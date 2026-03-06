Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Страны Персидского залива задумались об отказе от инвестиций на Западе

Экономика » Финансы » Инвестиции

Страны Персидского залива всерьёз задумались объявить форс-мажор по своим финансовым обязательствам перед Западом и приостановить инвестиции.

ОАЭ
Причина заключается в опасении насчёт последствий военной операции США и Израиля против Ирана, говорится в материале британского издания Financial Times.

По его данным, дискуссии о том, как происходящее ударит по бюджетам, ведут в трёх государствах Залива. К крупным региональным экономикам относят Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Катар.

Сейчас идут поиски вариантов, как смягчить удар. Источник британского издания не уточнил, о каких именно странах идёт речь. Но подтвердил обсуждение "превентивных мер".

По словам чиновника, знакомого с ситуацией, в нескольких монархиях Залива уже запустили внутренние проверки: юристы и финансисты выясняют, можно ли сослаться на форс-мажор в действующих контрактах.

Также пересматриваются текущие и будущие инвестиционные обязательства, дабы защититься от роста финансовой нагрузки, которую несёт конфликт.

К таковым относятся государственные инвестиции, спонсорство крупных спортивных событий, коммерческие сделки. Не исключается и вариант с продажей активов, хотя пока это рассматривается как наименее вероятный сценарий.

Пока что, сообщает FT, это именно подготовка, запасной план на случай ухудшения ситуации. Но давление уже ощущается: доходы от нефти и газа падают, туризм и авиаперевозки проседают, а траты на оборону, наоборот, растут.

Один из советников при правительстве страны Залива признал, что сама идея пересмотра инвестиций уже сработала как сигнал и дошла до Вашингтона. И это неудивительно — ведь речь идет о крупнейших суверенных фондах планеты, которые вкладывают миллиарды по всему миру.

Стоит напомнить, что во время своего зарубежного турне в мае 2025 года Дональд Трамп объявил о достижении инвестиционных соглашений со странами Персидского залива на сумму более двух триллионов долларов.

В частности, Саудовская Аравия, если верить заявлениям в США на это счёт, взяла на себя обязательства на сумму 600 миллиардов долларов. Это оборонные контракты, инвестиции в искусственный интеллект и центры обработки данных.

Объединённые Арабские Эмираты обязались вложить порядка 1,4 триллионов долларов в течение десяти лет в те же ИИ и дата-центры, сделки с компанией Boeing, разработку энергоресурсов.

Катарская авиакомпания Qatar Airways намеревалась купить "Боинги" на сумму около 200 миллиардов долларов. А правительство Катара пообещало заключить контракты в сфере обороны на сумму порядка 40 миллиардов долларов.

В общем, инвестиции были обещаны большие. Теперь же они под вопросом, если верить сообщению Financial Times.

И это речь только об инвестиционных соглашениях с США. Инвестиции в Европу не столь грандиозные, но существенные.

Например, саудовский суверенный фонд (Public Investment Fund, PIF) планировал увеличить свои инвестиции в Европу до 170 миллиардов долларов к 2030 году. За период с 2017 по 2024 год фонд инвестировал в британские, итальянские и французские активы около 85 миллиардов долларов.

Государственная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC (переименована в XRG) получила одобрение властей Германии и Евросоюза на покупку немецкого химического гиганта Covestro за 14,7 миллиардов евро.

Теперь эти планы оказались под вопросом. Пока в теории, но велик шанс, что страны Персидского залива и в самом деле начнут их пересматривать, экономя финансовые средства.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
