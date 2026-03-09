В декабре управляющие фондами в России заработали в среднем 897 тысяч рублей — это самый высокий показатель среди всех отраслей. Такие данные привели в РИА Новости со ссылкой на статистику. На втором месте холдинговые компании с 732 тысячами рублей, за ними следуют головные офисы с 552 тысячами.
Управление фондами подразумевает работу с активами в интересах клиентов — физлиц и компаний. Речь идет об инвестиционных, пенсионных, страховых структурах, а также фондах в промышленности и недвижимости. Средняя зарплата по стране в тот же период составила 139,7 тысячи рублей — рост по сравнению с предыдущим годом.
Расчет ведется до вычета налогов и включает премии с бонусами. Высокие цифры в топ-отраслях тянут средний уровень вверх за счет немногих высокооплачиваемых специалистов.
Управление фондами уверенно держит первое место с 897 тысячами рублей в месяц. Холдинговые компании отстают ненамного — 732,2 тысячи. Головные офисы крупных структур замыкают тройку с 551,8 тысячи.
Эти отрасли объединяет работа с большими капиталами и высокой ответственностью. Специалисты здесь управляют миллиардами, что напрямую влияет на доходы.
|Отрасль
|Средняя зарплата, руб.
|Управление фондами
|897 000
|Холдинговые компании
|732 200
|Головные офисы
|551 800
Таблица отражает разрыв между топом и остальными. Такие зарплаты — результат спроса на квалифицированных менеджеров активов.
Это деятельность по управлению активами за вознаграждение или по договорам. Фонды бывают инвестиционными, пенсионными, страховыми, промышленными и недвижимыми. Инвесторы доверяют средства для получения прибыли.
Специалисты анализируют рынки, распределяют капиталы и минимизируют риски. Цены на нефть и другие активы напрямую влияют на результаты работы.
"Высокие зарплаты в фондах оправданы сложностью задач и рисками, — отметила в беседе с Pravda. Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.
Общенациональный средний показатель — 139,7 тысячи рублей. Это почти в 6,5 раза ниже лидеров. Рост на 8,5% по сравнению с прошлым годом отражает общую динамику.
В регионах вроде Кузбасса мигранты вносят вклад через налоги, но топ-зарплаты сосредоточены в финансовом секторе Москвы и других центров.
Разрыв подчеркивает неравенство: немногие отрасли тянут средние вверх.
Ключевые — объем управляемых активов, премии за业绩 и бонусы. Бюджетные ограничения в регионах контрастируют с финансовым сектором.
Спрос на аналитиков растет из-за турбулентности на рынках. Банковские правила усиливают роль фондов как альтернативы.
"Доходы в холдингах зависят от корпоративной отчетности и дивидендов, — рассказал в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Рынок фондов расширяется за счет пенсионных накоплений и инвестиций. Глобальные сдвиги в энергетике открывают ниши.
Зарплаты останутся высокими при росте активов под управлением. Регуляции усиливают конкуренцию за таланты.
Топ-зарплаты стимулируют приток специалистов в финансы. В отличие от курьеров, здесь доходы отражают ценность для бизнеса.
Это влияет на энергетику и экспорт через инвестиции в ключевые отрасли.
"Инфляция и ставки ЦБ задают тон зарплатам в финансах, — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Они зависят от объема активов и результатов управления. Премии составляют значительную часть дохода.
Основной центр — Москва, где сосредоточены фонды. В регионах показатели ниже.
При благоприятной конъюнктуре рынков — да. Турбулентность может скорректировать динамику.
Западные обещания абсолютной защиты столкнулись с суровой реальностью асимметричных атак, обнажив критические уязвимости в документах и на поле боя.