Календарь диктует правила: весенняя порция праздников оставит многих без привычного дохода

В марте 2026 года сотрудники многих компаний получат аванс меньше обычного. Причина проста: длинные выходные с 7 по 9 марта сократили количество рабочих дней в первой половине месяца. Директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев предупредил об этом заранее, чтобы избежать недоразумений.

Закон четко определяет сроки выплат: аванс не позднее 30-го числа текущего месяца, остаток — до 15-го следующего. Праздники не переносят эти даты, но влияют на расчет суммы. Если дата выпадает на выходной, деньги приходят в ближайший рабочий день.

Общая зарплата за месяц останется прежней при стандартной 40-часовой неделе. Просто распределение между авансом и финальной выплатой сместится из-за меньшего числа смен в начале марта.

Почему аванс за марс окажется меньше

Длинные праздничные выходные с 7 по 9 марта напрямую сократили рабочие смены в первой декаде месяца. Работодатели рассчитывают аванс пропорционально отработанному времени, поэтому сумма первой выплаты уменьшится. Это стандартная практика, которая не нарушает трудовое законодательство.

В обычном месяце первая половина дает больше часов, чем в марте 2026. Здесь выходные съели несколько дней, и аванс отразит реальное положение. Сотрудники заметят разницу, но это временный сдвиг.

"Аванс всегда привязан к фактически отработанным дням, праздники их уменьшают неизбежно", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Что говорит закон о сроках зарплаты

Трудовой кодекс требует выплачивать аванс не позднее 30-го числа месяца, остаток — до 15-го следующего. Эти даты фиксированы и не переносятся из-за праздников. Деньги просто приходят накануне, если срок выпадает на выходной.

Срок выплаты Правило Аванс Не позднее 30-го текущего месяца Остаток зарплаты До 15-го следующего месяца Выходной Ближайший предшествующий рабочий день

Такие правила обеспечивают предсказуемость. Работодатели не могут задерживать выплаты под предлогом праздников.

Рабочие дни в марте: сравнение с обычным месяцем

В марте 2026 с 1 по 15 число рабочих дней меньше нормы из-за праздников. Первая половина месяца потеряла смены, что сразу сказывается на авансе. Полный месяц сохранит баланс часов при пятидневке.

Статистика по средней зарплате показывает, что такие сдвиги обычны и не влияют на годовые доходы. Сотрудники получают ровно за отработанное.

Особенности работы в праздники на сменном графике

При сменном графике выход в праздник оплачивается вдвойне или компенсируется отгулом. Это правило сохраняет мотивацию работников. Если смена пришлась на 8 марта, сумма вырастет соответственно.

Такие нормы защищают права сотрудников. Работодатель обязан учесть двойной тариф заранее в расчетах.

"Двойная оплата или отгул — обязательны по ТК для праздничных смен", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Общая зарплата: ничего не потеряно

Несмотря на скромный аванс, итоговая выплата в середине апреля компенсирует разницу. При 40-часовой неделе общий заработок за март останется прежним. Сдвиг — лишь в графике поступлений.

Данные Росстата по зарплатам подтверждают стабильность. Праздники не меняют годовые показатели.

Что делать сотрудникам прямо сейчас

Проверьте график работы и уточните у бухгалтерии детали расчета. Если аванс меньше ожидаемого, запросите breakdown по дням. Это поможет избежать споров.

Планируйте бюджет с учетом сдвига: аванс меньше, но финал полнее. Такие моменты учитываются в личных финансах.

"Всегда требуйте детальный расчет — это ваше право", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Ответы на популярные вопросы о авансе в марте

Можно ли перенести аванс на другой день из-за праздников?

Нет, сроки фиксированы законом. Деньги приходят не позднее 30 марта или в предшествующий рабочий день.

Что если я работал в праздник?

Оплата двойная или отгул. Уточните в трудовом договоре и графике.

Изменится ли общая зарплата за месяц?

Нет, при норме часов она останется прежней. Разница только в распределении выплат.

Куда жаловаться на заниженный аванс?

В трудовую инспекцию или суд, если расчет неверен. Соберите документы.

