трамп впервые явно артикулировал желание "соскочить" с иранского трека, заявив себя "победителем". Для России выгодно, чтобы Иран не дал ему это сделать. Пока Тегеран выдвигает не выполнимые для Вашингтона требования: гарантии о ненападении в будущем, выплата репараций, согласие с тем, что Иран будет реализовывать полный ядерный топливный цикл.

