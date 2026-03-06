Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке

Попытка Вашингтона решить задачу разрушения Ирана обрушила всю архитектуру санкций против России. Это говорит о негодных аналитиках и планах, обречённых на провал.

Россия вернётся на нефтяной рынок Германии на своих условиях

Минфин США навсегда отменил санкции (выдана бессрочная лицензия) против дочки "Роснефти" в Германии — НПЗ в Шведте. И теперь нефтеперерабатывающий завод снова может работать на российской нефти Urals и с российским менеджментом. Оказалось, что этот НПЗ невозможно эффективно эксплуатировать на других сортах без миллиардных инвестиций и потери мощности. Кроме того, в Германии немыслимо поднялись цены на бензин — выше двух евро за литр, что уже критично для среднего класса.

России, тем не менее, надо требовать вернуть актив, а не только управление им. Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, то Германии просто некуда будет деваться — НПЗ поставляет 90% бензина, керосина и отопительного топлива в Берлин, берлинский аэропорт и землю Бранденбург.

Есть другой побочный эффект от этого решения. Если США разрешают Германии работать с "Роснефтью", то требование к Венгрии отказаться от нефтепровода "Дружба" выглядит теперь как политическая аномалия. Для Орбана это зелёный свет, он может аргументировать, что его позиция по сохранению связей с РФ теперь соответствует общему западному тренду на деэскалацию энергетической войны.

США легализовали обход антироссийских санкций

Также минфин США разрешил Индии закупать российскую нефть, правда пока только до 4 апреля и только на застрявших в море танкерах. Это решение представляет собой попытку Вашингтона вернуть контроль над финансовыми потоками, легализовав то, что давно происходит в "серой зоне" мировой торговли. США фактически признали, что попытки ограничить доходы РФ при сохранении объёмов нефти на рынке не сработали, а Индия и Китай создали альтернативную систему страхования и логистики.

На решение повлиял рост цен на топливо в самих США. Если бы российская нефть оставалась под санкциями, то цены на неё могли бы подскочить до 150-200 долларов за баррель, а на топливо — ещё в два раза. Поэтому разрешение Индии покупать нефть официально — это способ удержать мировые котировки в комфортном для США диапазоне, чтобы не допустить рецессии перед выборами. Недавнее решение верховного суда США ограничило возможности вводить пошлины, что облегчает Индии продолжение закупок, даже если прямая лицензия не будет продлена в прежнем виде.

Тришкин кафтан Вашингтона — тонко везде

У США отвратительные военные аналитики, так как попытка решить одну задачу против Ирана обрушила всю архитектуру санкций против другого игрока — России. США недооценили решительность Ирана по перекрытию Ормузского пролива и степень зависимости мировой системы от российских ресурсов. Снятие санкций с РФ — это пожарная мера для спасения собственного рейтинга и предотвращения бунтов недовольных фермеров.

Именно эти и другие экономические последствия авантюры с нападением на Иран, например, рост стоимости авиаперелётов (так как через РФ и Ближний Восток они закрыты), истощение запасов продовольствия и воды в странах Залива, закончат эту войну, а не прямые военные действия.

