Петр Дерябин

Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса

Экономика

Мировая экономика напоминает старый инженерный узел под избыточным давлением. Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке спровоцировал критический износ системы безопасности. Международное энергетическое агентство (МЭА) решилось на крайние меры. Впервые с начала украинских событий Запад распечатывает свои неприкосновенные запасы.

Нефть
Фото: unsplash.com by Maria Lupan is licensed under Free to use under the Unsplash License
Нефть

План спасения на 400 миллионов баррелей

МЭА готовит крупнейшую в истории интервенцию. Суть проста — залить рынок дешевым сырьем из хранилищ. Источники сообщают о цифре в 400 миллионов баррелей. Это не просто попытка сбить цену, это признание факта: обычные рыночные механизмы больше не работают.

"Такой объем выбросов — это попытка провести ювелирную огранку дефекта всей мировой энергосистемы, выдав вынужденную меру за стратегический триумф", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ситуация патовая. Лидеры G7 уже выразили поддержку «превентивным мерам». Но даже такие вливания выглядят как попытка починить разбитое корыто с помощью скотча. Пока политики совещаются, рынок лихорадит: цена Brent уже протестировала отметку в 120 долларов.

Ормузский пролив: пробка мирового масштаба

Ключевая проблема — не в дефиците как таковом. Проблема в логистике. Ормузский пролив, через который идет пятая часть мирового трафика, превратился в гигантский затор на трассе. Угрозы со стороны Ирана заставили танкеры искать обходные пути. Скорость поставок упала, а страх дефицита вырос.

Источник кризиса Последствия
Блокада пролива Потеря до 16 млн баррелей в сутки
Интервенция МЭА Покрытие лишь 30-40% дефицита
Позиция ОПЕК+ Сокращение добычи на 6%

Франция уже бряцает оружием, обещая найти альтернативные маршруты. Но реальность такова, что перенаправить такие потоки мгновенно невозможно. Тем более, когда флот Макрона мечтает стать гарантом безопасности там, где НАТО предпочитает не рисковать.

"Геологические запасы велики, но инфраструктура не рассчитана на такие резкие перепады давления внутри трубы", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Михаил Егоров.

Мифы о всесилии резервов

Западные политики пытаются сохранить лицо, но цифры говорят об обратном. Максимальная пропускная способность американского резерва — всего 4,4 миллиона баррелей в сутки. Это капля в море. На фоне того, как нефтяной потолок трещит по швам, эти меры выглядят как работа с пустым баком.

Для того чтобы нефть реально дошла до заправок, нужно минимум две недели. За это время ситуация в Персидском заливе может измениться фатально. Рынок замер. Трейдеры понимают: если железнодорожная стрелка истории окончательно переключится на войну, никакие резервы не спасут.

"Мы видим классический финансовый сбой, когда старые методы управления кризисом просто не соответствуют масштабу новой угрозы", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

В итоге мы имеем дело с попыткой выиграть время. Запад сжигает свои последние страховки, надеясь, что пожар на Востоке утихнет сам собой. Но пока котировки растут так же быстро, как и политическое напряжение. Ставка ва-банк сделана, но принесет ли она джекпот — большой вопрос.

Ответы на популярные вопросы о нефтяном кризисе

На сколько хватит стратегических запасов МЭА?

При текущих темпах потребления и предлагаемых объемах высвобождения — примерно на несколько месяцев активной поддержки рынка. Однако это не решает проблему отсутствия новых поступлений нефти из региона.

Почему цены на бензин продолжают расти, если нефть начали выдавать из резервов?

Рынок реагирует не только на факт наличия нефти, но и на риски будущего. Страх перед закрытием Ормузского пролива перевешивает позитив от интервенций МЭА.

Как это отразится на России?

Высокие мировые цены на нефть объективно выгодны бюджету РФ. Попытки Запада снизить цены за счет резервов имеют краткосрочный эффект и быстро истощают их собственные ресурсы.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, финансовый аналитик Никита Волков, макроэкономист Артём Логинов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы экономика энергетика ближний восток
