Премьер Польши посоветовал задавать вопросы о цене топлива другому Дональду

Польский премьер-министр Дональд Туск посоветовал журналистам задавать вопросы о росте цен на топливо "другому Дональду". Дональдов во главе государств и правительство не то чтобы много.

Фото: https://unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free Заправка

"Мы не имеем влияния на мировые цены на топливо. Со всей уверенностью другой Дональд имеет реальное влияние на то, что делается с топливом в мире, так что я прошу направлять вопросы туда, а не скромному польскому Дональду", — цитирует польского Дональда РИА "Новости".

При этом польский премьер-министр добавил, что хотел бы верить президенту США, который обещает скорое окончание военных действий на Ближнем Востоке и снижение цен на нефтепродукты.

Стоит заметить, что несколько дней назад Дональд Туск весьма резко отреагировал на заявления о том, что цены на топливо в стране могут вырасти из-за конфликта на Ближнем Востоке.

"Появились сигналы, такие противные, со стороны некоторых политиков, что вот-вот топлива будет не хватать. Я хочу вам сказать, что нет никаких проблем, если речь идет о запасах топлива в Польше. Война не имеет непосредственного влияния на поставки нефти в Польшу", — сказал Туск 3 марта перед заседанием правительства страны.

Он тогда заверил, что запасы нефти в Польше не только не снижаются, а напротив, растут.

"Уровень наполнения системы, в которой мы накапливаем топливо, составляет около 73 процентов. Это больше, чем нормально. Это три миллиона кубометров нефти с тенденцией роста, а не снижения", — заявил польский премьер.

Спустя неделю вопросы о росте цен на топливо явно вызывают у него раздражение. Очевидно, что повлиять на ситуацию явно не в силах Польши.

А что говорит политик, который как раз может на эту ситуацию повлиять, тот самый "другой Дональд"?

Президент США 6 марта в интервью телеканалу CNN заявил, что высокие цены на топливо продержатся недолго и скоро сильно снизятся.

При этом Дональд Трамп не согласился с мнением о том, что рост цен на бензин представляется довольно заметным: "Нет, они поднялись лишь немного, но они упадут до рекордно низких значений".

По данным некоммерческой Американской автомобильной ассоциации средняя стоимость топлива в США после начала военной операции против Ирана достигла в минувшую пятницу 3,32 доллара за галлон (3,785 л).

Ещё неделю назад этот показатель находился на отметке 2,98 долларов. При этом год назад, в начале работы нынешней американской администрации, цены на топливо держались на уровне 3,1 доллара за галлон.

А к утру понедельника средняя цена на бензин в США достигла 3,48 долларов за галлон. Таким образом, с начала конфликта на Ближнем Востоке они выросли на 50 центов (или почти на 17 процентов).

Но вот в Лос-Анджелесе, например, бензин подорожал до 8,21 долларов за галлон. Впрочем, в Калифорнии более высокие по сравнению с другими штатами налоги.

То есть даже в стране, которая добывает нефть и экспортирует её в значительных объёмах, цены на топливо растут. Что уж говорить о государствах, которые энергоресурсы экспортируют.

Между тем, ещё одна страна объявила о сокращении объёмов добычи нефти. По данным агентства Bloomberg, об этом сообщили в Саудовской Аравии.

Эта страна имеет возможность перенаправить часть нефти по трубопроводам в сторону портов на Красном море. Так что в этом плане ситуация для Саудовской Аравии несколько проще, чем для соседних государств. Но и ей приходится сокращать добычу нефти.