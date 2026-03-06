Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Мираж дешевого топлива исчезает: борьба за каждый танкер превращает рынок газа в поле битвы

Экономика

Мировая энергетическая карта стремительно перекраивается на фоне нарастающей нестабильности на Ближнем Востоке. Танкеры, груженные сжиженным природным газом (СПГ), массово меняют курс, превращая океанские маршруты в поле глобальной экономической конкуренции. Основной драйвер перемен — блокировка привычных путей через Ормузский пролив, что поставило под удар экспорт из Катара, одного из ключевых игроков рынка.

Ормузский пролив NASA
Фото: commons.wikimedia.org by NASA image using data provided courtesy of the University of Maryland’s Global Land Cover Facility, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ормузский пролив NASA

Ситуация осложняется тем, что азиатские страны, традиционно поглощающие львиную долю катарского ресурса, теперь вынуждены вступать в жесткую борьбу за альтернативные объемы. Этот тектонический сдвиг в логистике происходит на фоне колоссального ценового разрыва между региональными хабами, где цены на газ спот диктуют новые правила выживания для целых экономик.

Великое перемещение танкеров: из Европы в Азию

Текущие перебои с поставками из Катара вынудили аналитические агентства, включая Kpler и LSEG, зафиксировать необычную активность в Атлантике. Танкеры Simsimah и Clean Mistral, изначально загруженные американским газом на терминалах Plaquemines и Corpus Christi для европейских потребителей, резко изменили курс. Теперь их путь лежит в Южную Атлантику и далее в Азию, минуя Суэцкий канал.

"Перенаправление грузов — это не просто логистический маневр, а индикатор глубокого дефицита в Тихоокеанском бассейне. Мы видим, как даже нигерийский газ с завода Bonny LNG на судне BW Brussels уходит в Азию через мыс Доброй Надежды", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Переориентация потоков подчеркивает уязвимость текущей системы распределения ресурсов. Если раньше Европа могла рассчитывать на излишки из США, то сейчас американский СПГ становится объектом глобального аукциона, где побеждает тот, кто готов предложить более высокую премию за оперативность доставки в условиях кризиса.

Математика прибыли: разрыв цен между хабами

Экономическая целесообразность таких длинных маршрутов объясняется беспрецедентной разницей в котировках. В то время как на американском Henry Hub стоимость миллиона британских тепловых единиц (ммБТЕ) держится на уровне 2,97 доллара, азиатский индекс JKM взлетел до 15,495 доллара. Даже с учетом выросших затрат на фрахт, продажа газа в Азии остается сверхприбыльной.

Региональный хаб Цена за ммБТЕ (USD)
Henry Hub (США) 2,97
TTF (Европа) 17,01
JKM (Азия) 15,495

Несмотря на то что европейские цены на TTF формально выше азиатских, спред JKM-TTF сокращается, а стоимость фрахта в Азию компенсируется долгосрочными обязательствами и страхом перед полным прекращением поставок. Это создает ситуацию, когда мировой энергетический кризис подстегивает спекулятивный интерес трейдеров.

Борьба за ресурс: Индия и Япония в поисках замены

Азиатские гиганты оказались в наиболее сложном положении. Бангладеш уже вынуждена закупать спотовые партии у Gunvor и Vitol по заоблачным ценам — до 28,28 доллара за ммБТЕ. Индийские компании также выходят на рынок с заявками, превышающими 20 долларов, пытаясь перекрыть дефицит, возникший из-за сокращения катарского экспорта.

"Японские энергетические компании проявляют крайнюю обеспокоенность. Они ищут не только краткосрочные партии на конец марта, но и пытаются найти замену объемам, которые планировались к поставке из Катара даже на 2026 год", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ситуация в регионе критическая: промышленность Азии критически зависит от стабильности поставок голубого топлива. Любые новости о том, что энергетический кризис затягивается, вызывают панику на биржах и заставляют импортеров соглашаться на любые условия поставщиков.

Глобальный арбитраж и новые риски Европы

Передел рынка СПГ неизбежно ударит по энергетической безопасности Европы. После того как импорт российского трубопроводного газа был радикально сокращен, ЕС стал крайне зависим от морских поставок. Однако сейчас европейские хранилища конкурируют за одни и те же танкеры с быстрорастущими экономиками Востока.

"Глобальный арбитраж на ближайшие месяцы открыт для Азии. Хотя логистически США ближе к Европе, ценовое давление и геополитическая неопределенность могут заставить американских экспортеров отдавать приоритет тихоокеанскому направлению", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Такая динамика создает опасный прецедент: экспорт газа из России замещается не стабильными поставками от союзников, а волатильным рынком, где маршрут танкера может измениться простым нажатием кнопки в офисе трейдера в Женеве или Сингапуре.

Ответы на популярные вопросы о рынке СПГ

Почему танкеры выбирают длинный путь вокруг Африки?

Это связано с рисками в Красном море и Ормузском проливе. Из-за атак на суда и военной напряженности страховые взносы резко выросли, а риск потери груза делает проход через традиционные каналы экономически нецелесообразным, даже несмотря на удлинение маршрута на 10-15 дней.

Могут ли США полностью заменить Катар для Азии?

Технически США наращивают мощности, но Катар обладает уникальной инфраструктурой и географической близостью к Азии. Полное замещение потребует ввода новых терминалов сжижения, что занимает годы, а текущий кризис требует решений «здесь и сейчас».

Как это отразится на ценах в платежках простых потребителей?

Рост спотовых цен неизбежно перекладывается на конечного потребителя через механизмы тарификации электроэнергии и тепла. Особенно это заметно в странах, не имеющих долгосрочных контрактов и закупающих газ по текущим рыночным ценам.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы спг энергетика азиатско-тихоокеанский регион
Новости Все >
Военная поддержка Киева теряет прежний масштаб: объемы заметно уступают помощи прошлых лет
Цены на такси в непогоду решили взять под контроль: у хорошей идеи могут быть неприятные последствия
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Новая жизнь требует особого топлива: эти продукты становятся щитом для мамы и малыша
Ветераны службы отговаривают идти в полицию: почему погоны становятся всё тяжелее
Тротуары больше не будут прежними: власти ужесточают контроль за самым быстрорастущим видом транспорта
Море вносит правки в дипломатию: Северный флот делает то, что не могут переговоры
Сахарный удар превращается в пользу: эти особые сладости насыщают кровь энергией
Розетка грабит в открытую: эти ошибки учёта заставляют собственников платить вдвойне
Сессия под прицелом хакеров: как привычные файлы в браузере становятся ключом к аккаунту
Сейчас читают
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Мир. Новости мира
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Наука и техника
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Популярное
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали

Открытие первых подземных пещер на Луне изменяет планы по исследованию и колонизации спутника Земли.

На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Балтийский шакал зализывает раны: Эстония вошла в тройку лидеров Евросоюза по числу банкротств
Курс на юг вместо востока: российские танкеры с черным золотом массово меняют порты назначения
Залили маловязкое масло в старый двигатель — готовьтесь к дорогому ремонту Александр Приходько Западные авиакомпании отказались от полётов через Россию. Теперь это ещё раз аукнулось Олег Артюков Королевский флагман не прошёл и мили: загадочная трагедия Васы потрясла всю Европу Сергей Милешкин
Израильская ловушка сомкнулась: украинские мигранты тонут в бедности без официального статуса
Бетонный замок начал крошиться: цены на готовое жильё в крупных городах пошли на снижение
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Последние материалы
Чужой шторм наполняет паруса российской казны: ближневосточный кризис внезапно отменил эффект санкций
Туристы едут в Красную Поляну не за горами — одно блюдо стало настоящей сенсацией
На запах шашлыка сбегутся все соседи: этот продукт размягчает мясо круче дорогих соусов
Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие
Миф о случайной ошибке рассыпался: новейшие истребители США стали лёгкой добычей в небе Кувейта
Мираж дешевого топлива исчезает: борьба за каждый танкер превращает рынок газа в поле битвы
Военная поддержка Киева теряет прежний масштаб: объемы заметно уступают помощи прошлых лет
Цены на такси в непогоду решили взять под контроль: у хорошей идеи могут быть неприятные последствия
Как заводы перестают забирать воду из рек: интервью с инженером-проектировщиком Юлией Булюковой
Забытый вкус возвращает утраченное: простая оранжевая закуска снова захватила столы и меню кафе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.