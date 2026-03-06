Ремонт ценою в выгорание: кадровый кризис заставляет дорожные компании выживать на пределе

Российская дорожная отрасль столкнулась с системным кризисом, который постепенно превращается в угрозу для инфраструктурного развития страны. Дефицит кадров, измеряемый десятками тысяч человек, перестал быть просто статистической погрешностью и стал фактором, сдерживающим темпы и качество строительства важнейших магистралей.
Ситуация осложняется многолетним недофинансированием региональных дорожных фондов и физическим износом оборудования, которое ложится тяжелым бременем на плечи дорожных рабочих. В условиях, когда даже привлекательные на бумаге вакансии не покрывают потребности индустрии в квалифицированных руках, отрасль вынуждена искать альтернативные сценарии выживания, один из которых — массовое привлечение иностранной рабочей силы.
Ежегодная нехватка 12 тысяч квалифицированных специалистов — это цифра, озвученная на уровне Счётной палаты РФ. Проблема затрагивает не только рядовых рабочих, но и инженерно-технический состав. Дефицит управленцев среднего звена, способных грамотно составлять финансовые планы и контролировать выполнение контрактов, приводит к росту нарушений при распределении бюджетных средств.
Аудиторы регулярно фиксируют завышение стоимости материалов и несоответствие выполненных работ заявленным условиям. Подобная некомпетентность — прямое следствие неспособности отрасли удерживать профессиональные кадры на долгосрочной основе, что создает порочный круг: низкое качество управления ведет к неэффективному использованию ресурсов и дальнейшему падению доходов предприятий.
"Сегодня мы видим отчетливый перекос: громкие цифры в вакансиях часто оказываются лишь красивой оберткой, которая скрывает реальную тяжесть условий труда, что особенно заметно в промышленности и инфраструктурных проектах", — отметил в беседе с Pravda. Ru Ирина Костина, экономист по рынку труда.
Ключевым барьером для привлечения молодых специалистов остается уровень оплаты труда. Среднемесячный доход в 60 тысяч рублей в дорожном хозяйстве перестал быть конкурентоспособным на фоне других секторов экономики, где спрос на ручной труд и узкие технические специальности также аномально высок.
В условиях инфляционного давления и роста требований к стабильности доходов, работники дорожной сферы всё чаще смотрят в сторону сервисов доставки, строительства частных объектов или логистики, где интенсивность нагрузки компенсируется более высокой оплатой.
Дорожное строительство — это тяжелая работа на открытом воздухе, требующая работы в экстремальных погодных условиях. Когда к этому добавляется эксплуатация изношенной спецтехники — бульдозеров и тракторов, давно выработавших свой ресурс — эффективность труда падает. Постоянные простои из-за поломок оборудования демотивируют даже самых преданных профессии людей.
Недофинансирование, которое не позволяет регионам обновлять парк техники, становится структурной проблемой. Техническая отсталость производственных баз делает работу в дорожной сфере непрестижной и тяжелой, вынуждая кадры искать более технологичные и комфортные условия труда.
"Когда отрасль сталкивается с хроническим недофинансированием, это неизбежно отражается на всем: от состояния техники до возможности индексировать зарплаты, что закономерно приводит к оттоку профессионалов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Артём Логинов, макроэкономист.
Для закрытия вакансий дорожных рабочих, сварщиков и бетонщиков компании всё активнее прибегают к услугам привлечения специалистов из стран Юго-Восточной Азии и Африки. Иностранные работники часто имеют опыт работы на международных проектах, что позволяет им интегрироваться в процессы без длительного переобучения.
|Фактор дефицита
|Последствия для отрасли
|Физический износ техники
|Снижение темпов и рост затрат на ремонт
|Низкий уровень зарплат
|Высокая текучесть линейного персонала
Привлечение мигрантов на зарплаты в 45-50 тысяч рублей при графике работы 6/1 позволяет работодателям временно купировать дефицит кадров. Однако это скорее "заплата" на открытой ране, чем решение фундаментальной проблемы повышения эффективности и технологичности дорожного строительства.
"Привлечение мигрантов помогает в краткосрочной перспективе закрыть дыры в кадрах, но стратегически требуется автоматизация и пересмотр подходов к оплате труда граждан", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Ирина Костина, экономист по рынку труда.
Большинство региональных дорожных предприятий ограничены бюджетами, заложенными в государственные контракты. Стоимость работ часто рассчитывается исходя из устаревших методик, что не позволяет компаниям выделять средства на существенную индексацию зарплат без убытков для бизнеса.
Это снижает производительность труда в разы и увеличивает риск техногенных аварий. Высокие затраты на ремонт старых машин съедают маржу, которую можно было бы направить на развитие предприятия и обучение персонала.
