Газовозы меняют курс с Европы на Азию

С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля как минимум девять газовозов, следовавших на европейские терминалы, сменили курс и направились в Азию. Это следует из данных систем отслеживания судов, отмечает издание "Нефть и капитал".

Фото: Creativecommons by Frans Berkelaar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Танкер с СПГ

Ранее энергетическая компания QatarEnergy объявила форс-мажор и приостановила поставки сжиженного природного газа. Катар занимает третье место в мире по экспорту СПГ после США и Австралии. И большая его часть идёт как раз в страны Азии.

Кроме того, Ормузский пролив сейчас де-факто закрыт для судоходства. А стало быть, и другие экспортёры (например из ОАЭ) лишены возможности отправлять партии СПГ.

По некоторым данным, это привело к падению предложения СПГ на мировом рынке на 20 процентов.

По оценкам аналитиков, каждый день простоя катарской инфраструктуры лишает мировой рынок примерно трёх партий СПГ (в расчете на объёмы добычи 2025 года).

Вслед за QatarEnergy форс-мажор по поставкам СПГ из Персидского залива объявила британская Shell, у которой есть доля в заводе в катарском Рас-Лаффане, сообщает Bloomberg. А государственная компания Омана OQ объявила форс-мажор по поставкам газа из Катара в Бангладеш.

В компании LG Energy Group считают, что эти случаи, скорее всего, не станут последними.

Ситуация осложняется тем, что США и Австралия уже работают на пределе возможностей и не имеют резервов для наращивания экспорта.

В аналитической компании Rystad Energy предупредили, что если простой затянется на несколько месяцев и перейдет на лето, альтернативных источников не хватит, чтобы покрыть потребности мирового рынка.

Стоит напомнить, что ранее и в Норвегии говорили о том, что не имеют возможности увеличить добычу газа и, соответственно, поставки. В данном случае, речь о поставках по трубопроводам.

И Европа, и азиатские страны нуждаются в поставках газа. В Европе, напомним, после этой зимы сильно сократились запасы в подземных хранилищах, которые надо заполнить до начала нового отопительного сезона. Сейчас запасы находятся на уровне 20 процентов, тогда как законодательно установленный минимум — 90 процентов.

Но помимо того, много энергии расходуется и летом, когда жаркая погода. А чтобы её получить в достаточных количествах, требуется много газа. Актуально это и для Европы, и для Азии.

Аналитики Morgan Stanley подсчитали, что если простой в Катаре продлится больше месяца, дефицит газа неизбежен. Ранее банк прогнозировал избыток в шесть-восемь миллионов тонн в текущем году.

Схожую оценку дают в голландском Rabobank. Каждая неделя простоя катарских мощностей сокращает прогнозируемый профицит на полтора миллиона тонн. То есть, до наступления полноценного дефицита у рынка остается примерно пять недель. Дефицит уже ощущается, несмотря на рост поставок из США.

Между тем, на днях издание gCaptain сообщило, что страны Евросоюза в феврале выкупили весь произведённый на "Ямал СПГ" сжиженный газ. Это 21 танкер с более чем полутора миллионами тонн.

В январе Евросоюз выкупил 93 процента объёма производства СПГ с Ямала, а в феврале довел свою долю до ста процентов. То есть это еще до начала кризиса на Ближнем Востоке.

Надо напомнить, что с 25 апреля этого года в Евросоюзе будут запрещены краткосрочные контракты на поставки СПГ из России, а с 1 января 2027 года вступит в силу полный запрет на импорт из нашей страны.

Руководство ЕС настаивает на том, что менять в этих планах ничего не следует, хотя политики в некоторых странах Европы и требуют их пересмотреть.