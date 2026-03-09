Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Деньги тянутся к деньгам: кто стал абсолютным лидером по уровню доходов

Экономика

В декабре управляющие фондами в России заработали в среднем 897 тысяч рублей — это самый высокий показатель среди всех отраслей. Такие данные привели в РИА Новости со ссылкой на статистику. На втором месте холдинговые компании с 732 тысячами рублей, за ними следуют головные офисы с 552 тысячами.

Фото: pixabay.com by bearinthenorth is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Управление фондами подразумевает работу с активами в интересах клиентов — физлиц и компаний. Речь идет об инвестиционных, пенсионных, страховых структурах, а также фондах в промышленности и недвижимости. Средняя зарплата по стране в тот же период составила 139,7 тысячи рублей — рост по сравнению с предыдущим годом.

Расчет ведется до вычета налогов и включает премии с бонусами. Высокие цифры в топ-отраслях тянут средний уровень вверх за счет немногих высокооплачиваемых специалистов.

Кто лидирует по зарплатам

Управление фондами уверенно держит первое место с 897 тысячами рублей в месяц. Холдинговые компании отстают ненамного — 732,2 тысячи. Головные офисы крупных структур замыкают тройку с 551,8 тысячи.

Эти отрасли объединяет работа с большими капиталами и высокой ответственностью. Специалисты здесь управляют миллиардами, что напрямую влияет на доходы.

Отрасль Средняя зарплата, руб.
Управление фондами 897 000
Холдинговые компании 732 200
Головные офисы 551 800

Таблица отражает разрыв между топом и остальными. Такие зарплаты — результат спроса на квалифицированных менеджеров активов.

Что такое управление фондами

Это деятельность по управлению активами за вознаграждение или по договорам. Фонды бывают инвестиционными, пенсионными, страховыми, промышленными и недвижимыми. Инвесторы доверяют средства для получения прибыли.

Специалисты анализируют рынки, распределяют капиталы и минимизируют риски. Цены на нефть и другие активы напрямую влияют на результаты работы.

"Высокие зарплаты в фондах оправданы сложностью задач и рисками, — отметила в беседе с Pravda. Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Сравнение со средней зарплатой

Общенациональный средний показатель — 139,7 тысячи рублей. Это почти в 6,5 раза ниже лидеров. Рост на 8,5% по сравнению с прошлым годом отражает общую динамику.

В регионах вроде Кузбасса мигранты вносят вклад через налоги, но топ-зарплаты сосредоточены в финансовом секторе Москвы и других центров.

Разрыв подчеркивает неравенство: немногие отрасли тянут средние вверх.

Факторы, влияющие на уровень доходов

Ключевые — объем управляемых активов, премии за业绩 и бонусы. Бюджетные ограничения в регионах контрастируют с финансовым сектором.

Спрос на аналитиков растет из-за турбулентности на рынках. Банковские правила усиливают роль фондов как альтернативы.

"Доходы в холдингах зависят от корпоративной отчетности и дивидендов, — рассказал в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Перспективы развития рынка

Рынок фондов расширяется за счет пенсионных накоплений и инвестиций. Глобальные сдвиги в энергетике открывают ниши.

Зарплаты останутся высокими при росте активов под управлением. Регуляции усиливают конкуренцию за таланты.

Влияние на экономику в целом

Топ-зарплаты стимулируют приток специалистов в финансы. В отличие от курьеров, здесь доходы отражают ценность для бизнеса.

Это влияет на энергетику и экспорт через инвестиции в ключевые отрасли.

"Инфляция и ставки ЦБ задают тон зарплатам в финансах, — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о высоких зарплатах в фондах

Почему зарплаты в фондах такие высокие?

Они зависят от объема активов и результатов управления. Премии составляют значительную часть дохода.

Влияет ли регион на зарплату в этой сфере?

Основной центр — Москва, где сосредоточены фонды. В регионах показатели ниже.

Растут ли зарплаты дальше?

При благоприятной конъюнктуре рынков — да. Турбулентность может скорректировать динамику.

Экспертная проверка: экономист по рынку труда Ирина Костина, финансовый аналитик Никита Волков, макроэкономист Артём Логинов
финансы экономика инвестиции
