Бангладеш просит у США разрешить импорт нефти из России

Власти Бангладеш попросили США разрешить поставки российской нефти на фоне роста мировых цен на энергоносители. Растущие цены на энергоносители оказывает негативное влияние на экономику страны.

Просьбу американскому послу в Дакке Бренту Кристенсену передал министр финансов Бангладеш Амир Чоудхури, сообщает агентство Associated Press.

Ранее посол Бангладеш в России Камрул Ахсан заявил, что его страна добивается преодоления западных санкций для закупок российской нефти.

"Мы пытаемся договориться об импорте российской нефти, несмотря на то, что она подпадает под санкции США. Мы открыты для переговоров с Россией", — цитирует посла ТАСС.

Около 95 процентов потребностей Бангладеш в топливе удовлетворяется за счет импорта. Согласно официальным данным, годовое потребление нефти в стране составляет около 7,5 миллионов тонн.

Бангладеш импортирует как сырую нефть для переработки, так и готовые нефтепродукты. Наибольшим спросом пользуется дизельное топливо, которое критически важно для сельского хозяйства (ирригация) и грузоперевозок.

Нападение США и Израиля на Иран нарушило цепочку поставок. Для Бангладеш дар оказался весьма серьёзным, в стране введено нормирование топлива для транспорта, закрываются заводы по производству удобрений и прекращена очная работа учебных заведений в целях сокращения потребления электроэнергии.

Власти страны заверяют, что уже приняты меры для поддержания нормального снабжения топливом. Импорт продолжается по графику, и топливо регулярно распределяется с основных заправочных станций на склады по всей стране.

Бангладеш попросила Индию увеличить поставки топлива для удовлетворения растущего спроса. Было поставлено пять тысяч тонн дизельного топлива по трансграничному трубопроводу. Индия выразила готовность увеличить поставки в ближайшее время.

Конечно, формулировка "Бангладеш попросила у США разрешения" звучит странно. Но похоже, к этим странностям, когда одно государство просит у другого разрешения на торговлю, уже привыкли.

Что касается российских энергоресурсов, то ранее в Вашингтоне намекали на то, что могут ослабить ограничения.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев накануне провёл переговоры в США. Он сообщил, что состоялась встреча руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию двух.

"Обсудили как перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках", — отметил Дмитриев.

И добавил, что многие страны, в первую очередь США, "начинают лучше понимать ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики, а также неэффективность и деструктивный характер санкций против России".

Между тем, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что по итогам онлайн-встречи лидеров стран Группы семи была достигнута договорённость оставить в силе санкции, введённые против России.

Но Макрон вынужден был признать, что из-за фактического прекращения движения торговых судов через Ормузский пролив возникли проблемы с поставками как нефтепродуктов, так и удобрений, что может ударить по сельскому хозяйству.

Он заверил, что страны Группы семи работают над тем, чтобы ослабить негативное влияние конфликта на мировые рынки, и напомнил о недавно объявленном Международным энергетическим агентством решении о высвобождении 400 миллионов баррелей нефти из резервов для этой цели.

Впрочем, комментировал встречу Группы семи только Макрон. Президент США Дональд Трамп не подтверждал, что на ней о чём-то договорились.