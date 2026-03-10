Еврокомиссия потребовала от США не отменять санкции против российской нефти

В Брюсселе потребовали от Вашингтона строгого соблюдения антироссийских санкций.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Европейская комиссия

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что страны Группы семи должны придерживаться введённых ограничений. В частности, так называемого потолка цен на российскую нефть.

Он также высказался за рассмотрение вопроса о полном запрете на морские перевозки для ограничения доходов России, сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп ранее допустил, что смягчение санкций, предпринятое для стабилизации нефтяного рынка, может стать постоянным. Он объяснил отмену ограничений в отношении ряда стран стремлением сдержать рост цен.

Администрация Дональда Трампа изучает возможность дальнейшего послабления санкционного режима в отношении российской нефти. Причиной назван резкий скачок мировых цен на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Глава Минфина США Скотт Бессент пояснил, что разрешение Индии на приём российской нефти было вызвано временным дефицитом на мировом рынке.

Вашингтон выдал индийским компаниям 30-дневное разрешение на перевалку российской нефти с танкера на танкер в открытом море из-за сбоев в поставках, вызванных ситуацией в Ормузском проливе и атаками на объекты в Персидском заливе. Это привело к росту закупок со стороны Индии.

В России констатировали существенное увеличение спроса на российскую нефть в условиях ближневосточного кризиса. При этом в Москве продолжают считать западные санкции не имеющими законной силы.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на мировых рынках нефти и газа заявил, что нынешние высокие цены на энергоресурсы носят временный характер.

"Нужно понимать, что нынешние высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер. Мы с вами это понимаем. Это очевидная вещь. Мы должны из этого исходить", — заявил глава государства.

Что касается Группы семи, то ранее британское издание Financial Times сообщило, что это объединение рассматривает вопрос о поставках на рынки 300-400 миллионов баррелей нефти из запасов, которые координирует Международное энергетическое агентство.

Во вторник министры энергетики G7 подтвердили "готовность принять необходимые меры для поддержки глобальных поставок энергоносителей, включая высвобождение нефтяных резервов".

Об этом по итогам онлайн-встречи глав энергетических ведомств G7 японскому агентству Kyodo сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Рёсэй Акадзава. В Японии, к слову, тоже рассматривают возможность "распечатать" стратегические запасы нефти. Но принято ли решение на сей счёт, пока неясно.

По японского министра, он и его коллеги подготовили совместное заявление по этой теме. Однако на данный момент не уточняется, когда оно будет обнародовано, сообщает ТАСС.

В понедельник министры G7 уже проводили встречу по этому вопросу. Тогда также отмечалось, что стороны условились принять необходимые меры для поддержки глобальных поставок энергоносителей.

Если и в самом деле будет принято решение о поставках такого количества баррелей из запасов, то это будет крупнейшим в истории действием такого рода.

Впрочем, пока западные политики пока что "уговаривают" цены на нефть не расти. Как, например, это накануне сделал Дональд Трамп. Который сообщил, что окончание конфликта с Ираном близко. После чего цены на нефть упали приблизительно до 90 долларов за баррель и даже ниже.

Но насколько хватит такого эффекта, будут ли цены снижаться и дальше, пока неясно.