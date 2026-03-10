Мерц выступил против ослабления антироссийских санкций. Так что немцы будут платить

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что смягчать санкции против России из-за подорожания энергии на фоне ближневосточного конфликта не стоит.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Dettenborn, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Фридрих Мерц

На пресс-конференции с чешским премьером Андреем Бабишем в Берлине он пояснил, что для Германии здесь нет дилеммы: либо снимать ограничения, либо поддерживать Украину, сообщает ТАСС.

По словам Мерца, Германия твёрдо стоит на стороне Киева и готова пройти этот сложный этап. Он также подчеркнул, что останавливать помощь Украине нельзя.

В самой Германии из-за ближневосточного кризиса и скачков цен на энергию всё чаще раздаются голоса за пересмотр антироссийских санкций и возобновление переговоров с Москвой о газе и нефти.

Накануне президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о возможности снятия части ограничений с зарубежной нефтянки и допустил, что возобновлять их не будут.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент также говорил о возможном ослаблении санкций для российской нефти.

А глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают этот вопрос.

Напомним, накануне власти Венгрии призвали Евросоюз отменить ограничения на экспорт российских энергоресурсов. И тем самым избежать роста цен на них в странах сообщества.

Как можно было предполагать, идеологи антироссийских санкций в Европе так просто от своих планов не откажутся. Канцлер Германии принадлежит к числу таких политиков.

Он, напомним, активно поддерживал идею конфискации (кражи, точнее сказать) российских активов, которые находятся на счетах бельгийского депозитария Euroclear. Причём был настолько последовательным лоббистом этой затеи, что после того, как ЕС все жё от неё отказался, в западной прессе звучали оценки, что это едва ли не личное поражение Мерца.

На прошлой неделе лидер левой партии "Союз социальная справедливость и экономическая разумность" Сара Вагенкнехт заявила, что Германия должна возобновить закупки российской нефти, а также восстановить работу газопровода "Северный поток".

По её мнению, бездействие властей приведет к тяжёлым последствиям: растущие цены на энергоносители спровоцируют "возвращение высокой инфляции и дальнейшую потерю благосостояния".

За восстановление поставок энергоресурсов из России выступают и на противоположном фланге германской политики. Речь о партии "Альтернатива для Германии", представители которой также неоднократно высказывались за отмену эмбарго.

Стоит заметить, что после нападения США и Израиля на Иран цены на дизель, бензин и газ в Германии заметно выросли.

Так, цены на дизель и бензин превысили отметку два евро за литр, подорожав примерно на 30 и 18-19 евроцентов соответственно.

Фьючерсы на природный газ подорожали с менее 32 евро за МВт·ч до 52-62 евро за МВт·ч.

Впрочем, власти Германии особых проблем пока не видят. Глава германского Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер на прошлой неделе сообщил, что новый газовый кризис в стране не предвидится, хоть подземные хранилища и заполнены всего на 20 процентов.

В этом позиция немецких властей схожа с точкой зрения чиновников Евросоюза, которые также заявляют о том, что нет признаков какой-либо кризисной ситуации. И заверяют, что её и вовсе не будет.

А раз проблем нет, то жителям европейских стран, Германии в том числе, придётся больше платить за топливо. Власти же всё контролируют, какие могут быть вопросы.