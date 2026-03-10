Уолл-стрит держит поводок: судьба конфликта с Ираном зависит от котировок американских компаний

Геополитика перестала быть скучным докладом в Овальном кабинете. Теперь это триллер, где судьбу мира решают не только авианосцы, но и котировки на Уолл-стрит. Дональд Трамп — человек прагматичный. Он смотрит на карту Ближнего Востока через призму торгового терминала. И если стрелка индикатора S&P 500 упадет слишком низко, воинственная риторика в адрес Тегерана быстро сменится миролюбивыми твитами.

Порог боли: цифры, которые пугают Вашингтон

Марко Папич из BCA Research уверен: Трампу нужна встряска. Чтобы Белый дом нажал на тормоза в конфликте с Ираном, индекс S&P 500 должен потерять минимум 10%. Это не просто коррекция. Это критический износ доверия инвесторов, который Трамп, считающий фондовый рынок мерилом успеха, игнорировать не сможет.

Вспомните прошлый год. Торговая война с Китаем шла на взлет, пока рынок не просел на 19%. Реакция последовала мгновенно — тарифы поставили на паузу. Сейчас ситуация повторяется, но ставки выше. Трампу нужна ювелирная огранка дефекта во внешней политике, чтобы выдать потенциальное отступление за "великую сделку" ради американских акционеров.

"Рынок акций для действующей администрации США — это главный политический барометр. Если индексы полетят вниз, Трампу придется выбирать между имиджем ястреба и сохранностью пенсионных счетов американцев", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ловушка Ормузского пролива и нефтяной шок

Главный риск — не ракеты, а логистика. Иран держит руку на горле мировой экономики. Ормузский пролив обеспечивает транзит 20% всей нефти планеты. Любая заминка здесь превращает рынок в затор на трассе, где цена бензина взлетает до небес, провоцируя инфляцию.

Сценарий падения S&P 500 Последствия для политики США 0 — 5% Игнорирование, продолжение давления на Иран. 5 — 10% Первые попытки наладить закрытые каналы связи. Более 10% Резкая деэскалация, смена риторики на мирную.

Мировой энергетический кризис - это пустой бак для американской экономики. Высокие ставки ФРС и дорогая нефть — гремучая смесь. Трамп обещает дешевое топливо, но борьба за каждый танкер может оставить избирателей у разбитого корыта обещаний.

Почему Иран не пойдет на мировую просто так

Тегеран тоже умеет считать. После гибели ключевых фигур режима у Ирана просто нет пути назад. Чтобы заставить Вашингтон считаться с собой, муллам нужно нанести экономический ущерб. Математика войны проста: дешевые средства поражения против дорогого неба западных технологий.

"Поставки энергоресурсов из региона крайне чувствительны к любой эскалации. Даже слухи о блокировке проливов заставляют цены на бензин и дизель в США переписывать рекорды", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Инвесторы часто недооценивают уровень отчаяния Тегерана. Это не просто геополитическая игра. Для них это вопрос выживания. Единственный рычаг влияния Ирана — доставить США такую экономическую боль, чтобы Трампу пришлось утирать нос своим советникам-ястребам и садиться за стол переговоров.

"Глобальный баланс сил сейчас висит на волоске маржинальных требований. Крупные фонды начнут выходить из риска при первых серьезных угрозах инфраструктуре в Персидском заливе", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о влиянии рынков на политику

Почему именно 10% падения индекса S&P 500 важны?

Это психологическая отметка. Пятипроцентное снижение считается обычной волатильностью. Двузначное падение сигнализирует о начале структурных проблем в экономике, что крайне опасно перед выборами.

Может ли Трамп проигнорировать падение рынка?

Маловероятно. Его политический капитал строится на успехах бизнеса. Обвал котировок лишит его главного аргумента о "величайшей экономике в истории", превратив пафос в глиняные ноги его рейтинга.

Как конфликт влияет на обычных людей?

Через цены на заправках и инфляцию. Инфляция убивает покупательную способность, заставляя центробанки держать ставки высокими. Это делает кредиты дороже для всех.

