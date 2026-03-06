Мелочь с характером: крошечная монета номиналом в один цент провоцирует гигантский хаос в США

Мировая финансовая система, привыкшая к цифровым нулям и виртуальным триллионам, внезапно столкнулась с физическим пределом. В США разворачивается беспрецедентный кризис ликвидности самого мелкого номинала: исчезновение одноцентовой монеты, знаменитого "пенни", ставит под удар работу малого бизнеса и ресторанного сектора. То, что начиналось как попытка оптимизировать расходы Монетного двора, обернулось операционным хаосом на кассах.

Фото: commons.wikimedia.org by Welkinridge, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пенни

Антропология денег учит нас, что монета — это не только платежное средство, но и инструмент психологического комфорта. Однако решение о прекращении чеканки, принятое на фоне высокой инфляции и стоимости металлов, создало вакуум. Владельцы заведений теперь вынуждены заниматься "финансовой алхимией", пытаясь выдать сдачу в условиях, когда каждая четвертая транзакция по-прежнему требует физических денег, а запасы в банках иссякли. Это напоминает ситуацию, когда банкомат превращается в строгого ревизора, ограничивая привычные операции.

Экономический парадокс: почему монета приносит убытки

Производство пенни давно превратилось в благотворительность со стороны государства. По данным финансовой отчетности, чеканка одной монеты номиналом в 1 цент обходится налогоплательщикам в 3,69 цента. В 2024 году суммарные убытки Монетного двора США от этой деятельности достигли 85 миллионов долларов. Это вызывает логичное сопротивление у политиков, которые видят в этом "финансовую безответственность".

Ситуация осложняется тем, что покупательная способность пенни практически обнулилась за последние 250 лет. Сегодня одна монета не может купить даже спичку, но она критически важна для соблюдения точности расчетов. В этом плане современные финансы сталкиваются с такими же вызовами, как и математика войны, где дешевые средства могут диктовать условия дорогим стратегиям.

"Проблема пенни — это классический пример того, как реальный сектор экономики становится заложником макроэкономических решений. Инфляция обесценила номинал, но логистика наличного обращения всё еще привязана к точному расчету", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ресторанный кризис: цена отсутствия сдачи

Национальная ассоциация ресторанов США бьет тревогу: дефицит мелкой монеты обходится отрасли примерно в 14 миллионов долларов ежемесячно. Эти потери складываются из округлений в пользу клиента и операционных задержек. Когда кассир не может выдать сдачу, он вынужден либо округлять сумму вниз, теряя прибыль, либо сталкиваться с недовольством посетителей.

Многие заведения уже не могут заказать монеты в своих обслуживающих банках в течение нескольких месяцев. Это создает ситуацию "идеального шторма" для малого бизнеса, который и так страдает от инфляционного давления. Пока в других сферах доход курьера или официанта обсуждается в контексте больших цифр, на кассах идет борьба за доли цента.

Психология накопления: куда исчезли миллиарды центов

Валютные эксперты оценивают объем пенни, находящихся в обращении, в 250 миллиардов штук. Теоретически этого достаточно на десятилетия вперед. Проблема заключается в том, что эти деньги осели в "мертвых запасах" — домашних копилках, вазах для мелочи и под сиденьями автомобилей. Потребители перестали воспринимать пенни как деньги, которые нужно тратить, создавая искусственный дефицит на рынке.

Показатель Значение Себестоимость 1 цента 3,69 цента Убытки Монетного двора (2024) $85 млн Потери ресторанов в месяц $14 млн

Федеральная резервная система (ФРС) пыталась стимулировать оборот, но временно приостанавливала выдачу монет, что только усилило панику среди ритейлеров. Ситуация напоминает кризис на других рынках, когда стоимость заправки самолётов или перевозки грузов растет из-за разрыва логистических цепочек.

Закон о средних центах: отмена номинала как выход

В ответ на кризис торговые группы инициировали продвижение "Закона о средних центах" (Mid-Cent Act). Этот документ призван установить национальный стандарт округления при наличных расчетах до ближайших 5 центов. Сторонники закона уверены, что это избавит бизнес от необходимости охотиться за пенни и сэкономит бюджетные средства.

Подобная практика уже успешно применяется в Канаде и Австралии. Однако в США вопрос пенни имеет и политический окрас, становясь частью дискуссий о защите прав потребителей. Часто те, кто пользуется наличными — это наименее обеспеченные слои населения, и любое округление (даже на 2 цента) воспринимается как скрытый налог. Это такая же чувствительная тема, как нелегальные кредиторы или изменения в социальной поддержке.

"Округление чеков — мера вынужденная, но необходимая для выживания ритейла. Мы видим, как финансовая дисциплина рынка сталкивается с инерцией государственного аппарата", — отметил финансовый консультант Илья Кравцов.

Реакция Федеральной резервной системы

Под давлением бизнес-сообщества ФРС в прошлом месяце возобновила распределение одноцентовых монет через коммерческие банки. Регулятор признал, что "медленный оборот" стал критическим фактором, мешающим восстановлению экономики после пандемии и инфляционных скачков. Тем не менее, системная проблема остается: производство невыгодно, а население не возвращает мелочь в банки.

Для бизнеса это означает необходимость адаптации. Многие переходят на безналичные расчеты, предлагая скидки при оплате картой, чтобы избежать проблем со сдачей. Это коррелирует с общим трендом на цифровизацию, где даже новые правила для самозанятых или отчетность компаний строятся на прозрачности данных, как описывает в своем материале Иван Китов.

"Наличные деньги — это прежде всего инфраструктура. Если одна шестеренка в виде цента выпадает, ломается весь механизм транзакций в розничной торговле", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о дефиците монет

Почему нельзя просто напечатать больше монет?

Монетный двор может чеканить монеты, но это приносит прямые убытки бюджету. Каждый новый миллиард пенни — это десятки миллионов долларов потерь для налогоплательщиков из-за высокой цены меди и никеля.

Как округление отразится на ценах?

Обычно предлагается округление до 0 или 5 центов в зависимости от того, какая цифра ближе. Математически для потребителя в долгосрочной перспективе это "игра в ноль", но психологически многие боятся переплат.

Поможет ли переход на безналичный расчет?

Да, это решает проблему физической сдачи, но создает новые вызовы: комиссии банков-эквайеров и необходимость защиты вкладов от мошенников при каждой онлайн-операции.

Читайте также