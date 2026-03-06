Мираж дешевого топлива исчезает: борьба за каждый танкер превращает рынок газа в поле битвы

Мировая энергетическая карта стремительно перекраивается на фоне нарастающей нестабильности на Ближнем Востоке. Танкеры, груженные сжиженным природным газом (СПГ), массово меняют курс, превращая океанские маршруты в поле глобальной экономической конкуренции. Основной драйвер перемен — блокировка привычных путей через Ормузский пролив, что поставило под удар экспорт из Катара, одного из ключевых игроков рынка.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA image using data provided courtesy of the University of Maryland’s Global Land Cover Facility, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив NASA

Ситуация осложняется тем, что азиатские страны, традиционно поглощающие львиную долю катарского ресурса, теперь вынуждены вступать в жесткую борьбу за альтернативные объемы. Этот тектонический сдвиг в логистике происходит на фоне колоссального ценового разрыва между региональными хабами, где цены на газ спот диктуют новые правила выживания для целых экономик.

Великое перемещение танкеров: из Европы в Азию

Текущие перебои с поставками из Катара вынудили аналитические агентства, включая Kpler и LSEG, зафиксировать необычную активность в Атлантике. Танкеры Simsimah и Clean Mistral, изначально загруженные американским газом на терминалах Plaquemines и Corpus Christi для европейских потребителей, резко изменили курс. Теперь их путь лежит в Южную Атлантику и далее в Азию, минуя Суэцкий канал.

"Перенаправление грузов — это не просто логистический маневр, а индикатор глубокого дефицита в Тихоокеанском бассейне. Мы видим, как даже нигерийский газ с завода Bonny LNG на судне BW Brussels уходит в Азию через мыс Доброй Надежды", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Переориентация потоков подчеркивает уязвимость текущей системы распределения ресурсов. Если раньше Европа могла рассчитывать на излишки из США, то сейчас американский СПГ становится объектом глобального аукциона, где побеждает тот, кто готов предложить более высокую премию за оперативность доставки в условиях кризиса.

Математика прибыли: разрыв цен между хабами

Экономическая целесообразность таких длинных маршрутов объясняется беспрецедентной разницей в котировках. В то время как на американском Henry Hub стоимость миллиона британских тепловых единиц (ммБТЕ) держится на уровне 2,97 доллара, азиатский индекс JKM взлетел до 15,495 доллара. Даже с учетом выросших затрат на фрахт, продажа газа в Азии остается сверхприбыльной.

Региональный хаб Цена за ммБТЕ (USD) Henry Hub (США) 2,97 TTF (Европа) 17,01 JKM (Азия) 15,495

Несмотря на то что европейские цены на TTF формально выше азиатских, спред JKM-TTF сокращается, а стоимость фрахта в Азию компенсируется долгосрочными обязательствами и страхом перед полным прекращением поставок. Это создает ситуацию, когда мировой энергетический кризис подстегивает спекулятивный интерес трейдеров.

Борьба за ресурс: Индия и Япония в поисках замены

Азиатские гиганты оказались в наиболее сложном положении. Бангладеш уже вынуждена закупать спотовые партии у Gunvor и Vitol по заоблачным ценам — до 28,28 доллара за ммБТЕ. Индийские компании также выходят на рынок с заявками, превышающими 20 долларов, пытаясь перекрыть дефицит, возникший из-за сокращения катарского экспорта.

"Японские энергетические компании проявляют крайнюю обеспокоенность. Они ищут не только краткосрочные партии на конец марта, но и пытаются найти замену объемам, которые планировались к поставке из Катара даже на 2026 год", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ситуация в регионе критическая: промышленность Азии критически зависит от стабильности поставок голубого топлива. Любые новости о том, что энергетический кризис затягивается, вызывают панику на биржах и заставляют импортеров соглашаться на любые условия поставщиков.

Глобальный арбитраж и новые риски Европы

Передел рынка СПГ неизбежно ударит по энергетической безопасности Европы. После того как импорт российского трубопроводного газа был радикально сокращен, ЕС стал крайне зависим от морских поставок. Однако сейчас европейские хранилища конкурируют за одни и те же танкеры с быстрорастущими экономиками Востока.

"Глобальный арбитраж на ближайшие месяцы открыт для Азии. Хотя логистически США ближе к Европе, ценовое давление и геополитическая неопределенность могут заставить американских экспортеров отдавать приоритет тихоокеанскому направлению", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Такая динамика создает опасный прецедент: экспорт газа из России замещается не стабильными поставками от союзников, а волатильным рынком, где маршрут танкера может измениться простым нажатием кнопки в офисе трейдера в Женеве или Сингапуре.

Ответы на популярные вопросы о рынке СПГ

Почему танкеры выбирают длинный путь вокруг Африки?

Это связано с рисками в Красном море и Ормузском проливе. Из-за атак на суда и военной напряженности страховые взносы резко выросли, а риск потери груза делает проход через традиционные каналы экономически нецелесообразным, даже несмотря на удлинение маршрута на 10-15 дней.

Могут ли США полностью заменить Катар для Азии?

Технически США наращивают мощности, но Катар обладает уникальной инфраструктурой и географической близостью к Азии. Полное замещение потребует ввода новых терминалов сжижения, что занимает годы, а текущий кризис требует решений «здесь и сейчас».

Как это отразится на ценах в платежках простых потребителей?

Рост спотовых цен неизбежно перекладывается на конечного потребителя через механизмы тарификации электроэнергии и тепла. Особенно это заметно в странах, не имеющих долгосрочных контрактов и закупающих газ по текущим рыночным ценам.

Читайте также