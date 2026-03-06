Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Российскую нефть перестали продавать со скидками

Экономика » Сырье » Нефть

Российскую нефть перестали продавать со скидками. Трейдеры предлагают партии Urals с наценкой четыре-пять долларов к цене эталонного сорта Brent.

Фото: forbesindia.com by Reliance Industries, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Речь идёт в основном о поставках в порты Индии в конце марта — начале апреля, сообщает Reuters.

Ранее западные аналитические компании уверяли, что российская нефть продаётся с существенным дисконтом. Например, по данным Argus Media, в конце февраля скидка на Urals для Индии составляла около 12-13 долларов за баррель. За первые два месяца 2026 года скидки достигали 10-11 долларов.

Вообще, интерес индийских нефтеперерабатывающих заводов к российской нефти заметно вырос. Они начали срочно скупать миллионы баррелей, если верить данным все того же агентства Reuters.

Один из источников агентства сообщил, что индийские государственные НПЗ на данный момент закупили у трейдеров около 20 миллионов баррелей российской нефти.

По данным аналитической компании Kpler, около 15 миллионов баррелей российской нефти находятся на танкерах в Аравийском море и Бенгальском заливе, ещё семь миллионов баррелей — в районе Сингапура.

Эти грузы могут достичь Индии в течение недели. По меньшей мере 18 судов с Urals сменили пункт назначения на порты этой страны.

На Западе возросший интерес Индии к российской нефти увязывают с тем, что США разрешили этой стране возобновить закупки российской нефти. Ссылаются при этом на министра финансов Скотта Бессента.

"Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок министерство финансов США вводит временное 30-дневное разрешение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим заводам закупать российскую нефть. Эта заведомо краткосрочная мера не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только сделки с нефтью, уже находящейся в море", — заявил глава американского Минфина.

И как добавил Бессент, "эта временная мера ослабит давление, вызванное попыткой Ирана захватить мировой энергетический рынок".

С ног на голову, этой традиции американские чиновники верны. Как будто это Иран спровоцировал нынешнее положение дел.

Индия, напомним, за последние несколько лет стала одним из основных импортёров российской нефти. Ранее её доля в поставках в эту страну не превышала и одного процента. А в 2025 году она составляла уже 36 процентов.

В октябре прошлого года США ввели санкции против российских компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ". Собственно, в Вашингтоне и не делали секрета из того, что хотят добиться прекращения импорта российской нефти в Индию.

Президент США Дональд Трамп неоднократно об этом говорил, как и его подчинённые. Тот же Бессент, заявив о нынешнем разрешении, выданном Индии, не преминул добавить, что рассчитывает на увеличение объёмов закупок американской нефти индийскими нефтеперерабатывающими предприятиями.

Стоит отметить, что несмотря на заявления американских официальных лиц, Индия никогда не говорили о том, что откажутся от импорта российской нефти.

Что касается цен на нефть, то пока будет продолжаться конфликт и блокирована значительная часть поставок энергоресурсов из стран Персидского залива, рост продолжится.

Насколько длительным он окажется, будет зависеть и о продолжительности конфликта, и от того, как быстро удастся восстановить прежние объёмы экспорта.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы нефть индия санкции поставки энергоресурсов
