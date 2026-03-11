Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Красное море отправилась армада танкеров

Экономика » Сырье » Нефть

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти, сообщает агентство Bloomberg.

Танкер SICHEM EAGLE
Фото: commons.wikimedia.org by Farid mernissi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Танкер SICHEM EAGLE

Таким образом Эр-Рияд пытается обойти заблокированный Ормузский пролив и увеличить поставки через свой западный терминал.

Нефтяной гигант Saudi Aramco, который ранее снизил добычу, решил продавать топливо через серию необычных торгов. Покупателям предложили три сорта: Arab Extra Light, Arab Heavy и основной — Arab Light.

По данным Reuters, компания попросила клиентов продумать два варианта отгрузки: через порт Рас-Таннура в Персидском заливе (этот путь лежит через Ормузский пролив) или через порт Янбу. Правда, через Янбу пока можно вывозить только сорт Arab Light.

Кроме того, Saudi Aramco сдвинула крайний срок приема заявок от покупателей на пятницу. Обычно распределение объемов заканчивается к десятому числу каждого месяца.

Саудовская Аравия является одним из главных экспортёров нефти, идущей через Ормузский пролив (до той поры, пока это было возможно). В первом квартале 2025 года страна продавала за границу около 5,29 миллиона баррелей в сутки.

Днем ранее, 10 марта, Международное энергетическое агентство срочно собралось на совещание: ситуация на рынках накалялась. По итогам встречи было решено выбросить на рынок больше 182 миллионов баррелей из запасов, чтобы немного сбить напряжение.

Это, к слову, заметно меньше, чем ранее прогнозировало британское издание Financial Times. По данным которого, страны Группы семи обсуждли поставки на рынок порядка 300-400 миллионов баррелей нефти.

Но и 182 миллиона это достаточно много. Общий объём нефтяных резервов, созданных 32 государствами и координируемым Международным энергетическим агентством, составляет около 1,2 миллиардов баррелей.

Вернёмся к странам Персидского залива. Саудовская Аравия имеет возможность направить часть энергоресурсов на экспорт через Красное море. Суммарно около 3-3,5 миллионов баррелей нефти ежедневно. Что, разумеется, гораздо ниже того объёма, что поставлялся через Ормузский пролив.

Но у других стран региона и такой возможности нет. Ирак, Кувейт, Катар, Бахрейн перенаправить свой экспорт в других направлениях не могут.

Хотя у Ирака в теории есть возможность поставлять часть нефти в северо-западном направлении, в Турцию, но именно что в теории. И объёмы эти незначительны. То есть не компенсируют поставки через Ормузский пролив.

Тем временем в Японии, которая получала из стран Персидского залива почи 95 процентов нефти, готовятся задействовать стратегические резервы энергоресурсов.

Собственно, об это говорится уже несколько дней. Но теперь появилась конкретика, называют следующий понедельник, когда резервы будут распечатаны.

Сообщила об этом японская общественная телерадиокорпорация NHK со ссылкой на премьер-министра страны Санаэ Такаити.

Этот шаг должен помочь стабилизировать внутренний рынок топлива и смягчить последствия перебоев с поставками нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Использование стратегических резервов может стать частью срочных мер по ограничению роста цен на энергоносители и поддержанию стабильности японской экономики.

Власти Германии, надо добавить, тоже приняли решение о высвобождении части резервов нефти. При этом накануне канцлер Фридрих Мерц заявил, что даже в текущих условиях возобновлять импорт энергоресурсов из России не надо. Такая вот стратегия.

