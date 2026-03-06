Чужой шторм наполняет паруса российской казны: ближневосточный кризис внезапно отменил эффект санкций

Геополитический шторм в Персидском заливе внезапно стал главным союзником российского Министерства финансов. Пока глобальные рынки лихорадит от новостей о боевых столкновениях и перекрытии ключевых транспортных артерий, отечественный бюджет готовится к незапланированному притоку нефтедолларов. Ситуация парадоксальна: эскалация конфликта, спровоцированная действиями США и Израиля, фактически нивелирует эффект от западных санкций, расширявших дисконт на российское "черное золото".

Еще месяц назад финансовые власти России всерьез обсуждали перспективу исчерпания ликвидной части ФНБ. Резкий рост продаж валюты и золота для компенсации недополученных доходов создавал тревожный фон. Однако "горячая фаза" войны на Ближнем Востоке переписала все прогнозы. Теперь вопрос стоит иначе: не как выжить при низкой цене нефти, а насколько устойчивым окажется нынешний ценовой ралли, который уже подбросил котировки Brent выше 84 долларов за баррель.

Нефтяной разворот: от дисконтов к дефициту

До начала активных боевых действий российская нефть Urals находилась под серьезным давлением. Санкции против танкерного флота "Роснефти" и "Лукойла" привели к тому, что дисконт к мировым эталонам перестал сокращаться, а в отдельные периоды даже рос. В декабре и январе фактическая цена реализации колебалась вокруг отметки 40 долларов за баррель, что значительно ниже комфортных для бюджета уровней.

Однако война внесла свои коррективы. Когда мировые цены на топливо показывают агрессивный рост на фоне блокировки Ормузского пролива, покупатели начинают игнорировать санкционные риски ради физических объемов сырья. В условиях глобального дефицита российская нефть становится спасательным кругом для многих НПЗ, особенно в Азии.

"На фоне дефицита нефти в мире дисконт на российское сырье объективно сокращается. По итогам марта мы, скорее всего, увидим среднюю цену Urals вблизи 60 долларов за баррель, что радикально меняет картину наполнения бюджета", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Бюджетное правило: новая математика Силуанова

Минфин уже анонсировал корректировку бюджетного правила (БП). Прежняя "цена отсечения" в 59 долларов за баррель в текущих реалиях выглядела нежизнеспособной. В начале года властям приходилось активно тратить резервы, чтобы закрыть дыру в доходах. Теперь же ведомство планирует снизить этот порог, что позволит сократить продажи золота и валюты из ФНБ.

Ожидается, что новая цена отсечения может составить около 50 долларов. Это стратегический маневр: если нефть будет стоить дороже, излишки пойдут в резервы, а не на текущие расходы. Однако такая тактика имеет и оборотную сторону для населения и бизнеса. Снижение продаж валюты на внутреннем рынке лишает рубль важной поддержки, что может привести к его плавной девальвации.

Показатель (февраль-март) Значение / Прогноз Средняя цена Brent во время конфликта $80-84+ Прогнозная цена Urals (март) $60 Действующая цена отсечения БП $59 Ожидаемая новая цена отсечения $50

Ормузский тупик и "красные линии" Тегерана

Ключевым фактором неопределенности остается Ормузский пролив. Через этот узкий участок моря проходит пятая часть всей мировой нефти. Его фактическое перекрытие — это кошмарный сценарий для мировой экономики, который подбрасывает цены на энергоносители в стратосферу. Удары по инфраструктуре Ближнего Востока уже спровоцировали панику на рынке СПГ и нефти.

Для России эта ситуация двояка. С одной стороны, высокие цены помогают бюджету. С другой — длительная блокировка может ударить по Китаю, нашему ключевому торговому партнеру. Пекин крайне уязвим к перебоям поставок из Залива. Поэтому долгосрочное закрытие пролива маловероятно, но сам риск заставляет инвесторов закладывать "премию за страх" в каждый баррель.

"Длительное закрытие Ормузского пролива маловероятно, так как это нанесет непоправимый ущерб экономике Китая, основного союзника Ирана. Однако краткосрочный шок уже переформатировал рынок", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Инфляционная ловушка и курс рубля

Рост нефтяных доходов не гарантирует автоматического процветания. Если правительство решит не сокращать расходы на фоне снижения цены отсечения, бюджетный дефицит может стать мощным проинфляционным фактором. В сочетании с возможным ослаблением рубля это вынудит Центробанк удерживать ключевую ставку на высоком уровне дольше, чем планировалось.

Хотя недельная инфляция в стране иногда показывает признаки замедления, внешние шоки могут быстро развернуть этот тренд. Курс доллара и евро сейчас находится в состоянии "эффекта сжатой пружины", и любые изменения в механизме бюджетного правила станут триггером для движения котировок.

Два сценария для российской экономики

Первый сценарий — "Краткосрочный шок". Война заканчивается за 2-3 недели после исчерпания ракетного потенциала сторон. Цены на нефть откатываются к $70-75. В этом случае Минфину придется идти на жесткое снижение цены отсечения, что ударит по курсу рубля, но сохранит ФНБ. Сокращать расходы бюджету практически некуда из-за необходимости финансирования оборонного сектора.

Второй сценарий — "Затяжной кризис". Если удары по нефтеперерабатывающим мощностям стран Залива станут регулярными, высокие цены (выше $80) сохранятся надолго. В этом случае российский бюджет получит сверхдоходы, которые позволят не менять параметры бюджетного правила и даже накопить дополнительные резервы. К апрелю станет понятно, по какому пути пойдет мировая история.

"В сценарии разрушения нефтедобывающих мощностей объем российских нефтегазовых доходов восстановится с избытком. Это снимет необходимость в экстренных мерах по экономии бюджета", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы о ценах на нефть

Почему война на Ближнем Востоке выгодна российскому бюджету?

Любой конфликт в этом регионе угрожает поставкам огромных объемов нефти. Это толкает мировые цены вверх. Даже при сохранении западных санкций, рост мирового эталона Brent тянет за собой стоимость российской нефти Urals, увеличивая доходы казны.

Что такое "цена отсечения" в бюджетном правиле?

Это установленный государством уровень цены на нефть. Если фактическая цена выше — излишки доходов направляются в резервный фонд (ФНБ). Если ниже — государство берет деньги из фонда для покрытия расходов бюджета.

Как ситуация повлияет на курс рубля в обменниках?

Ситуация двоякая. С одной стороны, дорогая нефть укрепляет рубль. С другой — если Минфин снизит цену отсечения и станет меньше продавать валюты на бирже, поддержка рубля ослабнет, что может привести к его удешевлению до 95-100 рублей за доллар.

